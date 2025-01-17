Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme, yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Wireless 5 ANC’yi resmen tanıttı

    Yeni ürünlerini arka arkaya tanıtarak dikkatleri üzerine çeken Çinli teknoloji şirketi Realme, bu sefer de karşımıza kablosuz kulaklık modeli olan Buds Wireless 5 ANC ile çıktı.

    Realme, Buds Wireless 5 ANC’yi resmen tanıttı Tam Boyutta Gör

    Realme, yeni kablosuz boyun bantlı kulaklığı Realme Buds Wireless 5 ANC’yi tanıttı. Hibrit aktif gürültü engelleme (ANC), geniş ses alanı ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle dikkat çeken bu cihaz, özellikle orta segment ses pazarını hedefliyor. İşte detaylar.

    Realme Buds Wireless 5 ANC, 13.6 mm dinamik bas sürücüsü ile derin ve zengin bir ses deneyimi sunuyor. Cihazda bulunan BT8931H çipi, dengeli bir ses çıkışı ve kararlı bağlantı sağlıyor. Hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisi, 50 dB’ye kadar dış sesi azaltırken üç farklı uyarlanabilir gürültü azaltma modu ile kullanıcıların çevresel gürültüyü kontrol etmelerine olanak tanıyor.

    Bluetooth 5.4 bağlantı desteği sunan kulaklık, 45 ms ultra düşük gecikme süresi ile özellikle oyun severler için ideal bir çözüm sunuyor. Aynı zamanda çift cihaz bağlantısı özelliği sayesinde cihazlar arasında kolay geçiş yapılabiliyor. 360 derece ses alanı desteği, hem eğlence hem de oyun deneyiminde fark yaratıyor.

    Dayanıklılık açısından IP55 sertifikasına sahip olan cihaz, toza ve suya karşı koruma sağlıyor. Yalnızca 30 gram ağırlığında olan boyun bantlı tasarım, uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir deneyim sunuyor.

    Cihaz, beş mikrofonlu bir sistem ve çevresel gürültü engelleme (ENC) desteğiyle net bir sesli arama deneyimi sağlıyor. 4000 Hz geniş bant gürültü engelleme teknolojisi, çağrı sırasında sesin net bir şekilde iletilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca Realme Link uygulaması üzerinden ekolayzır ayarlarını ve gürültü engelleme modlarını kişiselleştirme imkanı sunuyor.

    Pil ömrü konusunda oldukça iddialı olan Realme Buds Wireless 5 ANC, ANC kapalıyken 38 saate kadar, açıkken ise 20 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj özelliğiyle sadece 10 dakikalık şarj ile 20 saat kullanım imkanı sağlıyor, böylece şarj süresi minimuma indiriliyor.

    Fiyatlandırmaya gelince, cihaz 20 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor. İlk satışta ise tanıtım fiyatı olarak 18 dolarlık bir fırsat sunuluyor. Realme Buds Wireless 5 ANC, mor, siyah ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tüketicilere hitap ediyor. İlk satış tarihi ise 23 Ocak 2025 olarak belirlenmiş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    gun 2 saat önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    whatsapp fake no alma comolokko ne demek eczacılık okumak zor mu dijitsu uzaktan kumanda uygulaması dsg 2. viteste titreme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum