Game Pass kurtarmadı: Microsoft'un oyun gelirleri çakıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, 2026 2.çeyrek sonuçlarını paylaşırken şirket genelinde gelirlerin artış gösterdiğini, ancak "Kişisel Bilgisayar" başlığı altında yıllık bazda %3'lük bir düşüş yaşandığını açıkladı. Şirkete göre bu gerilemenin temel nedeni oyun tarafındaki zayıf performans oldu.

Xbox donanım satışları %32 geriledi

Paylaşılan rakamlar, düşüşün boyutunu net şekilde gösteriyor. Toplam oyun gelirleri %9 azalırken, Xbox donanım gelirleri yıllık bazda %32 gibi dikkat çekici bir oranda geriledi. Xbox içerik ve servis gelirleri ise %5 düşüş gösterdi. Bu kalem, Game Pass'i de kapsamasına rağmen abonelik gelirleri genel tabloyu toparlamaya yetmedi.

Microsoft CFO'su Amy Hood, oyun tarafında özellikle birinci parti içeriklerin beklentilerin altında kaldığını ve oyun birimindeki değer düşüklüklerinin operasyonel giderleri artırdığını belirtti. Şirketin açıklamasına göre oyun operasyonlarına bağlı giderler yıllık bazda %6 artış gösterdi.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Windows OEM ve cihaz gelirleri hafif bir artış kaydederken, arama ve haber reklam gelirleri %10 büyüdü. Microsoft Cloud ve Azure tarafı ise güçlü performansını sürdürerek şirketin genel gelir artışında belirleyici rol oynadı. Mevcut tabloda veri merkezi gelirlerinin, Windows, Surface ve Xbox'tan oluşan geleneksel PC ekosistemini açık ara geride bıraktığı görülüyor.

Microsoft’tan rakiplerine meydan okuyan AI çip: Azure Maia 2 gün önce eklendi

Aslına bakacak olursak, Xbox cephesinde donanım satışlarındaki düşüşte, yaklaşık beş yıllık mevcut konsol mimarisi, yeni fiyat indirimi olmaması ve sınırlı birinci parti oyun takvimi etkili. Ayrıca Microsoft'un oyunlarını rakip platformlara da taşıması, Xbox'ın donanım odaklı cazibesini kaybetmesi ile sonuçlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Game Pass kurtarmadı: Microsoft'un oyun gelirleri çakıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: