Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Definitely Not Fried Chicken erişime açıldı. Yönetim simülasyon oyunu, oyunculardan sağlıklı bir nakit akışı oluşturmalarını, ardından elde edilen kârı kullanarak daha yasadışı ürünlere yönelmelerini istiyor. Ayrıca, Steam'de yaklaşık 2.000 kullanıcı yorumundan %71,50 oranında olumlu oyuncu yorumuna sahip.

Definitely Not Fried Chicken, 29 Ocak'tan 5 Şubat'a ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

