Tam Boyutta Gör Realme 10 ve Realme 10 Pro Plus olmak üzere iki farklı modelden oluşacak Realme 10 serisinin önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Bugün China Telecom'da listelenen Realme 10 Pro Plus modelininyonga seti, ekran ve bellek gibi temel özellikleri gün yüzüne çıktı.

Realme 10 Pro Plus neler sunacak?

Bildirilenlere göre RMX3687 model numarasıyla China Telecom listelerinde görüntülenen Realme 10 Pro Plus, MediaTek Dimensity 1080 platformu tarafından desteklenecek. Detaylara indiğimizde ise 2.6 GHz iki adet ARM Cortex-A78, 2.0 GHz altı adet ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden ve Arm Mali G68 entegre grafik biriminden güç alan bu işlemci, Dimensity 920'nin yükseltilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Realme 10 5G ve Realme 10 Pro Plus'ın tasarımı sızdırıldı 2 hf. önce eklendi

Paylaşılan liste, Realme 10 Pro+'ın üçlü bir kamera tasarımına sahip olacağını da gösteriyor. 108MP ana, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro seksörü ile donatılacak yeni telefon, kaputun altında 5.000 mAh pil ve Android 13 tarafından desteklenecek. Çin'de 320 dolara yakın bir fiyata listelenen Realme 10 Pro Plus'ın 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB olmak üzere üç farklı depolama ve RAM kapasitesi ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Realme 10 Pro+ özellikleri belli oldu: Dimensity 1080 ile geliyor