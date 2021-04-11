Ethereum; Netflix ve Coca-Cola’yı geride bıraktı

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Piyasa değerine göre en popüler ikinci kripto para Ethereum’da yükseliş trendi sürüyor. 2020 yılının Mart ayında 100 dolar seviyesinin altına gerileyen Ethereum, merkezsiz finans (DeFi) ve Benzersiz Token’lar (NFT) sektörlerinde yaşanan devasa büyümenin de etkisiyle 2.000 dolar seviyesini aştı.

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Ethereum’un fiyatıyla birlikte piyasa değeri de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle dünyanın en popüler ikinci kripto para birimi Ethereum’un piyasa değeri Netflix, Adobe, Verizon, Exxon Mobile, Coca-Cola, L’Oréal gibi dev şirketlerin toplam değerini geride bırakmış oldu.

Bitcoin devlere kafa tutuyor

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Öte yandan lider kripto para birimi Bitcoin’in değeri ise 1.12 trilyon dolara ulaşarak Facebook’u geride bıraktı. En değerli 10 şirket arasında Tesla, Facebook, Tencent, Alibaba gibi devleri geride bırakarak 5. sıraya yükselen Bitcoin’in bir sonraki hedefi ise süper güç olarak ifade edilen ülkelerin GSYİH’ini geride bırakmak. Bitcoin bu hedefinde emin adımlarla ilerliyor, öyle ki geçtiğimiz ay Bitcoin’in değeri, Meksika’nın GSYİH’sinin üzerine çıktı.

https://decrypt.co/53247/bitcoin-is-now-among-top-10-most-valuable-global-assets

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