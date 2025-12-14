Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation temalı mekanik saat tanıtıldı: Sınırlı sayıda üretildi!

    Anicorn, PlayStation'ın 30. yıl dönümüne özel ürettiği saatlerini tanıttı: PlayStation simgeleriyle süslenmiş saatlerden biri mekanik ve sınırlı sayıda üretilmiş.

    playstation mekanik saat Tam Boyutta Gör
    Saatçilikle tanınan Anicorn markası, PlayStation'ın 30. yıl dönümünü kutlamak için iki yeni saat duyurdu. Bu saatler arasında PlayStation Anicorn - Play Symbol ve PlayStation Limited Edition Mechanical Watch bulunuyor. İki saat de 18 Aralık'ta piyasaya sürülecek.

    İlk PlayStation'dan ilham alan mekanik saat

    PlayStation Limited Edition Mechanical Watch özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mekanik saat, ilk PlayStation'dan ilham alan tasarımıyla dikkat çekiyor. 42.8 mm kadranlı ve hızlı çıkarılabilen FKM kauçuk kayışlı 316L paslanmaz çelik sekizgen kasaya sahip olan saat, tam kurulduğunda yaklaşık 42 saat çalışma süresisunan Miyota 9039 mekanik mekanizmaya sahip.

    Kadran, 12, 3, 6 ve 9 saat işaretlerinde PlayStation sembollerini içeriyor. Ayrıca kurma kolunda power kelimesi yazılı, kayışlar da küçük PlayStation sembolleriyle süslenmiş. Mekanik saat, safir cam korumasına ve 50 metreye kadar su geçirmiyor.

    Sadece 300 adet üretildi, 780 dolara satılacak

    Anicorn, 18 Aralık'ta piyasaya sürülecek olan PlayStation temalı mekanik saatten yalnızca 300 adet üretildiğini söylüyor. Saatin fiyatı 780 dolar.

    PlayStation Anicorn: Açık ve koyu temalı quartz saat

    PlayStation Anicorn quartz saat özellikleri Tam Boyutta Gör
    Anicorn Play Symbol, karanlık mod ve açık mod versiyonları bulunan quartz saat. Her iki sürüm de siyah deri kayışla birlikte yuvarlak gelen bir kasaya ve ünlü PlayStation logosu ile ikonik PlayStation sembollerinin yer aldığı bir kadrana sahip.

    Karanlık mod modeli siyah kasa ve kadrana, beyaz PlayStation logosuna ve renkli PlayStation sembollerine sahipken, Açık Mod versiyonu gümüş kasaya, beyaz kadrana, siyah PlayStation logosuna ve gri PlayStation sembollerine sahip.

    250 dolara satılacak

    Her iki versiyon da şeffaf bir kutuda gönderilecek ve 18 Aralık'ta piyasaya sürülecek. Saatin fiyatı ise 250 dolar.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fan rezistansı ne işe yarar fc 26 forum goodgame farmer otomatik araba neden stop eder toyota corolla 1.4 terra nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum