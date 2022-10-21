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    Realme 10 5G ve Realme 10 Pro Plus'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde FCC dahil olmak üzere birkaç sertifika alan Realme 10 serisinden Realme 10 5G ve Realme 10 Pro Plus yakın bir zamanda TENAA listesinde ortaya çıktı.
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    Realme 10 serisi, son zamanlarda BIS, NBTC, FCC ve daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda sertifika sitesinde ortaya çıktı. Bu seriden RMX3630 ve RMX3686 model numaralarına sahip olduğu düşünülen Realme 10 5G ve Realme 10 Pro Plus yakın bir zamanda ise TENAA veritabanında ortaya çıktı.

    İşte Realme 10'un beklenen tasarımı ve teknik özellikleri: 

    Realme 10 5G ve Realme 10 Pro Plus'ın tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Realme 10 modelinin (RMX3630) 5G varyantı olduğu düşünülen Realme RMX3663 model numaralı cihaz TENAA'da tespit edildi. LED flaşlı çift arka kamera kurulumuna sahip bu cihaz, sağ tarafında güç ve ses düğmesi bulundurmakta. Ayrıca güç düğmesinde parmak izi sensörü bulundurması bekleniyor.

    Realme 10'un 5.000 mAh pil kapasitesine ve 33W şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazın Helio G99 yonga setinden güç alacağı çıkan söylentiler arasında.

    İşte Realme 10 Pro Plus'un beklenen tasarımı ve teknik özellikleri: 

    Realme 10 5G ve Realme 10 Pro Plus'ın tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Realme 10 Pro+ 5G (RMX3687), ortalanmış delikli bir çentik ile birlikte kavisli bir ekrana sahip olabilir. Arka panel ise daha iyi bir el deneyimi sağlamak amacıyla kavisli bir tasarımla gelebilir. Ayrıca çift arka kamera kurulumu bulunduran cihaz, sağ tarafında güç ve ses düğmesi bulunduracak.

    3C sertifika sitesinde görülen cihaz, 67W hızlı şarj desteği ve 5.000 mAh pil kapasitesiyle birlikte gelebilir. 120Hz OLED bir ekrana sahip olması beklenen telefon, Dimensity 1080 yonga setinden güç alabilir.

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    necoinside 2 gün önce

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