Razer'dan yeni oyuncu faresi: Imperator

Razer Imperator, ayarlanabilir yan butonlara sahip.
Oyunculara özel çevre birimleri üretiminde sektörün güçlü isimlerinden Razer, Imperator isimli yeni faresini duyurdu. 123 x 71 x 42 mm boyutlarında olan ve sağ elini kullanan oyuncular için hazırlanan yeni fare 5600dpi çözünürlüğündeki Razer Precision 3.5G lazeriyle özellikle FPS oyuncularını hedef alıyor. Kablolu bir yapıda olan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen fare, yüksek tepki hassasiyetine sahip 7 adet progmramlanabilir butonlara, ultra kaynak teflon ayaklara, profil kaydı için entegre bellek kapasitesine ve 1ms olarak açıklanan yüksek hızlı tepki süresine sahip.
Razer firmasının başkanı Robert 'Razerguy' Krakoff açıklamasında ergonomi ve kontrolün, Imperator için anahtar özellikler olduğunu, ayarlanabilir yan butonlar ile oyunculara ideal pozisyonda oyun deneyimi sunacaklarını açıkladı. Razer'ın yeni oyuncu faresi Imperator yurt dışında 80$ veya 70 Avro olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ile kullanıma sunuluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hiç sevmememe rağmen compex'de razer mouse denedim ,çok hafifler ,patenleri çok küçük ,tekerleği çok garip plastikimsi gırt gırt varmı yokmu belli değil , nasıl anlatayım kontrolün sizde olduğunu anlamalısınız.Birde razerler uzun süre kullanımında üstü soyuluyor(arkadaşımın başına geldi).Ama bir adet ''exactmat Speed (pad)'' satın aldım iyi kayıyor.Artık logitech g500 'ü bekliyorum bugün yarın stoklara düşecek elbet.Şu an bu pad'le microsoft Wheel mouse optical 1.1A kullanıyorum ve düşünüyorum başka mouse gerçekten (pahalı)ihtiyacım var mı diye.İyi ikili oldular ,birde ağırlık takabilseydim,gerçi içini açıp bir-iki adet 1 tl sıkıştırabilirim içine ama..Hemde kumbaram olmuş olurdu :P
Bir tane razer model mouse var gibi genelleme yapmayınız, sen hayatında bir tane razer mouse kullandın o da sana göre kötü cıktı diye razer kötü diyemezsin.
Top
aynen öğle
Razer Mamba'dan gerisi yalan...
DeathAdder'in ergonomisi ile alakası yok.
Razer, her zaman ki gibi yine DeathAdder varken satmıyacak bir mouse üretmiş.