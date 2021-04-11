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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ethereum; Netflix ve Coca-Cola’yı geride bıraktı

    Kripto paraların hacmi her geçen gün artıyor. Son günlerde yükselişe geçen Ethereum'un devi dünya devi markaları geride bıraktı. Bitcoin ise büyük ülkeleri geçmek üzere.
    11 Nisan 2021, 08:00 (3 gün)
    2,2b
    1
    20
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Ethereum; Netflix ve Coca-Cola’yı geride bıraktı
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    Piyasa değerine göre en popüler ikinci kripto para Ethereum’da yükseliş trendi sürüyor. 2020 yılının Mart ayında 100 dolar seviyesinin altına gerileyen Ethereum, merkezsiz finans (DeFi) ve Benzersiz Token’lar (NFT) sektörlerinde yaşanan devasa büyümenin de etkisiyle 2.000 dolar seviyesini aştı.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin ATM’lerinin sayısı her geçen gün artıyor"

    Ethereum’un fiyatıyla birlikte piyasa değeri de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle dünyanın en popüler ikinci kripto para birimi Ethereum’un piyasa değeri Netflix, Adobe, Verizon, Exxon Mobile, Coca-Cola, L’Oréal gibi dev şirketlerin toplam değerini geride bırakmış oldu.

    Bitcoin devlere kafa tutuyor

    Ethereum; Netflix ve Coca-Cola’yı geride bıraktı
    Tam Boyutta Gör

    Öte yandan lider kripto para birimi Bitcoin’in değeri ise 1.12 trilyon dolara ulaşarak Facebook’u geride bıraktı. En değerli 10 şirket arasında Tesla, Facebook, Tencent, Alibaba gibi devleri geride bırakarak 5. sıraya yükselen Bitcoin’in bir sonraki hedefi ise süper güç olarak ifade edilen ülkelerin GSYİH’ini geride bırakmak. Bitcoin bu hedefinde emin adımlarla ilerliyor, öyle ki geçtiğimiz ay Bitcoin’in değeri, Meksika’nın GSYİH’sinin üzerine çıktı.



    https://decrypt.co/53247/bitcoin-is-now-among-top-10-most-valuable-global-assets
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bilgisayarda kendinizin de üretebileceği bir şeyin değerinin yılların çabası ve alın teri ile üretilen markaları geride bırakması insanların gerizekalılık seviyesinin en iyi göstergesi bence.
    Bilgisayarda kendinizin de üretebileceği bir şeyin değerinin yılların çabası ve alın teri ile üretilen markaları geride bırakması insanların gerizekalılık seviy...
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    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Fan42 (Y M K) 2 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Ya da başarının sadece alın teri, fiziksel güç, çok çalışmak gibi fiziksel argümanlarla değil de zekayla da çok güzel elde edilebileceğinin göstergesi olamaz mı? Tamam sen günde 12 saat çalışıp 2500 lira para kazanmak istiyorsundur da, insanlar neden kazanmasın ki :) Kıskançlığa gerek yok. Geri zekalı dediğin insanlar da muhtemelen senden çok kazanıyordur. Sen asgari ücret, yol, yemek, sigorta devam et.
    Ya da başarının sadece alın teri, fiziksel güç, çok çalışmak gibi fiziksel argümanlarla değil de zekayla da çok güzel elde edilebileceğinin göstergesi olamaz mı...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    mezun2021itü 3 gün ( Mesaj Silindi )
    zırvalık üretilen hiçbir şey yok sadece para girişi var sisteme özellikle doğu ve afrika ülkeleri koyuyor paralarını btc için çiftlikbank demiyorum fakat coin borsalarının çoğu çiftlikbank olabilir :)
    zırvalık üretilen hiçbir şey yok sadece para girişi var sisteme özellikle doğu ve afrika ülkeleri koyuyor paralarını btc için çiftlikbank demiyorum fakat coin b...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    O ozgeleringeris 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet coinlere laf ettikçe coinler değer kazanıyor :)
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    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tencent neymiş ilk defa görüyorum
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Elmayla armut kiyaslanmis. Kripto paralar adı üstünde para. Doların değeri amazondan fazla demek gibi birşey bu
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Patlatmasinlar yakında.. dolar abisi ensesine gumletmesin sonra?
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    -BraveHeart- (Fatih ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Aynen BTC patlaya patlaya 60.000$'a geldi Ethereum patlaya patlaya 2000$'a geldi.
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    E emirhan159 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey nasılsın adamım seni meşgul ettiğim için özür dilerim ama mining işleri ile ilgilendiğini biliyorum :) O yüzden bu 
    sitelerden biri senin dikkatini çekebilir bu sitelere üye olarak sen de para kazanabilirsin
    Evde oturarak para kazanmak istiyorsan bu sitelere bi bakmanı tercih ederim. Şimdiden bol kazançlar!!

