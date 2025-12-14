PlayStation temalı mekanik saat tanıtıldı: Sınırlı sayıda üretildi!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Saatçilikle tanınan Anicorn markası, PlayStation'ın 30. yıl dönümünü kutlamak için iki yeni saat duyurdu. Bu saatler arasında PlayStation Anicorn - Play Symbol ve PlayStation Limited Edition Mechanical Watch bulunuyor. İki saat de 18 Aralık'ta piyasaya sürülecek.

İlk PlayStation'dan ilham alan mekanik saat

Tam Boyutta Gör Mekanik saat, ilk PlayStation'dan ilham alan tasarımıyla dikkat çekiyor. 42.8 mm kadranlı ve hızlı çıkarılabilen FKM kauçuk kayışlı 316L paslanmaz çelik sekizgen kasaya sahip olan saat, tam kurulduğunda yaklaşık 42 saat çalışma süresisunan Miyota 9039 mekanik mekanizmaya sahip.

Kadran, 12, 3, 6 ve 9 saat işaretlerinde PlayStation sembollerini içeriyor. Ayrıca kurma kolunda power kelimesi yazılı, kayışlar da küçük PlayStation sembolleriyle süslenmiş. Mekanik saat, safir cam korumasına ve 50 metreye kadar su geçirmiyor.

Sadece 300 adet üretildi, 780 dolara satılacak

Anicorn, 18 Aralık'ta piyasaya sürülecek olan PlayStation temalı mekanik saatten yalnızca 300 adet üretildiğini söylüyor. Saatin fiyatı 780 dolar.

PlayStation Anicorn: Açık ve koyu temalı quartz saat

Tam Boyutta Gör Anicorn Play Symbol, karanlık mod ve açık mod versiyonları bulunan quartz saat. Her iki sürüm de siyah deri kayışla birlikte yuvarlak gelen bir kasaya ve ünlü PlayStation logosu ile ikonik PlayStation sembollerinin yer aldığı bir kadrana sahip.

Karanlık mod modeli siyah kasa ve kadrana, beyaz PlayStation logosuna ve renkli PlayStation sembollerine sahipken, Açık Mod versiyonu gümüş kasaya, beyaz kadrana, siyah PlayStation logosuna ve gri PlayStation sembollerine sahip.

250 dolara satılacak

Her iki versiyon da şeffaf bir kutuda gönderilecek ve 18 Aralık'ta piyasaya sürülecek. Saatin fiyatı ise 250 dolar.

