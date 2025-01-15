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    Realme 14 Pro serisi global pazar için geri sayıma başladı

    Akıllı telefon üreticisi Realme tarafından geçtiğimiz günlerde Çin’de tanıtımı yapılan Realme 14 Pro+ modelinden sonra şimdi de serinin global pazar tanıtımı için geri sayıma geçildi.

    Realme 14 Pro serisi global pazar için geri sayıma başladı Tam Boyutta Gör

    Realme, yeni nesil Realme 14 Pro Serisi 5G akıllı telefonlarını 16 Ocak’ta piyasaya sürüyor. Seride yer alan Realme 14 Pro ve Realme 14 Pro+ modelleri, performans ve tasarım açısından dikkat çekiyor. Özellikle Realme 14 Pro+ modelinin daha önce Çin’de tanıtılması, bu cihazın global ölçekte de büyük bir ilgiyle karşılanacağını gösteriyor.

    Serinin her iki modeli de Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, yüksek performansı ve verimliliğiyle öne çıkıyor. Realme’nin iddiasına göre, bu donanım kullanıcılara akıcı bir deneyim sunuyor. Ayrıca cihazlar, 6.83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğe sahip OLED ekranla geliyor. Bu ekran, 1.6 milimetrelik ince çerçeveleri, 3840 Hz PWM karartma teknolojisi, 1500 nit’e varan parlaklık seviyesi ve dört tarafı kavisli tasarımıyla estetik ve işlevselliği bir arada sunuyor.

    Realme 14 Pro+ modeli, beyaz inci tasarımıyla öne çıkan beyaz renk seçeneğinin yanı sıra süet gri, Jaipur pembesi ve Bikaner moru gibi dikkat çekici renk seçeneklerine sahip. Özellikle Jaipur pembesi ve Bikaner morunun yalnızca belirli pazarlara özel olması, bu seriyi farklılaştıran bir diğer detay. Üstelik cihazlar sadece 7.5 mm kalınlığıyla hem büyük bataryayı hem de zarif tasarımı bir araya getiriyor.

    6000 mAh kapasiteli Titan batarya, 16.6 saatlik video oynatma süresi sunarken, 80W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede doluyor. Ayrıca cihazlarda yer alan 6000 mm² büyüklüğündeki VC soğutma sistemi, yoğun kullanımda bile sıcaklık kontrolü sağlıyor. Bu özellikler, kullanıcıların oyun oynarken veya uzun süreli video izlerken cihazın performansını korumasını garanti ediyor.

    Kamera tarafında henüz tüm detaylar paylaşılmamış olsa da, Çin modelindeki üçlü kamera kurulumu beklentileri artırıyor. 50 MP Sony IMX896 ana sensör, 3x optik zoom sunan 50 MP periskop telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açılı lens, Realme’nin HYPERIMAGE+ görüntü teknolojisiyle destekleniyor. Özellikle hareketli veya su altı çekimlerinde sunduğu netlik, kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

    Realme 14 Pro Serisi, şık tasarımı, güçlü donanımı ve gelişmiş kamera özellikleriyle piyasaya iddialı bir giriş yapıyor. Daha fazla bilgi ve satış detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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