Game Pass kurtarmadı: Microsoft'un oyun gelirleri çakıldı

Xbox donanım satışları %32 geriledi
Paylaşılan rakamlar, düşüşün boyutunu net şekilde gösteriyor. Toplam oyun gelirleri %9 azalırken, Xbox donanım gelirleri yıllık bazda %32 gibi dikkat çekici bir oranda geriledi. Xbox içerik ve servis gelirleri ise %5 düşüş gösterdi. Bu kalem, Game Pass'i de kapsamasına rağmen abonelik gelirleri genel tabloyu toparlamaya yetmedi.
Microsoft CFO'su Amy Hood, oyun tarafında özellikle birinci parti içeriklerin beklentilerin altında kaldığını ve oyun birimindeki değer düşüklüklerinin operasyonel giderleri artırdığını belirtti. Şirketin açıklamasına göre oyun operasyonlarına bağlı giderler yıllık bazda %6 artış gösterdi.
Aslına bakacak olursak, Xbox cephesinde donanım satışlarındaki düşüşte, yaklaşık beş yıllık mevcut konsol mimarisi, yeni fiyat indirimi olmaması ve sınırlı birinci parti oyun takvimi etkili. Ayrıca Microsoft'un oyunlarını rakip platformlara da taşıması, Xbox'ın donanım odaklı cazibesini kaybetmesi ile sonuçlanıyor.
