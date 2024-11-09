Elon Musk, Mars’a da “Starlink” kurmak istiyor

NASA’nın Mars Keşif Programı Analiz Grubu’nun gerçekleştirdiği toplantıda gündeme gelen Marslink projesi, uzayda 4 Mbps veya daha yüksek hızlarda veri aktarımını mümkün kılacak “yeni nesil röle hizmetleri” oluşturmayı amaçlayan projeler arasında yer alıyor. SpaceX, şu an Dünya üzerinde 4 milyondan fazla kullanıcıya uydu internet hizmeti sunan Starlink sistemini Mars’a taşımayı planlıyor.
Starlink, Mars’a gelebilir
Sunum sırasında paylaşılan bilgilere göre, NASA çeşitli ticari sağlayıcılarla Mars’a yönelik hizmetleri incelemek için teklifler aldı. SpaceX’in önerisi, Mars yörüngesine yerleştirilecek birçok uydu ile gezegende tam görünürlük ve uyum sağlamayı hedefleyen bir Starlink uydu ağı kurmayı kapsıyor. “Marslink” adı verilen bu proje, yalnızca veri aktarımı değil, aynı zamanda gezegenin görüntülenmesi ve izlenmesini de sağlayacak bir sistem sunuyor. NASA eğer bu projeyi kabul ederse Marslink uyduları Mars'a SpaceX'in Starship roketi ile gönderilecek.
SpaceX CEO’su Elon Musk, uzun süredir Mars’ta bir koloni kurma hayalini açıkça dile getiriyor. Starlink uydularında gizli Mars temalı detayların bulunması (Mars temalı sırlar Starlink donanımında, uygulamasında ve hatta hizmet şartlarında da gizli), bu hedef doğrultusunda atılan adımların bir işareti olarak değerlendiriliyor. Marslink’in geliştirilmesi, Musk’ın Starlink’i yalnızca Dünya’da değil, aynı zamanda uzay keşfi ve Mars gibi uzak gezegenlerde de bir iletişim aracı olarak kullanma vizyonunu yansıtıyor.
NASA, Mars projeleri için özel sektörden sağlayacağı hizmetlere giderek daha fazla önem veriyor. Birçok şirket bu yeni nesil röle hizmetleri için teklif sunmaya ilgi gösteriyor. Öte yandan önümüzdeki yıl da sektördeki önemli isimlerle bu konudaki görüşmelerin süreceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über