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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi ) emirhan159
    Hey, senin sorunun ne adamım.
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    serafon 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu devirde herşeyin ters olduğunun göstergesi.
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    monacomen 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bilgisayarda kendinizin de üretebileceği bir şeyin değerinin yılların çabası ve alın teri ile üretilen markaları geride bırakması insanların gerizekalılık seviyesinin en iyi göstergesi bence.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Fan42 (Y M K) 2 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Ya da başarının sadece alın teri, fiziksel güç, çok çalışmak gibi fiziksel argümanlarla değil de zekayla da çok güzel elde edilebileceğinin göstergesi olamaz mı? Tamam sen günde 12 saat çalışıp 2500 lira para kazanmak istiyorsundur da, insanlar neden kazanmasın ki :) Kıskançlığa gerek yok. Geri zekalı dediğin insanlar da muhtemelen senden çok kazanıyordur. Sen asgari ücret, yol, yemek, sigorta devam et.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    K Krone 2 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Şimdi şöyle birşey. Kriptolanan dataların zincire tekrardan dahil edilebilmesi için bir enerji harcanıyor cihazlar tarafından. Buna mining (kazmak) deniyor ve bir nevi katma değer oluşturduğu için dijital bir değer veriliyor. Bitcoin ve altcoinler bu amaçla var.
    Kağıt parçasına anlam yükleyip buna "para" diyen ve ticaret için kullanan insanoğlu bir kaç satırlık kod, kodlar zincirine de para diyebilir.

    İllaki bir gün patlayacak bu sistem. Devletler dur diyene kadar.
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    ssj (Kamuran TOPRAK) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yeni düzenin bu olacağı belli. istesekte istemesekte bir şekilde bu sanal paralar hayatımıza girdi. Yeni düzene ayak uydurmak zorundayız. Hayırlısı diyelim
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    mezun2021itü 3 gün ( Mesaj Silindi )
    zırvalık üretilen hiçbir şey yok sadece para girişi var sisteme özellikle doğu ve afrika ülkeleri koyuyor paralarını btc için çiftlikbank demiyorum fakat coin borsalarının çoğu çiftlikbank olabilir :)
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Vasto Lorde (Monkey D Luffy ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) mezun2021itü
    Biktirdi artik bu tarz cahilde yorumlar. Altin ne uretiyor ? Bankacilik sistemi ne uretiyor? Arastirmadan bilmeden cahilce yorum yapiyorsunuz anca, her crypto konusunun altinda sizin gibilerini gormekten biktik artik. Para nedir, nasil calisir bunlar hakkinda zerre bilgisi olmayanlar atiyor tutuyor. Enflasyon nedir? Fiat para yillar icinde ne kadar deger kaybetmis? 1 dolar ile 50 sene once ne aliniyordu simdi ne aliniyor? Dunyanin en buyuk ponzisi ya da saadet zinciri artik ne derseniz dolardir, pesinden euro yen pound gibileri gelir. Turk lirasi da ponzi sistemidir. Dunyada en cok kara para aklama, teroristlere akan para, uyusturucu ticareti dolar ile yapilmaktadir. Hala anlayamadiniz isin basinda olundugundan bu kadar deger artisi. Siz saniyor musunuz ki sokaktaki ayse teyze bitcoin alip satabildeginde, yani kolayca ulasabildiginde, bitcoin 2 kat yapacak 5 kat yapacak? Tesla hissesine 10 sene once giren adam, calismadan uretmeden zengin oldu, bunu mu elestiriyorsunuz yani? Birseye basinda erken girenler kazanir, suan bitcoinde oldugu gibi. Herkesin alip sattigi, veya elinde tuttugu, her yerde gecen birsey haline donustugunde bitcoinin katlayabilecegini mi saniyorsunuz ? Zaman icinde surekli artacak evet, arada duzeltmeler yapacak illaki dusecek, ama yon yukari. Dolar gibi tl gibi euro gibi surekli asagiya dogru degil, surekli deger kaybi olmayacak. Mobildeyim atamiyorum, dolar grafigini inceleyin lutfen. 100dolar ile 1950de ne aliniyor, suan ne aliniyor. Altin onsu 5000dolar olacak, bitcoin 100bin dolar olacak illaki zaman icinde, belki 5 sene belki 50 sene sonra ama 100dolar ile suan aldiginiz seyleri 20 sene sonra alamayacaginiz kesin. Ya bitcoinden yuklu para kaybettiniz ya da firsati kacirdiginiz icin asiri pismanlik duyuyorsunuz iciniz icinizi yiyiyor da bu tarz yorumlar yapiyorsunuz, ya da saf cahillik.
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