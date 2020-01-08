Razer ilk modüler oyuncu bilgisayarını duyurdu

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Oyuncu donanımları pazarının önemli firmalarından olan Razer daha çok Blade markası altında oyuncu dizüstüleri geliştiriyor. Sadece Lenovo ve MainGear ile masaüstü bilgisayar çalışması olmuştu. Şimdi ise kendi markası ile CES 2020 fuarına geldi.

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Razer Tomahawk özellikleri ve fiyatı

Razer Tomahawk adını alan oyuncu kasası oldukça kompakt sayılabilecek yapıda. Tomahawk içerisinde ise Intel'in NUC Elements adını verdiği hazır anakart sistemi yer alıyor. Çıkarılabilir yapıdaki bu sistemde Intel işlemci, anakart, soğutma modülü, çeşitli portlar yer alıyor. Razer ise dış tasarımı yaparak RAM, SSD, güç kaynağı ve grafik kartı gibi unsurları belirliyor.

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Razer Tomahawk 2000$-2300$ arasında bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Temel konfigürasyonda Core i7 işlemci, 16GB RAM, 512GB depolama ve RTX 20x serisi ekran kartı yer alıyor. Core i9, 64GB RAM, RTX 2080 ekran kartı olan seçenekler de mevcut.

Intel'in NUC Elements modüllerini ayrı olarak da satacağı ifade ediliyor. Böylece yetersiz kalan bir sistemin sadece modül üzerinden güncellenmesi mümkün olacak. Cooler Master da yıl ortalarına doğru kendi NUC Elements kutusunu piyasaya sürecek.

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https://www.theverge.com/2020/1/7/21054602/razer-tomahawk-desktop-gaming-pc-intel-nuc-element-design-specs-ces-2020

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