Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google'ın yeni işletim sistemi sızdırıldı: ChromeOS ve Android birleşiyor

    Android tabanlı olarak geliştirilen Aluminium OS, bu kez doğrudan Google kaynaklı bir sızıntıyla ortaya çıktı. ChromeOS ve Android, masaüstü PC'ler için birleşiyor.

    Google'ın yeni işletim sistemi sızdırıldı: Aluminium OS PC Tam Boyutta Gör
    Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Aluminium OS, Google kaynaklı bir raporda yanlışlıkla sızdırıldı. Kısa videolardan oluşan sızıntı, Android ve ChromeOS'u tek bir masaüstü deneyiminde birleştiriyor. Görüntüler kısa sürede yayından kaldırılmış olsa da, detaylar büyük ölçüde doğrulanmış durumda.

    ChromeOS ve Android birleşiyor

    Kaçıranlar için uzun süredir sızıntılarda karşımıza çıkan Aluminium OS, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü modeller, 2-in-1 formundaki hibrit cihazlar ve tabletlerde çalışacak şekilde tasarlanıyor. ChromeOS tarafı ise şimdilik en büyük soru işareti. Keza mevcut pek çok Chromebook modelinin Aluminium OS'a geçmesi bekleniyor.

    Sızan görüntülerde üst kısımda Android'e özgü Wi-Fi, pil, tarih ve Gemini simgeleri yer alıyor. Ancak bu arayüz öğeleri, mobil cihazlara kıyasla daha büyük ve masaüstü kullanımına uyarlanmış görünüyor. Chrome tarayıcısı ise Android sürümünü temel alıyor, ancak pencere yönetimi ve kontrol düğmeleri ChromeOS'a daha yakın bir yapıda tasarlanmış. Aynı anda iki pencerenin bölünmüş ekranda çalışması ise, klasik masaüstü kullanımına işaret ediyor.

    Videolardan birinde masaüstü Google Play Store'a girildiği ve Chrome'un geliştirme sürümünün güncellendiği görülüyor. Alt bölümde görev çubuğu benzeri bir yapı ve masaüstüne uygun şekilde düzenlenmiş bir imleç de mevcut. Hata raporunda ise sistemin "ALOS" (Aluminium OS) olarak adlandırıldığı, görüntülerin ise Android 16 tabanlı bir derleme üzerinde alındığı belirtiliyor. Yapay zeka tarafında ise Gemini, işletim sisteminin merkezinde olacak. 

    Sızıntının, Intel Alder Lake işlemcili HP Elite Dragonfly Chromebook üzerinde kaydedilmesi de önemli bir detay. Google'ın yeni işletim sistemini yalnızca ARM değil, x86 tabanlı donanımlarda da test ettiği netleşmiş durumda. Net bir çıkış tarihi ise hâlâ paylaşılmış değil. Ancak Google, Aluminium OS'u bu yıl içinde duyurmayı planlıyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    digiturk kanal sıralaması bozuldu 1 pasaporta 2 telefon kaydetme aşık etme duası zlink hizmeti kullanılamıyor common interface nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HUAWEI MateBook D14
    HUAWEI MateBook D14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum