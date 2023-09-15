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    Xiaomi Watch 2 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı: MIUI arayüzü ile geliyor

    Xiaomi akıllı saat yelpazesini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Watch 2 Pro adı altında çıkış yapması beklenen cihazın detaylı teknik özellikleri ve yeni görüntüleri sızdırıldı.

    Xiaomi Watch 2 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı: MIUI ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi yeni bir akıllı saat piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Watch 2 Pro adı altında çıkış yapacak cihazın ilk görüntüleri kısa bir süre önce internete düşmüştü. Şimdi ise yeni modelin ayrıntılı teknik özellikleri paylaşıldı ve yeni basın görselleri yayınlandı.

    Kaynağa göre Xiaomi Watch 2 Pro gücünü Snapdragon W5+ Gen 1 işlemcisinden alacak. Bu platforma 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Akıllı saatte 466×466 piksel çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1.43 inç AMOLED ekran göreceğiz.

    Arayüzde MIUI esitileri

    Cihazın 72 saate kadar kullanım süresi sunan 500 mAh batarya ile geleceği söyleniyor. Ayrıca LTE destekli bir versiyonu da olacak. Sızıntıda ortaya çıkan en önemli detaylardan biri de akıllı saatin WearOS tabanlı MIUI arayüzü ile çalışacak olması.

    Xiaomi Watch 2 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı: MIUI ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Watch 2 Pro'nun diğer netleşen özelliklerini 5 ATM su geçirmezlik, döner kurma kolu, Gorilla Glass koruması ve paslanmaz çelik kasa olarak sıralayabiliriz. Aktarılan bilgiler akıllı saatin hem deri hem de kauçuk kayış seçenekleri ile sunulacağı yönünde.

    Cihaz ayrıca 150 spor modu, EKG işlevi, kalp atış hızı monitörü, uyku takibi ve vücut sıcaklığı izleme desteği sunacak. Çinli şirket henüz bir lansman tarihi açıklamadı. Ancak akıllı saat 26 Eylül'de Xiaomi 13T serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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