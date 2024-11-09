Elon Musk, Mars’a da “Starlink” kurmak istiyor

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Tam Boyutta Gör SpaceX, NASA'nın Mars misyonlarına destek olmak amacıyla geliştirdiği “Marslink” projesini tanıttı. Mars’a yönelik özel bir Starlink versiyonu olan bu konsept, Kızıl Gezegen’de internet altyapısı sağlayarak veri aktarımı için yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor.

NASA’nın Mars Keşif Programı Analiz Grubu’nun gerçekleştirdiği toplantıda gündeme gelen Marslink projesi, uzayda 4 Mbps veya daha yüksek hızlarda veri aktarımını mümkün kılacak “yeni nesil röle hizmetleri” oluşturmayı amaçlayan projeler arasında yer alıyor. SpaceX, şu an Dünya üzerinde 4 milyondan fazla kullanıcıya uydu internet hizmeti sunan Starlink sistemini Mars’a taşımayı planlıyor.

Starlink, Mars’a gelebilir

Sunum sırasında paylaşılan bilgilere göre, NASA çeşitli ticari sağlayıcılarla Mars’a yönelik hizmetleri incelemek için teklifler aldı. SpaceX’in önerisi, Mars yörüngesine yerleştirilecek birçok uydu ile gezegende tam görünürlük ve uyum sağlamayı hedefleyen bir Starlink uydu ağı kurmayı kapsıyor. “Marslink” adı verilen bu proje, yalnızca veri aktarımı değil, aynı zamanda gezegenin görüntülenmesi ve izlenmesini de sağlayacak bir sistem sunuyor. NASA eğer bu projeyi kabul ederse Marslink uyduları Mars'a SpaceX'in Starship roketi ile gönderilecek.

Tam Boyutta Gör SpaceX’in Marslink konsepti, 1.5 astronomik birim (Mars ile Güneş arasındaki mevcut mesafe) gibi geniş mesafelere veri aktarımı sağlayabilen bir iletişim altyapısı kurmayı hedefliyor. Bu sistem, Starlink’in lazer iletişim teknolojisi ile donatılacak ve Dünya ile Mars arasında veri aktarımı yapacak kapasitede olacak. Firma sunumda ayrıca Marslink konseptinin talep edilen kapasiteyi aştığı da belirtiliyor.

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SpaceX CEO’su Elon Musk, uzun süredir Mars’ta bir koloni kurma hayalini açıkça dile getiriyor. Starlink uydularında gizli Mars temalı detayların bulunması (Mars temalı sırlar Starlink donanımında, uygulamasında ve hatta hizmet şartlarında da gizli), bu hedef doğrultusunda atılan adımların bir işareti olarak değerlendiriliyor. Marslink’in geliştirilmesi, Musk’ın Starlink’i yalnızca Dünya’da değil, aynı zamanda uzay keşfi ve Mars gibi uzak gezegenlerde de bir iletişim aracı olarak kullanma vizyonunu yansıtıyor.

NASA, Mars projeleri için özel sektörden sağlayacağı hizmetlere giderek daha fazla önem veriyor. Birçok şirket bu yeni nesil röle hizmetleri için teklif sunmaya ilgi gösteriyor. Öte yandan önümüzdeki yıl da sektördeki önemli isimlerle bu konudaki görüşmelerin süreceği belirtiliyor.

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