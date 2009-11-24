Razer'dan yeni oyuncu faresi: Imperator

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Razer Imperator, ayarlanabilir yan butonlara sahip.

Oyunculara özel çevre birimleri üretiminde sektörün güçlü isimlerinden Razer, Imperator isimli yeni faresini duyurdu. 123 x 71 x 42 mm boyutlarında olan ve sağ elini kullanan oyuncular için hazırlanan yeni fare 5600dpi çözünürlüğündeki Razer Precision 3.5G lazeriyle özellikle FPS oyuncularını hedef alıyor. Kablolu bir yapıda olan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen fare, yüksek tepki hassasiyetine sahip 7 adet progmramlanabilir butonlara, ultra kaynak teflon ayaklara, profil kaydı için entegre bellek kapasitesine ve 1ms olarak açıklanan yüksek hızlı tepki süresine sahip.

Razer firmasının başkanı Robert 'Razerguy' Krakoff açıklamasında ergonomi ve kontrolün, Imperator için anahtar özellikler olduğunu, ayarlanabilir yan butonlar ile oyunculara ideal pozisyonda oyun deneyimi sunacaklarını açıkladı. Razer'ın yeni oyuncu faresi Imperator yurt dışında 80$ veya 70 Avro olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ile kullanıma sunuluyor.

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