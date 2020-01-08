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    Razer ilk modüler oyuncu bilgisayarını duyurdu

    Razer Tomahawk adlı oyuncu bilgisayarı barındırdığı Intel NUC Elements donanım modülü sayesinde farklı konfigürasyonlar satın alarak değiştirebilmenizi sağlıyor.
    2 hf.
    2,1b
    1
    12
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer ilk modüler oyuncu bilgisayarını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncu donanımları pazarının önemli firmalarından olan Razer daha çok Blade markası altında oyuncu dizüstüleri geliştiriyor. Sadece Lenovo ve MainGear ile masaüstü bilgisayar çalışması olmuştu. Şimdi ise kendi markası ile CES 2020 fuarına geldi. 

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    Razer Tomahawk özellikleri ve fiyatı

    Razer Tomahawk adını alan oyuncu kasası oldukça kompakt sayılabilecek yapıda. Tomahawk içerisinde ise Intel'in NUC Elements adını verdiği hazır anakart sistemi yer alıyor. Çıkarılabilir yapıdaki bu sistemde Intel işlemci, anakart, soğutma modülü, çeşitli portlar yer alıyor. Razer ise dış tasarımı yaparak RAM, SSD, güç kaynağı ve grafik kartı gibi unsurları belirliyor. 

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    Razer Tomahawk 2000$-2300$ arasında bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Temel konfigürasyonda Core i7 işlemci, 16GB RAM, 512GB depolama ve RTX 20x serisi ekran kartı yer alıyor. Core i9, 64GB RAM, RTX 2080 ekran kartı olan seçenekler de mevcut. 

    Intel'in NUC Elements modüllerini ayrı olarak da satacağı ifade ediliyor. Böylece yetersiz kalan bir sistemin sadece modül üzerinden güncellenmesi mümkün olacak. Cooler Master da yıl ortalarına doğru kendi NUC Elements kutusunu piyasaya sürecek. 

    Razer ilk modüler oyuncu bilgisayarını duyurdu
    Tam Boyutta Gör



    https://www.theverge.com/2020/1/7/21054602/razer-tomahawk-desktop-gaming-pc-intel-nuc-element-design-specs-ces-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Yusuf_Ozkan 1 hf.
    Rgb yok bu nasıl razer ?
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    19B3RK4Y07 2 hf.
    Biri distribütörlük yapsa da ülkemizde görsek
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    Renas.c 1 hf. 19B3RK4Y07
    aral game distribütörlük yapiyor arena bilgisayarda
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    ekşi turunç 2 hf.
    Masaüstü bilgisayarlar modüler değil mi? Bunun tek farkı daha az yer kaplamasıdır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Todbringend 2 hf. yeni yorumcu ekşi turunç
    masaüstü bilgisayar kasasının içi aşırı aşırı karışık trilyon tane kablo olmasından bahsetmiyorum bile mesela ben şuan bir masaüstü pc alsam o kasanın içini parçaları toplayamam. razer'ın çıkartdığı modüler oyuncu bilgisayarında ise modüler ve kompakt bir yapısı var bir parçayımı değiştireceksin basıyorsun dümesine çıkartıyorsun parçası sonra yeni parçayı alıp oraya geri sokuyorsun bitti bu kadar başka hiç bir olayı yok
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    L.J 2 hf.
    Bunlar hep Dan Case A4
    Yanıtla +1
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2102 kez okundu.
    4 yorum yazıldı.

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    ces2020, razer tomahawk ve
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