PlayStation temalı mekanik saat tanıtıldı: Sınırlı sayıda üretildi!

İlk PlayStation'dan ilham alan mekanik saat
Kadran, 12, 3, 6 ve 9 saat işaretlerinde PlayStation sembollerini içeriyor. Ayrıca kurma kolunda power kelimesi yazılı, kayışlar da küçük PlayStation sembolleriyle süslenmiş. Mekanik saat, safir cam korumasına ve 50 metreye kadar su geçirmiyor.
Sadece 300 adet üretildi, 780 dolara satılacak
Anicorn, 18 Aralık'ta piyasaya sürülecek olan PlayStation temalı mekanik saatten yalnızca 300 adet üretildiğini söylüyor. Saatin fiyatı 780 dolar.
PlayStation Anicorn: Açık ve koyu temalı quartz saat
Karanlık mod modeli siyah kasa ve kadrana, beyaz PlayStation logosuna ve renkli PlayStation sembollerine sahipken, Açık Mod versiyonu gümüş kasaya, beyaz kadrana, siyah PlayStation logosuna ve gri PlayStation sembollerine sahip.
250 dolara satılacak
Her iki versiyon da şeffaf bir kutuda gönderilecek ve 18 Aralık'ta piyasaya sürülecek. Saatin fiyatı ise 250 dolar.