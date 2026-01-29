Giriş
    Game Pass kurtarmadı: Microsoft'un oyun gelirleri çakıldı

    Microsoft'un yeni finansal sonuçlarına göre, şirketin tek gelir düşüşü oyun tarafında yaşandı. Özellikle Xbox donanım satışlarındaki sert gerileme, gelirleri aşağı çeken ana unsur oldu.

    Game Pass kurtarmadı: Microsoft'un oyun gelirleri çakıldı
    Microsoft, 2026 2.çeyrek sonuçlarını paylaşırken şirket genelinde gelirlerin artış gösterdiğini, ancak "Kişisel Bilgisayar" başlığı altında yıllık bazda %3'lük bir düşüş yaşandığını açıkladı. Şirkete göre bu gerilemenin temel nedeni oyun tarafındaki zayıf performans oldu.

    Xbox donanım satışları %32 geriledi

    Paylaşılan rakamlar, düşüşün boyutunu net şekilde gösteriyor. Toplam oyun gelirleri %9 azalırken, Xbox donanım gelirleri yıllık bazda %32 gibi dikkat çekici bir oranda geriledi. Xbox içerik ve servis gelirleri ise %5 düşüş gösterdi. Bu kalem, Game Pass'i de kapsamasına rağmen abonelik gelirleri genel tabloyu toparlamaya yetmedi.

    Microsoft CFO'su Amy Hood, oyun tarafında özellikle birinci parti içeriklerin beklentilerin altında kaldığını ve oyun birimindeki değer düşüklüklerinin operasyonel giderleri artırdığını belirtti. Şirketin açıklamasına göre oyun operasyonlarına bağlı giderler yıllık bazda %6 artış gösterdi.

    Game Pass kurtarmadı: Microsoft'un oyun gelirleri çakıldı
    Öte yandan Windows OEM ve cihaz gelirleri hafif bir artış kaydederken, arama ve haber reklam gelirleri %10 büyüdü. Microsoft Cloud ve Azure tarafı ise güçlü performansını sürdürerek şirketin genel gelir artışında belirleyici rol oynadı. Mevcut tabloda veri merkezi gelirlerinin, Windows, Surface ve Xbox'tan oluşan geleneksel PC ekosistemini açık ara geride bıraktığı görülüyor.

    Aslına bakacak olursak, Xbox cephesinde donanım satışlarındaki düşüşte, yaklaşık beş yıllık mevcut konsol mimarisi, yeni fiyat indirimi olmaması ve sınırlı birinci parti oyun takvimi etkili. Ayrıca Microsoft'un oyunlarını rakip platformlara da taşıması, Xbox'ın donanım odaklı cazibesini kaybetmesi ile sonuçlanıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

