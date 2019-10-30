Razer Junglecat telefon kontrolcüsü duyuruldu

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Bugün ilk gerçek kablosuz oyuncu kulaklığını duyuran Razer’ın oyun sever akıllı telefon sahipleri için de bir sürprizi vardı. İlk kez yıllar önce gördüğümüz Razer Junglecat kontrolcüsü son haliyle Nintendo Switch’i andırıyor.

Razer Junglecat özellikleri ve fiyatı

Razer Junglecat yaklaşık 5 yıl önce iOS cihazları için yekpare bir oyun kontrolcüsü olarak tanıtılmıştı. Pek de ilgi görmeyen kontrolcü Android cihazları için daha bilindik bir tasarımla oyuncuların karşısına çıktı.

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Razer Junglecat tek bir aksesuar gibi görünse de iki kontrolcüden oluşuyor. Her iki kontrolcü de Bluetooth üzerinden telefona bağlanıyor. İstenirse oyuna göre standın tek kenarına veya iki kenarına takabiliyorsunuz. Tuşların ayarları uyumlu uygulama üzerinden yapılıyor.

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Telefon standı ile kullanmak istemezseniz özel bir adaptörün iki kenarına kontrolcüleri takarak bir mini kontrolcü elde edebiliyorsunuz. Kontrolcü Windows 10 ile de uyumlu. Bununla birlikte iki kişinin kontrolcüleri paylaşarak oyun oynaması söz konusu değil gibi görünüyor. Ayrıca titreşim ve harekete duyarlılık da mevcut değil.

USB Tip-C üzerinden şarj edilebilen kontrolcüler 100 saat üzerinde bir kullanım süresi sunuyor. Razer Junglecat için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş. Uyumlu telefonlar ise Razer Phone 2, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S10+ ve Huawei P30 Pro şeklinde sıralanıyor.

https://press.razer.com/press-releases/keep-your-fingers-off-the-screen-and-focus-on-the-action-with-the-razer-junglecat/