Tam Boyutta Gör Tecno, bu ayın başında duyurdupu Spark 20'den sonra daha üst modeli Spark 20 Pro'yu da duyurdu.

Giriş seviyesine konumlanan Tecno Spark 20 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 120 Hz LCD ekrana sahip. Ekranda, kamera deliği çevresinde iPhone'daki Dinamik Ada'ya benzer işlev gören Dynamic Port adında bildirim ve işlevleri gösteren bir bölüm yer alıyor.

Telefon gücünü Mediatek'in Helio G99 platformundan alıyor. Çipsete 8GB RAM ve 256GB depolama eşlik ediyor. Kamera tarafında ise 108 megapiksel ana kameranın yanında QVGA çözünürlükte iki tane de "süs kamerası" yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Telefonda 33 Watt şarj hızını destekleyen 5000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Bunların yanında, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, kulaklık girişi ve IP53 sertifikası da telefonda yer alıyor.

Redmi Note 13 4G serisinin özellikleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Tecno Spark 20 Pro özellikleri ve fiyatı

Boyut: 168,6 x 76,6 x 8,4 mm

168,6 x 76,6 x 8,4 mm Ekran : 6.78 inç, 1080 x 2460, 120Hz, IPS LCD

: 6.78 inç, 1080 x 2460, 120Hz, IPS LCD İşlemci : Mediatek Helio G99

: Mediatek Helio G99 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB

: 256GB Arka kamera : 108MP (birincil) + QVGA (süs kamerası), 4 LED flaş

: 108MP (birincil) + QVGA (süs kamerası), 4 LED flaş Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Yazılım : Android 13, HiOS

: Android 13, HiOS Diğer: Wi-Fi AC, Bluetooth 5.2, NFC, stereo hoparlör, IP53 su ve toz sıçramasına dayanıklılık

Dört farklı renk seçeneğiyle gelen telefon Filipinlerde 134 dolar gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunuldu. Telefon, ülkemizde de yüksek ihtimalle satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Bu fiyata daha iyisi yok: Tecno Spark 20 Pro tanıtıldı