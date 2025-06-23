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Samsung’un temmuz ayında tanıtacağı Galaxy Z Flip 7, performans testleriyle gündeme geldi. Geekbench veritabanında görülen cihaz, Exynos 2500 işlemcisiyle test edildi ve önemli sonuçlar ortaya koydu. Bu model, Samsung’un Z serisinde Snapdragon dışına çıkarak Exynos’a yöneldiği ilk telefon olacak.

Test sonuçlarına göre Exynos 2500, tek çekirdekte 2.356, çoklu çekirdekte ise 8.076 puan aldı. Bu skorlar, geçen yıl Snapdragon 8 Gen 3 kullanan Z Flip6’ya kıyasla daha yüksek.

Samsung Galaxy Flip 7’nin tasarımı bir kez daha sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Yeni çipte 10 çekirdekli bir yapı tercih edilmiş: 3.3 GHz hızında bir ana çekirdek, yedi adet orta seviye ve iki adet verimlilik odaklı çekirdek yer alıyor. Grafik tarafında ise Xclipse 950 GPU dikkat çekiyor.

Flip 7’nin sadece içi değil dışı da değişiyor. 4 inçlik kapak ekranı, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü ve uydu bağlantısı desteği gibi yenilikler cihazın öne çıkan detayları arasında. Ancak asıl merak edilen, Exynos 2500’ün bu kadar dar bir gövdede ısı ve enerji tüketimini nasıl yöneteceği. Bu soruların yanıtlarını almak içinse biraz daha beklememiz gerekecek.

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Galaxy Z Flip 7’nin Geekbench skoru ve işlemcisi ortaya çıktı

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