Bu fiyata daha iyisi yok: Tecno Spark 20 Pro tanıtıldı

Giriş seviyesine konumlanan Tecno Spark 20 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 120 Hz LCD ekrana sahip. Ekranda, kamera deliği çevresinde iPhone'daki Dinamik Ada'ya benzer işlev gören Dynamic Port adında bildirim ve işlevleri gösteren bir bölüm yer alıyor.
Tecno Spark 20 Pro özellikleri ve fiyatı
- Boyut: 168,6 x 76,6 x 8,4 mm
- Ekran: 6.78 inç, 1080 x 2460, 120Hz, IPS LCD
- İşlemci: Mediatek Helio G99
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 108MP (birincil) + QVGA (süs kamerası), 4 LED flaş
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 13, HiOS
- Diğer: Wi-Fi AC, Bluetooth 5.2, NFC, stereo hoparlör, IP53 su ve toz sıçramasına dayanıklılık
Dört farklı renk seçeneğiyle gelen telefon Filipinlerde 134 dolar gibi rekabetçi bir fiyatla satışa sunuldu. Telefon, ülkemizde de yüksek ihtimalle satışa sunulacak.Kaynakça https://www.gsmarena.com/tecno_spark_20_pro_announced_with_helio_g99_and_108mp_camera__-news-60926.php https://www.tecno-mobile.com/phones/product-detail/product/spark-20-pro/ https://shopee.ph/-NEW-TECNO-SPARK-20-Pro-16GB-(8-8GB)-256GB-MediaTek-G99-108MP-Camera-13Mos-Warranty-i.410507259.22261852396?sp_atk=d94e88e8-b59d-4f8c-b89a-c6782a920aac&xptdk=d94e88e8-b59d-4f8c-b89a-c6782a920aac Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.