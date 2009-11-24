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Razer'dan yeni oyuncu faresi: Imperator

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,6b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer'dan yeni oyuncu faresi: Imperator
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Razer Imperator, ayarlanabilir yan butonlara sahip.

Oyunculara özel çevre birimleri üretiminde sektörün güçlü isimlerinden Razer, Imperator isimli yeni faresini duyurdu. 123 x 71 x 42 mm boyutlarında olan ve sağ elini kullanan oyuncular için hazırlanan yeni fare 5600dpi çözünürlüğündeki Razer Precision 3.5G lazeriyle özellikle FPS oyuncularını hedef alıyor. Kablolu bir yapıda olan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen fare, yüksek tepki hassasiyetine sahip 7 adet progmramlanabilir butonlara, ultra kaynak teflon ayaklara, profil kaydı için entegre bellek kapasitesine ve 1ms olarak açıklanan yüksek hızlı tepki süresine sahip.

Razer firmasının başkanı Robert 'Razerguy' Krakoff açıklamasında ergonomi ve kontrolün, Imperator için anahtar özellikler olduğunu, ayarlanabilir yan butonlar ile oyunculara ideal pozisyonda oyun deneyimi sunacaklarını açıkladı. Razer'ın yeni oyuncu faresi Imperator yurt dışında 80$ veya 70 Avro olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ile kullanıma sunuluyor.

Razer'dan yeni oyuncu faresi: Imperator
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Razer'dan yeni oyuncu faresi: Imperator
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vernoncougar 10 yıl
logitech den şaşmayınız :)
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eCCo 10 yıl
ışılari guzelmiş zaten oldum olası mavi rengi beyenmişimdir =)) Samsun monitor ve ps3 deki gibi ==))
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einhander 10 yıl
razer bu aralar hızını alamıyor 2 3 ayda bır yenı model faresını tanıtıyor
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syler23 10 yıl
half life ve counter strike delileri için üretilmiş sanki :D
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KURSAD. 10 yıl
on tarafı razeri anımsatıyor ama bildiğin g5 bu ya..
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nirvanha 10 yıl
Mambada yalan!Yani razerde anladı kablosuz mouse'nin oyuncular için gereksiz olduğunu ve okadar pahalıya maletmenin,gereksizliğini.
Hiç sevmememe rağmen compex'de razer mouse denedim ,çok hafifler ,patenleri çok küçük ,tekerleği çok garip plastikimsi gırt gırt varmı yokmu belli değil , nasıl anlatayım kontrolün sizde olduğunu anlamalısınız.Birde razerler uzun süre kullanımında üstü soyuluyor(arkadaşımın başına geldi).Ama bir adet ''exactmat Speed (pad)'' satın aldım iyi kayıyor.Artık logitech g500 'ü bekliyorum bugün yarın stoklara düşecek elbet.Şu an bu pad'le microsoft Wheel mouse optical 1.1A kullanıyorum ve düşünüyorum başka mouse gerçekten (pahalı)ihtiyacım var mı diye.İyi ikili oldular ,birde ağırlık takabilseydim,gerçi içini açıp bir-iki adet 1 tl sıkıştırabilirim içine ama..Hemde kumbaram olmuş olurdu :P
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king size 10 yıl
g5 e benzemiş
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No Way Out 10 yıl

nirvanha

Mambada yalan!Yani razerde anladı kablosuz mouse'nin oyuncular için gereksiz olduğunu ve okadar pahalıya maletmenin,gereksizliğini.

Hiç sevmememe rağmen compex'de razer mouse denedim ,çok hafifler ,patenleri çok küçük ,tekerleği çok garip plastikimsi gırt gırt varmı yokmu belli değil , nasıl anlatayım kontrolün sizde olduğunu anlamalısınız.Birde razerler uzun süre kullanımında üstü soyuluyor(arkadaşımın başına geldi).Ama bir adet ''exactmat Speed (pad)'' satın aldım iyi kayıyor.Artık logitech g500 'ü bekliyorum bugün yarın stoklara düşecek elbet.Şu an bu pad'le microsoft Wheel mouse optical 1.1A kullanıyorum ve düşünüyorum başka mouse gerçekten (pahalı)ihtiyacım var mı diye.İyi ikili oldular ,birde ağırlık takabilseydim,gerçi içini açıp bir-iki adet 1 tl sıkıştırabilirim içine ama..Hemde kumbaram olmuş olurdu :P

Bir tane razer model mouse var gibi genelleme yapmayınız, sen hayatında bir tane razer mouse kullandın o da sana göre kötü cıktı diye razer kötü diyemezsin.

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Momo-Oz 10 yıl
bi fareye o kadar para vermek mantıksızlık ya
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sft67 10 yıl
daha iyi olabilirdi
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Fear Dot Com 10 yıl
ABi tasarım hep aynıda bu sefer top gibi olmus uzun seviyoz yhavv
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Dick Smack 10 yıl

Fear Dot Com

ABi tasarım hep aynıda bu sefer top gibi olmus uzun seviyoz yhavv

Top




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sonsuzuncu 10 yıl
ergonomisi bana uygun değil. hem uzun hem geniş hem yüksek. haber için teşekkürler.
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TELESCOPE 10 yıl

sonsuzuncu

ergonomisi bana uygun değil. hem uzun hem geniş hem yüksek. haber için teşekkürler.



aynen öğle
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älg 10 yıl
Deathadder gibi birazcık. Tam benim ele uygun gibi. Yüksek mouse kullanıyorum, bu da öyle zaten. İyi bir mouse olmuş.
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V1CT0RY 10 yıl
Hep aynı tasarım hep aynı tasarım...

Razer Mamba'dan gerisi yalan...
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No Way Out 10 yıl

Hamtaro !

Deathadder gibi birazcık. Tam benim ele uygun gibi. Yüksek mouse kullanıyorum, bu da öyle zaten. İyi bir mouse olmuş.

DeathAdder'in ergonomisi ile alakası yok.

Razer, her zaman ki gibi yine DeathAdder varken satmıyacak bir mouse üretmiş.
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