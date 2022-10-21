Realme 10 5G ve Realme 10 Pro Plus'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

- İşte Realme 10'un beklenen tasarımı ve teknik özellikleri:
- İşte Realme 10 Pro Plus'un beklenen tasarımı ve teknik özellikleri:
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Realme 10 serisi, son zamanlarda BIS, NBTC, FCC ve daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda sertifika sitesinde ortaya çıktı. Bu seriden RMX3630 ve RMX3686 model numaralarına sahip olduğu düşünülen Realme 10 5G ve Realme 10 Pro Plus yakın bir zamanda ise TENAA veritabanında ortaya çıktı.
İşte Realme 10'un beklenen tasarımı ve teknik özellikleri:
Realme 10'un 5.000 mAh pil kapasitesine ve 33W şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazın Helio G99 yonga setinden güç alacağı çıkan söylentiler arasında.
İşte Realme 10 Pro Plus'un beklenen tasarımı ve teknik özellikleri:
3C sertifika sitesinde görülen cihaz, 67W hızlı şarj desteği ve 5.000 mAh pil kapasitesiyle birlikte gelebilir. 120Hz OLED bir ekrana sahip olması beklenen telefon, Dimensity 1080 yonga setinden güç alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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