Ethereum; Netflix ve Coca-Cola’yı geride bıraktı

Piyasa değerine göre en popüler ikinci kripto para Ethereum’da yükseliş trendi sürüyor. 2020 yılının Mart ayında 100 dolar seviyesinin altına gerileyen Ethereum, merkezsiz finans (DeFi) ve Benzersiz Token’lar (NFT) sektörlerinde yaşanan devasa büyümenin de etkisiyle 2.000 dolar seviyesini aştı.
Ayrıca Bkz. "Bitcoin ATM’lerinin sayısı her geçen gün artıyor"
Ethereum’un fiyatıyla birlikte piyasa değeri de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle dünyanın en popüler ikinci kripto para birimi Ethereum’un piyasa değeri Netflix, Adobe, Verizon, Exxon Mobile, Coca-Cola, L’Oréal gibi dev şirketlerin toplam değerini geride bırakmış oldu.
Bitcoin devlere kafa tutuyor
Öte yandan lider kripto para birimi Bitcoin’in değeri ise 1.12 trilyon dolara ulaşarak Facebook’u geride bıraktı. En değerli 10 şirket arasında Tesla, Facebook, Tencent, Alibaba gibi devleri geride bırakarak 5. sıraya yükselen Bitcoin’in bir sonraki hedefi ise süper güç olarak ifade edilen ülkelerin GSYİH’ini geride bırakmak. Bitcoin bu hedefinde emin adımlarla ilerliyor, öyle ki geçtiğimiz ay Bitcoin’in değeri, Meksika’nın GSYİH’sinin üzerine çıktı.
https://decrypt.co/53247/bitcoin-is-now-among-top-10-most-valuable-global-assets Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sitelerden biri senin dikkatini çekebilir bu sitelere üye olarak sen de para kazanabilirsin
Evde oturarak para kazanmak istiyorsan bu sitelere bi bakmanı tercih ederim. Şimdiden bol kazançlar!!
https://dogespro.com/register/39334629
https://dogesxpro.com/
https://dogecoin.ac/index.php?refer=34970
https://wowdoge.io/?p=64134
https://r.adbtc.top/69924
https://freebitco.in/?op=signup_page&r=4256320
Kağıt parçasına anlam yükleyip buna "para" diyen ve ticaret için kullanan insanoğlu bir kaç satırlık kod, kodlar zincirine de para diyebilir.
İllaki bir gün patlayacak bu sistem. Devletler dur diyene kadar.