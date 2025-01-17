Realme, yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Wireless 5 ANC’yi resmen tanıttı

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Realme, yeni kablosuz boyun bantlı kulaklığı Realme Buds Wireless 5 ANC’yi tanıttı. Hibrit aktif gürültü engelleme (ANC), geniş ses alanı ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle dikkat çeken bu cihaz, özellikle orta segment ses pazarını hedefliyor. İşte detaylar.

Realme Buds Wireless 5 ANC, 13.6 mm dinamik bas sürücüsü ile derin ve zengin bir ses deneyimi sunuyor. Cihazda bulunan BT8931H çipi, dengeli bir ses çıkışı ve kararlı bağlantı sağlıyor. Hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisi, 50 dB’ye kadar dış sesi azaltırken üç farklı uyarlanabilir gürültü azaltma modu ile kullanıcıların çevresel gürültüyü kontrol etmelerine olanak tanıyor.

Bluetooth 5.4 bağlantı desteği sunan kulaklık, 45 ms ultra düşük gecikme süresi ile özellikle oyun severler için ideal bir çözüm sunuyor. Aynı zamanda çift cihaz bağlantısı özelliği sayesinde cihazlar arasında kolay geçiş yapılabiliyor. 360 derece ses alanı desteği, hem eğlence hem de oyun deneyiminde fark yaratıyor.

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Dayanıklılık açısından IP55 sertifikasına sahip olan cihaz, toza ve suya karşı koruma sağlıyor. Yalnızca 30 gram ağırlığında olan boyun bantlı tasarım, uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir deneyim sunuyor.

Cihaz, beş mikrofonlu bir sistem ve çevresel gürültü engelleme (ENC) desteğiyle net bir sesli arama deneyimi sağlıyor. 4000 Hz geniş bant gürültü engelleme teknolojisi, çağrı sırasında sesin net bir şekilde iletilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca Realme Link uygulaması üzerinden ekolayzır ayarlarını ve gürültü engelleme modlarını kişiselleştirme imkanı sunuyor.

Pil ömrü konusunda oldukça iddialı olan Realme Buds Wireless 5 ANC, ANC kapalıyken 38 saate kadar, açıkken ise 20 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj özelliğiyle sadece 10 dakikalık şarj ile 20 saat kullanım imkanı sağlıyor, böylece şarj süresi minimuma indiriliyor.

Fiyatlandırmaya gelince, cihaz 20 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor. İlk satışta ise tanıtım fiyatı olarak 18 dolarlık bir fırsat sunuluyor. Realme Buds Wireless 5 ANC, mor, siyah ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tüketicilere hitap ediyor. İlk satış tarihi ise 23 Ocak 2025 olarak belirlenmiş durumda.

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