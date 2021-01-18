Realme Watch 2 ve Watch 2 Pro geliyor

Realme geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ilk akıllı saati olan Realme Watch'u tanıttı. Daha sonrasında ise Realme Watch S ve Watch S Pro modellerini piyasaya sürdü. Şirket şimdi de iki yeni akıllı saat hazırlıyor.İlginizi Çekebilir Realme Watch S Pro tanıtıldı: AMOLED ekran, SpO2 sensörü, 14 gün pil ömrü
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Realme Link uygulamasının kaynak kodunda bu yönde bazı ipuçları çıktı. Görünüşe bakılırsa Çinli firma Realme Watch'un geliştirilmiş versiyonları üzerinde çalışıyor. Yeni modeller Watch 2 ve Watch 2 Pro olarak adlandırılacak.
Lansman yaklaşıyor
Akıllı saatlerin yakında resmiyet kazanmaları bekleniyor. Maalesef uygulamada cihazların teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak Realme Watch'un devam modeli olacakları için daha gelişmiş özellikler ve fiyat artışı bekleyebiliriz.
Realme Watch'un 320 × 320 piksel çözünürlükte 1.4 inç ekran, IP68 korumalı kare kasa, kalp atış hızı sensörü, kan oksijen seviyesi monitörü, 14 spor modu desteği ve 160 mAh pile sahip olduğunu hatırlatalım. Akıllı saat Türkiye'de 599 TL fiyatla satışa çıktı.
https://www.gizmochina.com/2021/01/15/realme-watch-2-pro-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş