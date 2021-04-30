Huawei, Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden birini satın almayı planlıyor

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Çinli teknoloji devi Huawei, elektrikli otomobiller konusunda ciddi bir ilerleme kaydetmeyi hedefliyor. Şirket bu proje kapsamında küçük otomobil üreticilerinden birini satın alabilir.

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Reuters'ın haberine göre Huawei, Çin merkezli elektrikli otomobil şirketlerinden birini satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Adaylardan biri Sokon holding bünyesindeki Seres, diğeri ise BAIC Group çatısı altında faaliyet gösteren ArcFox.

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İki markayla da iş birliği söz konusu

Huawei'nin söz konusu şirketlerle hali hazırda verimli bir iş birliği yürüttüğünü hatırlatalım. Her iki marka da otomobillerindeki multimedya sistemlerinde Huawei'nin işletim sistemini kullanıyor.

Buna ek olarak Huawei, Seres'in elektrikli otomobillerini kendi perakende ağı üzerinden satıyor. Ayrıca, Arcfox'un azınlık hissedarı konumunda. Huawei'nin kendi tasarladığı ilk elektrikli otomobili bu yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/exclusive-huawei-deepens-dive-into-evs-seeks-control-small-automaker-sources-2021-04-29/

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