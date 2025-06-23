Samsung, Galaxy S27 Ultra’da S Pen’den vazgeçmeye hazırlanıyor

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Samsung’un Ultra serisinde köklü bir değişiklik kapıda olabilir. Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre, Galaxy S27 Ultra modeli dahili S Pen özelliğinden vazgeçebilir. Bu iddia gerçekleşirse, yıllardır Note serisinin izinden giden Ultra modelleri için büyük bir dönüm noktası anlamına gelecek.

Söz konusu söylenti, Samsung’un cihaz içinde yer açmak için stylus yuvasını kaldırmayı düşündüğünü ortaya koyuyor. Daha büyük bir batarya mı gelir, yoksa gelişmiş bir soğutma sistemi mi? Henüz net değil. Ancak şirketin, S Pen’i tamamen kaldırmak yerine Galaxy S21 Ultra'da olduğu gibi harici bir aksesuar hâline getirmesi de ihtimaller arasında.

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Zaten işaretler bir süredir bu yöndeydi. Galaxy S25 Ultra, Bluetooth destekli Air Actions gibi gelişmiş kalem özelliklerinden yoksun şekilde piyasaya çıktı. Katlanabilir model Galaxy Z Fold7'nin de kalem desteğini kısıtlayacağı konuşuluyor. Görünen o ki Samsung, S Pen’i artık tablet serisine odaklı bir aksesuar olarak konumlandırıyor.

Galaxy S26 Ultra’nın hâlâ yerleşik kalemle geleceği düşünülse de, S27 Ultra bu geleneğin son halkası olabilir. Elbette bu hamle, bazı kullanıcılar için daha uzun pil ömrü veya daha ince bir tasarım demek olabilir. Ancak Note geleneğinden gelen sadık kullanıcılar için bu, bir devrin kapanışı anlamına geliyor.

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