Realme C67 4G tanıtıldı: Dinamik Ada, 108MP kamera ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Realme C serisinin 4G destekli modeli Realme C67 bugün tüm özellikleri ile birlikte tanıtıldı. Bir süredir sızıntılarla karşımıza çıkan telefon, birinci sınıf tasarım, dinamik ada ve bütçe rekabetinde önemli özellikerle geliyor. İşte Realme C67 4G özellikleri ve fiyatı.

Realme C67 neler sunuyor?

Realme, C67 4G her ne kadar yeni bir telefon olsa da, 5G destekli modelin kırpılmış bir sürümü niteliğinde. Akıllı telefon, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,72 inç boyutlarında IPS ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu panelin 950 nit parlaklık, ince çerçeveler ve 8MP selfie kamerası çevresinde Mini Kapsül 2.0 ekrana sahip olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Detaya inersek Realme C67 4G, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 685 platformundan alıyor. 6nm fabrikasyon sürecini temel alan bu işlemci, 4 adet 2.80GHz Kryo 265 Gold ve 4 adet 1.90GHz Kryo 265 Silver olmak üzere 8 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip. GPU bölümünde ise, işlemciye Adreno 610 eşlik ediyor.

Yonga setinden bahsetmişken, C67 4G, ön bölümde görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 8MP selfie, arka bölümde ise 3x sensör içi yakınlaştırma sunan 108MP Samsung ISOCELL HM6 ve 2 MP derinlik sensörlerinden güç alıyor.

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164,6 x 75,4 x 7,6 mm ölçülerinde ve 186 gr ağırlığında olan telefon, kutusundan IP54 toz ve suya dayanıklılık sertifikası, Android 14 tabanlı Realme UI 4.0 ve 33W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkıyor. Ayrıca 8GB RAM, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı konfigürasyonda sunulacak. Sunny Oasis ve Black Rock renklerinde satışa çıkacak Realme C67 4G'nin diğer özellikleri arasında, Çift SIM, 4G, stereo hoparlörler, USB-C, biyometrik parmak izi sensörü (yana monteli) yer alıyor. Bellek ve depolama alanına göre Realme C67 4G'nin fiyatlandırması şu şekilde:

8GB RAM 128GB Depolama: 168 Dolar

8GB RAM 256 GB Depolama: 193 Dolar

Realme C67 4G özellikleri

Ekran : 6.72 inç, FullHD+, 90Hz, IPS, 950 nit parlaklık

: 6.72 inç, FullHD+, 90Hz, IPS, 950 nit parlaklık İşlemci : Qualcomm Snapdragon 685

: Qualcomm Snapdragon 685 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB,

: 128GB, 256GB, Arka kamera : 108 MP Samsung ISOCELL HM6, 2MP derinlik

: 108 MP Samsung ISOCELL HM6, 2MP derinlik Ön kamera : 8MP

: 8MP Batarya : 5.000 mAh, 33W kablolu şarj

: 5.000 mAh, 33W kablolu şarj Yazılım : Android 14, Realme UI 4.0

: Android 14, Realme UI 4.0 Boyut ve ağırlık : 163.9 x 76.3 x 8.3mm, 230 gr

: 163.9 x 76.3 x 8.3mm, 230 gr Diğer: Çift SIM, 4G, Bluetooth 5.0, çift frekanslı GPS, NFC, USB-C

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