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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus TUF Gaming VG249Q oyuncu monitörü tanıtıldı

    Asus TUF Gaming VG249Q oyuncu monitörü 144Hz tazeleme hızı, 1ms GTG tepki süresi ve TUV Rheinland mavi ışık sertifikası ile dayanıklılık odaklı bir ürün olmuş.
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    Monitör
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    Haber Editörü
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    Asus TUF Gaming VG249Q oyuncu monitörü tanıtıldı
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    Asus’un oyunculara sunduğu ROG markasının haricinde dayanıklı bileşenler kullandığı TUF markası da mevcut. Üçüncü taraf üreticilere de lisanslanan TUF markasına şimdi yeni bir oyuncu monitörü eklendi.

    Asus TUF Gaming VG249Q özellikleri

    Asus TUF Gaming VG249Q oyuncu monitörü 24 inçlik IPS ekranında 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. VESA Adaptive Sync ve FreeSync standartları ile tazeleme hızı 144Hz seviyesine çıkıyor. Griden griye tepki süresi ise 1ms.

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-9900KS dünyanın en iyi oyun işlemcisi iddiasında"

    Extremely Low Motion Blur ile göze zarar veren mavi ışınları filtreleyen monitör, TUV Rheinland sertifikalı titremeyi önleyici bir özelliğe de sahip. Maksimum parlaklık ise 250 cd/m² seviyesine çıkabiliyor.

    Monitörün standı yatay ve dikey yönde ayarlanabilirken ayrıca yükseklik ayarı da yapılıyor. DisplayPort, HDMI ve D-Sub girişleri olan Asus TUF Gaming VG249Q oyuncu monitörü için bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/260542/asus-rolls-out-the-tuf-gaming-vg249q-monitor Yorum Yaz
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