ROG Phone 9 FE’nin hem görüntüleri hem özellikleri sızdırıldı

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Asus’un merakla beklenen yeni oyun telefonu ROG Phone 9 FE, resmi duyurudan önce sızdırılan görseller ve teknik özellikleriyle gündeme oturdu. Şirketten henüz bir açıklama gelmemiş olsa da, ortaya çıkan detaylar cihazın tanıtımının çok yakın olduğunu işaret ediyor.

ROG Phone 9 FE, tasarım olarak serinin Pro modeliyle benzer bir çizgiye sahip. Phantom Black adı verilen renk seçeneğiyle geleceği belirtilen cihaz, 8.9 mm kalınlığında ve 225 gram ağırlığında olacak. Oyun severlerin beğenisini kazanan AirTrigger kontrolleri de bu modelde yer almaya devam ediyor.

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Ekran tarafında cihaz, 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü LTPO AMOLED bir panel sunuyor. Standart olarak 165Hz yenileme hızıyla gelen ekran, Game Genie modu aktif edildiğinde 185Hz’e kadar çıkabiliyor. Maksimum 2.500 nit parlaklık sunan ekran, HDR modunda ise 1.600 nit seviyesinde bir performans sağlıyor. Gorilla Glass Victus 2 korumasıyla ekranın dayanıklılığı artırılmış durumda.

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Cihazın performansına güç veren işlemci, Snapdragon 8 Gen 3. 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama alanıyla donatılmış olan telefon, Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

Kamera özellikleri de dikkat çekici. 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX890 ana kameraya optik görüntü sabitleyici eşlik ediyor. Bu kameraya 13 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro lens eklenirken, ön tarafta 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Telefon, 5.500 mAh kapasiteli bir batarya ile uzun süreli kullanım sağlıyor. 65W hızlı kablolu şarj ve kablosuz şarj desteği de sunulan özellikler arasında bulunuyor. Ayrıca cihazda stereo hoparlörler, 3.5 mm kulaklık girişi, Hi-Res Audio desteği, Wi-Fi 7 bağlantısı ve ekran içi parmak izi okuyucu yer alıyor. IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılık da bu modelin güçlü yanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Sızan bu bilgiler, ROG Phone 9 FE’nin güçlü donanımı ve oyun odaklı özellikleriyle büyük bir ilgi uyandıracağını şimdiden gösteriyor. Tanıtımın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

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ROG Phone 9 FE’nin hem görüntüleri hem özellikleri sızdırıldı