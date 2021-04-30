Realme Watch 2 tanıtıldı: SpO2 ölçümü, 90 spor modu ve 12 gün pil ömrü

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Realme yaklaşık bir yıl önce Realme Watch isimli ilk akıllı saatini piyasaya sürmüştü. Çinli üretici şimdi de cihazın ikinci versiyonu ile karşımıza çıktı.

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Realme Watch 2, 320×320 piksel çözünürlük ve 600 nit parlaklığa sahip 1.4 inç IPS ekranla geliyor. Suya ve toza karşı IP68 koruması sunan akıllı saatin ağırlığı 38 gram. Beraberinde 100'den fazla saat yüzü getiriyor.

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SpO2 ölçümü yapabiliyor

Önceki model 14 spor modu içeriyordu. Realme Watch 2 ise 90'dan fazla spor modunu destekliyor. Cihazın özellikleri arasında uyku kalitesini ve stres seviyesini izleme fonksiyonlarını da var.

Realme Watch 2, kalp atış hızı ve kandaki oksijen miktarını (SpO2) ölçebiliyor. Ayrıca akıllı saatin Realme AIoT ekosistemindeki cihazları uzaktan kontrol etmek için de kullanılabildiğini belirtelim.

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Fiyat etiketi de açıklandı

Hatırlarsanız ilk nesilde 160 mAh'lik bir bataryaya yer verilmişti. Şirket mühendisleri Realme Watch 2'de pil kapasitesini 315 mAh seviyesine çıkarmış durumdalar. Akıllı saat tek şarjla 12 güne kadar kullanım süresi sunabilecek.

Realme Watch 2'nin fiyat etiketi 55 dolar. İlk etapta Malezya'da satışa sunulacak akıllı saatin daha sonrasında diğer ülkelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.realme.com/my/realme-watch-2

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