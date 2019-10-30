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    Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer Junglecat telefon kontrolcüsü duyuruldu

    Razer Junglecat kontrolcüsü oyuna göre bir veya iki parçasını dahil edebilmenizi sağlıyor. 100 saate kadar kullanım süresi sunan Razer Junglecat özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    4 sa.
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    3
    Cep Telefonu Diğer
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer Junglecat telefon kontrolcüsü duyuruldu
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    Bugün ilk gerçek kablosuz oyuncu kulaklığını duyuran Razer’ın oyun sever akıllı telefon sahipleri için de bir sürprizi vardı. İlk kez yıllar önce gördüğümüz Razer Junglecat kontrolcüsü son haliyle Nintendo Switch’i andırıyor.

    Razer Junglecat özellikleri ve fiyatı

    Razer Junglecat yaklaşık 5 yıl önce iOS cihazları için yekpare bir oyun kontrolcüsü olarak tanıtılmıştı. Pek de ilgi görmeyen kontrolcü Android cihazları için daha bilindik bir tasarımla oyuncuların karşısına çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Asus TUF Gaming VG249Q oyuncu monitörü tanıtıldı"

    Razer Junglecat tek bir aksesuar gibi görünse de iki kontrolcüden oluşuyor. Her iki kontrolcü de Bluetooth üzerinden telefona bağlanıyor. İstenirse oyuna göre standın tek kenarına veya iki kenarına takabiliyorsunuz. Tuşların ayarları uyumlu uygulama üzerinden yapılıyor.

    Razer Junglecat telefon kontrolcüsü duyuruldu
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    Telefon standı ile kullanmak istemezseniz özel bir adaptörün iki kenarına kontrolcüleri takarak bir mini kontrolcü elde edebiliyorsunuz. Kontrolcü Windows 10 ile de uyumlu. Bununla birlikte iki kişinin kontrolcüleri paylaşarak oyun oynaması söz konusu değil gibi görünüyor. Ayrıca titreşim ve harekete duyarlılık da mevcut değil.

    USB Tip-C üzerinden şarj edilebilen kontrolcüler 100 saat üzerinde bir kullanım süresi sunuyor. Razer Junglecat için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş. Uyumlu telefonlar ise Razer Phone 2, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S10+ ve Huawei P30 Pro şeklinde sıralanıyor.



    https://press.razer.com/press-releases/keep-your-fingers-off-the-screen-and-focus-on-the-action-with-the-razer-junglecat/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng 1 sa.
    Peki gecikme nasıl veya ne kadar olacak acaba...
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    kpln04 1 sa.
    fotoda ki oyun hangisi acaba?
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    DeepBluee2 4 sa.
    acaba s9 la uyumlu mudur?
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