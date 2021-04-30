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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden birini satın almayı planlıyor

    Huawei'nin kendi elektrikli otomobillerini üretmek için Çinli otomobil markalarından birini satın alacağı bildiriliyor. Reuters'ın haberine göre adaylar arasında Seres ve ArcFox var.
    30 Nisan 2021, 14:00 (4 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden birini satın almayı planlıyor
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    Çinli teknoloji devi Huawei, elektrikli otomobiller konusunda ciddi bir ilerleme kaydetmeyi hedefliyor. Şirket bu proje kapsamında küçük otomobil üreticilerinden birini satın alabilir.

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    Reuters'ın haberine göre Huawei, Çin merkezli elektrikli otomobil şirketlerinden birini satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Adaylardan biri Sokon holding bünyesindeki Seres, diğeri ise BAIC Group çatısı altında faaliyet gösteren ArcFox.

    Huawei, Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden birini satın almayı planlıyor
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    İki markayla da iş birliği söz konusu

    Huawei'nin söz konusu şirketlerle hali hazırda verimli bir iş birliği yürüttüğünü hatırlatalım. Her iki marka da otomobillerindeki multimedya sistemlerinde Huawei'nin işletim sistemini kullanıyor.

    Buna ek olarak Huawei, Seres'in elektrikli otomobillerini kendi perakende ağı üzerinden satıyor. Ayrıca, Arcfox'un azınlık hissedarı konumunda. Huawei'nin kendi tasarladığı ilk elektrikli otomobili bu yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.



    https://www.reuters.com/business/autos-transportation/exclusive-huawei-deepens-dive-into-evs-seeks-control-small-automaker-sources-2021-04-29/
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 8 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 15 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde Vestel, Turkcell, TOGG şirketleri vs. bütün eli güçlü iş adamları ve holdingler gerek akıllı cihaz sektöründe gerek diğer trend yükselen sektörlerde bu şirket satın alma olayını yapmıyorlar. Mesela Vestel başarılı bir akıllı telefon yapamadı yıllarca ama bunu yapabilen yerli (GM) veya yabancı bir şirketide satın almaya çalışmadı. İsveçli Volvo şirketi yıllar önce satıldı ama yerli araç üretmek isteyen "babayiğit" işadamları satın almak için girişimde bulunmadı. Kıbrısta elektrikli araç üreten "Günsel" diye bir şirket var ama Türkiye ve babayiğit işadamları görmezden geliyor. Muhtemelen başarılı olursa bizimkiler rakip araç üretecek yada günsele ek gümrük vergisi gelecek.
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) 1BilimAdamı
    Vestel anca ithal telefonlara ilave vergi çıkartmasını bilir.
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    Source (Barış ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) 1BilimAdamı
    Özel şirketler otomobil konusunda marka almaya sıcak bakmıyorlar çünkü otomobil markaları çok değerli ve rekabet acımasız. Devlette almak istemedi çünkü yerli bir marka ortaya çıkartmak en büyük hedef.
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    Old Spice 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Otonom bir araç yapsa, "Araçları Çin'e adam kaçırıyor" diye onu da yasaklarlar
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