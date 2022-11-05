Realme 10 Pro+ özellikleri belli oldu: Dimensity 1080 ile geliyor

Realme 10 Pro Plus neler sunacak?
Bildirilenlere göre RMX3687 model numarasıyla China Telecom listelerinde görüntülenen Realme 10 Pro Plus, MediaTek Dimensity 1080 platformu tarafından desteklenecek. Detaylara indiğimizde ise 2.6 GHz iki adet ARM Cortex-A78, 2.0 GHz altı adet ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden ve Arm Mali G68 entegre grafik biriminden güç alan bu işlemci, Dimensity 920'nin yükseltilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
Paylaşılan liste, Realme 10 Pro+'ın üçlü bir kamera tasarımına sahip olacağını da gösteriyor. 108MP ana, 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro seksörü ile donatılacak yeni telefon, kaputun altında 5.000 mAh pil ve Android 13 tarafından desteklenecek. Çin'de 320 dolara yakın bir fiyata listelenen Realme 10 Pro Plus'ın 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB olmak üzere üç farklı depolama ve RAM kapasitesi ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence