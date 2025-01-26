Realme Neo 7 SE’nin tüm özellikleri sızdırıldı

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Realme'nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu Neo 7 SE, yakın zamanda Çin sertifikasyon platformları 3C ve TENAA’da ortaya çıkmıştı. Bu platformlarda cihazın batarya kapasitesi ve görselleri hakkında bilgi sunulurken, şimdi TENAA’nın güncellenen listesi sayesinde telefonun teknik özellikleri netleşti. İşte Realme Neo 7 SE’ye dair tüm detaylar.

Realme Neo 7 SE, MediaTek’in Dimensity 8400-Max işlemcisi ile güçlendirilmiş olarak geliyor. Cihazın önceki sertifikasyon kayıtlarında, 6.850 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğu belirtilmişti. Bu kapasite, cihazın tipik değerinin 7.000 mAh civarında olabileceğine işaret ediyor. Bu büyük batarya, cihazın uzun bir kullanım süresi sunmasını sağlayacak gibi görünüyor.

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Telefonun ekran özelliklerine bakıldığında, Neo 7 SE’nin 6.78 inç boyutunda AMOLED bir panelle donatıldığı görülüyor. 2780 x 1264 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 1.5K olarak sınıflandırılıyor. Kamera tarafında ise cihaz, 16 megapiksel ön kamera ile kullanıcıların özçekim ihtiyaçlarını karşılarken, arka tarafta 50 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel yardımcı sensörden oluşan bir çift kamera sistemi sunuyor.

Depolama ve RAM seçenekleri açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan cihaz, 8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM varyantlarıyla birlikte 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı alternatifleriyle geliyor. Ancak bu konfigürasyonların tamamının her pazarda sunulup sunulmayacağı henüz net değil.

Cihazın diğer özellikleri arasında ekran altı parmak izi okuyucu ve kızılötesi (IR) bağlantı desteği bulunuyor. Boyutlarına baktığımızda, 162.53 x 76.27 x 8.56 mm ölçülerinde ve 212.1 gram ağırlığında olduğu görülüyor. Bu da cihazın büyük bir ekran ve batarya kapasitesine rağmen taşınabilirliğini koruduğunu gösteriyor.

Neo 7 SE, geçen yıl tanıtılan Neo 7 modeline benzer bir teknik yapı sunuyor. Ancak en önemli fark, kullanılan işlemcide ortaya çıkıyor. Neo 7 modelinde Dimensity 9300 Plus işlemci yer alırken, SE modeli Dimensity 8400 işlemci ile donatılmış durumda. Cihazın tanıtımının şubat ayında yapılması bekleniyor.

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