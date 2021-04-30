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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Buds Q2 kablosuz kulaklık resmiyet kazandı

    Geçen yılın devamı niteliğindeki realme Buds Q2 tam kablosuz kulaklık modeli pasif gürültü engelleme, 5 saate kadar kullanım, zengin ses kalitesi gibi özellikler sunuyor.
    30 Nisan 2021, 21:30 (1 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme Buds Q2 kablosuz kulaklık resmiyet kazandı

    Realme markasının daha çok ekosistem ürünlerini tanıttığı bugünkü etkinlikte yeni bir kablosuz kulaklık da vardı. realme Buds Q2 modeli uygun fiyat etiketine tatmin edici özellikler sunmayı hedefliyor. 

    realme Buds Q2 özellikleri ve fiyatı

    realme Buds Q2 tam kablosuz kulaklık modeli 10mm bass boost dinamik sürücü ile geliyor ve Bass Boost+ yazılımı ile zengin bir ses kalitesi sunuyor. Aktif gürültü engelleme mevcut değilken tasarım odaklı pasif gürültü engelleme yapılıyor. Oyuncular için bir düşük gecikme modu da mevcut. 

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    4.1g ağırlığa sahip olan gövde IPX4 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Dış kısımda yer alan dokunmatik yüzey ile çeşitli kontroller sağlanabiliyor. Kaleydoskop tarzı bir tasarım belirleyen kulaklığın kutusu da oldukça kompakt.

    Tek şarj ile 5 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık kutusu da dahil edilince 20 saate kadar çıkabiliyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile de 120 dakikalık ek süre kazanılabiliyor. Realme Buds Q2 modeli Pakistan’da 26$ fiyat etiketi ile satışa çıktı ancak normal fiyatı 36$ olacak. 
     



    https://www.gizmochina.com/2021/04/29/realme-buds-q2-tws-earbuds-arrives-sleek-design-ipx4-rating-more/
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 12 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 20 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bende Q modeli var cok memnunum. Bu modelde typ-c bekliyordum ne yazik ki
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