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    Elon Musk, Mars’a da “Starlink” kurmak istiyor

    Elon Musk’ın liderliğindeki SpaceX, NASA'ya Mars için Starlink'in bir versiyonu olan 'Marslink'i tanıttı. SpaceX, Marslink ile 4Mbps bağlantı hızı sunmayı planlıyor.
    Elon Musk, Mars’a da “Starlink” kurmak istiyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, NASA'nın Mars misyonlarına destek olmak amacıyla geliştirdiği “Marslink” projesini tanıttı. Mars’a yönelik özel bir Starlink versiyonu olan bu konsept, Kızıl Gezegen’de internet altyapısı sağlayarak veri aktarımı için yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor.

    NASA’nın Mars Keşif Programı Analiz Grubu’nun gerçekleştirdiği toplantıda gündeme gelen Marslink projesi, uzayda 4 Mbps veya daha yüksek hızlarda veri aktarımını mümkün kılacak “yeni nesil röle hizmetleri” oluşturmayı amaçlayan projeler arasında yer alıyor. SpaceX, şu an Dünya üzerinde 4 milyondan fazla kullanıcıya uydu internet hizmeti sunan Starlink sistemini Mars’a taşımayı planlıyor.

    Sunum sırasında paylaşılan bilgilere göre, NASA çeşitli ticari sağlayıcılarla Mars’a yönelik hizmetleri incelemek için teklifler aldı. SpaceX’in önerisi, Mars yörüngesine yerleştirilecek birçok uydu ile gezegende tam görünürlük ve uyum sağlamayı hedefleyen bir Starlink uydu ağı kurmayı kapsıyor. “Marslink” adı verilen bu proje, yalnızca veri aktarımı değil, aynı zamanda gezegenin görüntülenmesi ve izlenmesini de sağlayacak bir sistem sunuyor. NASA eğer bu projeyi kabul ederse Marslink uyduları Mars'a SpaceX'in Starship roketi ile gönderilecek.

    Elon Musk, Mars’a da “Starlink” kurmak istiyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in Marslink konsepti, 1.5 astronomik birim (Mars ile Güneş arasındaki mevcut mesafe) gibi geniş mesafelere veri aktarımı sağlayabilen bir iletişim altyapısı kurmayı hedefliyor. Bu sistem, Starlink’in lazer iletişim teknolojisi ile donatılacak ve Dünya ile Mars arasında veri aktarımı yapacak kapasitede olacak. Firma sunumda ayrıca Marslink konseptinin talep edilen kapasiteyi aştığı da belirtiliyor.

    SpaceX CEO’su Elon Musk, uzun süredir Mars’ta bir koloni kurma hayalini açıkça dile getiriyor. Starlink uydularında gizli Mars temalı detayların bulunması (Mars temalı sırlar Starlink donanımında, uygulamasında ve hatta hizmet şartlarında da gizli), bu hedef doğrultusunda atılan adımların bir işareti olarak değerlendiriliyor. Marslink’in geliştirilmesi, Musk’ın Starlink’i yalnızca Dünya’da değil, aynı zamanda uzay keşfi ve Mars gibi uzak gezegenlerde de bir iletişim aracı olarak kullanma vizyonunu yansıtıyor.

    NASA, Mars projeleri için özel sektörden sağlayacağı hizmetlere giderek daha fazla önem veriyor. Birçok şirket bu yeni nesil röle hizmetleri için teklif sunmaya ilgi gösteriyor. Öte yandan önümüzdeki yıl da sektördeki önemli isimlerle bu konudaki görüşmelerin süreceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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