Google'ın yeni işletim sistemi sızdırıldı: ChromeOS ve Android birleşiyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Aluminium OS, Google kaynaklı bir raporda yanlışlıkla sızdırıldı. Kısa videolardan oluşan sızıntı, Android ve ChromeOS'u tek bir masaüstü deneyiminde birleştiriyor. Görüntüler kısa sürede yayından kaldırılmış olsa da, detaylar büyük ölçüde doğrulanmış durumda.

ChromeOS ve Android birleşiyor

Kaçıranlar için uzun süredir sızıntılarda karşımıza çıkan Aluminium OS, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü modeller, 2-in-1 formundaki hibrit cihazlar ve tabletlerde çalışacak şekilde tasarlanıyor. ChromeOS tarafı ise şimdilik en büyük soru işareti. Keza mevcut pek çok Chromebook modelinin Aluminium OS'a geçmesi bekleniyor.

Sızan görüntülerde üst kısımda Android'e özgü Wi-Fi, pil, tarih ve Gemini simgeleri yer alıyor. Ancak bu arayüz öğeleri, mobil cihazlara kıyasla daha büyük ve masaüstü kullanımına uyarlanmış görünüyor. Chrome tarayıcısı ise Android sürümünü temel alıyor, ancak pencere yönetimi ve kontrol düğmeleri ChromeOS'a daha yakın bir yapıda tasarlanmış. Aynı anda iki pencerenin bölünmüş ekranda çalışması ise, klasik masaüstü kullanımına işaret ediyor.

Videolardan birinde masaüstü Google Play Store'a girildiği ve Chrome'un geliştirme sürümünün güncellendiği görülüyor. Alt bölümde görev çubuğu benzeri bir yapı ve masaüstüne uygun şekilde düzenlenmiş bir imleç de mevcut. Hata raporunda ise sistemin "ALOS" (Aluminium OS) olarak adlandırıldığı, görüntülerin ise Android 16 tabanlı bir derleme üzerinde alındığı belirtiliyor. Yapay zeka tarafında ise Gemini, işletim sisteminin merkezinde olacak.

Google Gemini inceleme altında 1 gün önce eklendi

Sızıntının, Intel Alder Lake işlemcili HP Elite Dragonfly Chromebook üzerinde kaydedilmesi de önemli bir detay. Google'ın yeni işletim sistemini yalnızca ARM değil, x86 tabanlı donanımlarda da test ettiği netleşmiş durumda. Net bir çıkış tarihi ise hâlâ paylaşılmış değil. Ancak Google, Aluminium OS'u bu yıl içinde duyurmayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: