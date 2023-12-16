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    Bu fiyata daha iyisi yok: Tecno Spark 20 Pro tanıtıldı

    Tecno, bu ayın başında duyurduğu Spark 20'den sonra şimdi de daha üst modeli Spark 20 Pro'yu  duyurdu. 134 dolar fiyat etiketine sahip telefonun özelliklerine bakalım.
    Bu fiyata daha iyisi yok: Tecno Spark 20 Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Tecno, bu ayın başında duyurdupu Spark 20'den sonra daha üst modeli Spark 20 Pro'yu da duyurdu.

    Giriş seviyesine konumlanan Tecno Spark 20 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 120 Hz LCD ekrana sahip. Ekranda, kamera deliği çevresinde iPhone'daki Dinamik Ada'ya benzer işlev gören Dynamic Port adında bildirim ve işlevleri gösteren bir bölüm yer alıyor.

    Bu fiyata daha iyisi yok: Tecno Spark 20 Pro tanıtıldı
    Telefon gücünü Mediatek'in Helio G99 platformundan alıyor. Çipsete 8GB RAM ve 256GB depolama eşlik ediyor. Kamera tarafında ise 108 megapiksel ana kameranın yanında QVGA çözünürlükte iki tane de "süs kamerası" yer alıyor.
    Bu fiyata daha iyisi yok: Tecno Spark 20 Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Telefonda 33 Watt şarj hızını destekleyen 5000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Bunların yanında, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, kulaklık girişi ve IP53 sertifikası da telefonda yer alıyor.

    Tecno Spark 20 Pro özellikleri ve fiyatı

    • Boyut: 168,6 x 76,6 x 8,4 mm
    • Ekran: 6.78 inç, 1080 x 2460, 120Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Mediatek Helio G99 
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • Arka kamera: 108MP (birincil) + QVGA (süs kamerası), 4 LED flaş
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 13, HiOS
    • Diğer: Wi-Fi AC, Bluetooth 5.2, NFC, stereo hoparlör, IP53 su ve toz sıçramasına dayanıklılık

    Dört farklı renk seçeneğiyle gelen telefon Filipinlerde 134 dolar gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunuldu. Telefon, ülkemizde de yüksek ihtimalle satışa sunulacak.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/tecno_spark_20_pro_announced_with_helio_g99_and_108mp_camera__-news-60926.php https://www.tecno-mobile.com/phones/product-detail/product/spark-20-pro/ https://shopee.ph/-NEW-TECNO-SPARK-20-Pro-16GB-(8-8GB)-256GB-MediaTek-G99-108MP-Camera-13Mos-Warranty-i.410507259.22261852396?sp_atk=d94e88e8-b59d-4f8c-b89a-c6782a920aac&xptdk=d94e88e8-b59d-4f8c-b89a-c6782a920aac
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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