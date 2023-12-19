Realme C67 4G tanıtıldı: Dinamik Ada, 108MP kamera ve daha fazlası

Realme C67 neler sunuyor?
Realme, C67 4G her ne kadar yeni bir telefon olsa da, 5G destekli modelin kırpılmış bir sürümü niteliğinde. Akıllı telefon, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,72 inç boyutlarında IPS ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu panelin 950 nit parlaklık, ince çerçeveler ve 8MP selfie kamerası çevresinde Mini Kapsül 2.0 ekrana sahip olduğunu belirtelim.
Yonga setinden bahsetmişken, C67 4G, ön bölümde görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 8MP selfie, arka bölümde ise 3x sensör içi yakınlaştırma sunan 108MP Samsung ISOCELL HM6 ve 2 MP derinlik sensörlerinden güç alıyor.
164,6 x 75,4 x 7,6 mm ölçülerinde ve 186 gr ağırlığında olan telefon, kutusundan IP54 toz ve suya dayanıklılık sertifikası, Android 14 tabanlı Realme UI 4.0 ve 33W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkıyor. Ayrıca 8GB RAM, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı konfigürasyonda sunulacak. Sunny Oasis ve Black Rock renklerinde satışa çıkacak Realme C67 4G'nin diğer özellikleri arasında, Çift SIM, 4G, stereo hoparlörler, USB-C, biyometrik parmak izi sensörü (yana monteli) yer alıyor. Bellek ve depolama alanına göre Realme C67 4G'nin fiyatlandırması şu şekilde:
- 8GB RAM 128GB Depolama: 168 Dolar
- 8GB RAM 256 GB Depolama: 193 Dolar
Realme C67 4G özellikleri
- Ekran: 6.72 inç, FullHD+, 90Hz, IPS, 950 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB,
- Arka kamera: 108 MP Samsung ISOCELL HM6, 2MP derinlik
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 5.000 mAh, 33W kablolu şarj
- Yazılım: Android 14, Realme UI 4.0
- Boyut ve ağırlık: 163.9 x 76.3 x 8.3mm, 230 gr
- Diğer: Çift SIM, 4G, Bluetooth 5.0, çift frekanslı GPS, NFC, USB-C
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.