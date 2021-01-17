Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'dan sekiz yıl sonra bir ilk: iMac'lerin tasarımı yenileniyor

    Apple, iMac masaüstü bilgisayarlarının tasarımını yenilemeye hazırlanıyor. Bloomberg'e göre şirket 2012 yılından bu yana aynı tasarımla piyasaya sürdüğü cihazları yeni bir görünüme kavuşturacak.
    1 sa.
    871
    52
    9
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Apple'dan sekiz yıl sonra bir ilk: iMac'lerin tasarımı yenileniyor
    Tam Boyutta Gör

    Bloomberg'in haberine göre Apple, sekiz yılın ardından ilk kez iMac masaüstü bilgisayarlarının tasarımını yenilemeye hazırlanıyor. Şirket 2012 yılından bu yana cihazları aynı tasarımla piyasaya sürüyordu. Yeni iMac'ler Apple Silicon işlemcilerle güçlendirilecek.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, Apple M1'e rakip yeni işlemci hazırlıyor"

    Cupertinolu şirketin 21.5 ve 27 inç olmak üzere iki model çıkaracağı bildiriliyor. Bilgisayarların ekran çerçeveleri daha ince hale getirilecek. Ayrıca arka kapakları mevcut iMac gibi kavisli değil düz olacak. Yeni iMac'lerin 2021 yılında seri üretime gireceği bildiriliyor.

    Apple'dan sekiz yıl sonra bir ilk: iMac'lerin tasarımı yenileniyor
    Tam Boyutta Gör

    Yeni MacBook Pro'lar geliyor

    Bloomberg ayrıca, Apple'ın 2021 ortalarında 14 ve 16 inçlik yeni MacBook Pro modellerinin üretimine başlayacağını söyledi. Bu cihazlarda da şirketin kendi işlemcilerine yer verilecek. Ayrıca daha önce MagSafe manyetik şarj özelliğinin Apple dizüstü bilgisayarlara geri döneceğini duymuştuk.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/apple-plans-redesigned-imac-new-mac-pro-smaller-mac-pro-cheaper-monitor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    4 saat önce
    trustrank

    wqe

    18 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    1 gün önce
    Xandive

    damn

    1 gün önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım Jobs'ın izlediği yolu tekrardan yakalayabilirler ama Apple şuan pek de Jobs'ın izlediği yoldan gitmiyor. Tasarımsal olarak Mac Pro çok sıradan duruyor. Önceki Mac Pro ise çılgıncaydı, böyle bir şeyi Apple'dan başkası yapamaz dedirtiyordu gerçekten de ama şuanki Mac Pro ise hiç de öyle değil. Apple, Jobs ruhunu kaybetmiş gibi.

    Fakat, eğer çıkan patent görüntüleri gerçekse güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Eddie Morra) 22 dk. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Jobs ruhu nedir? Adam zaten öldü. Jobs'tan daha iyisini yapanlarda olacak elbet. Geçmişe takılmayalım bence. Artık başarılı inovasyon yapabilen tek firma apple değil şu an daha çok rakibi var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    seckinar (m. ..) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlarından dolayı hiç mac kullanmak nasip olmadı ve olmayacak galiba. Lâkin halihazırdaki tasarımlarıyla bile halen çok estetik ve şık cihazlar bana göre.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    canmania (ismail can) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Cupertinolu şirket
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple yaparsa en iyisini yapar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple'cığım artık biraz daha Windows/PC olmanın zamanı gelmedi mi? Daha açık olun yani. Mesela kullanıcılar ramini ve depolamasını özgürce değiştirsinler artık? Utanmasan macbooklardan 3.5 mm jack'i hatta kalan 2 type c portunu bile çıkaracaksın. Bu kadar mı düşmansın.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AskN0More (Nizam Samanlı) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Valla hocam tam tersi oluyor. Windows kanadinda premium ultrabooklar, apple bu isleri baslattiktan sonra ayni yolu izledi malesef.

    Standart laptoplarda birseyler yapilabiliyor (bazilarinda hem ram hem ssd ama bazilarinda ram olmasada en azindan ssd falan) ama benzer fiyat seviyesinde premium serilerin çoğunda saniyorum ellenmiyor. Misal benimkinde. :)



    Ureticiler seviyorlar bu isi, fazladan ssd yi 6-7 kat daha pahaliya satmak hoslarina gidiyor :)



    Tüketiciye de allah kolayliklar versin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bence bunun sebebi kendi işlemcilerine entegre etmeleri sebebi olduğunu düşünüyorum
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım çok eskidi çerçeveler çok kalın değişim gerekiyordu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Koronavirüs aşısı için müjdeli haber ! Yeni aşılar yolda ! 24 dk. Palit’in RTX 3080 Ti, RTX 3050 Ti ve RTX 3060 modelleri EEC’de listelendi 54 dk. DuckDuckGo ilk kez günlük 100 milyon arama sorgusunu aştı 1 sa. Lansmanı 22 Ocak'a ertelenen Honor V40 5G, sızdırılan videolarda görüntülendi 1 sa. Logitech Wireless Combo MK295 Klavye-Fare Seti - İnceleme 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple'dan sekiz yıl sonra bir ilk: iMac'lerin tasarımı yenileniyor Sonraki DisplayPort 2.0 destekli monitörler bu yıl geliyor 2 sa. Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı 3 sa. Medium, e-kitap şirketi Glose'u satın aldı: Platformda kitaplara erişim imkanı 3 sa. Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde 3 sa. Kablosuz kulaklık pazarında sıralama belli oldu: Lider Apple 4 sa. Intel Rocket Lake işlemcilerinin fiyatı sızdı: Intel fiyatları düşürebilir 4 sa. Apple yeni iPhone modellerinin isimlendirmesinde eskiye dönebilir 5 sa. MIUI 12.5'in beta sürümü 28 cihaz için kullanıma sunuldu 5 sa. LG akıllı telefon pazarından çekilmeyecek 6 sa. Spider-Man 3 setinden, Spider-Man'in de olduğu yeni görseller paylaşıldı 6 sa. PTT'de güvenlik açığı: vatandaşların isim ve adres bilgileri herkese açık 7 sa. Bu yıl yayınlanacak olan The Walking Dead evreninde geçen yapımların yayın dönemleri belli oldu 8 sa. Star Wars Battlefront 2 serverları Epic'in kampanyasına dayanamayıp çöktü 8 sa. S Pen Pro tanıtıldı ve üçüncü taraf üreticilere de açıldı 9 sa. Antibiyotik direncine sahip bakteriyel enfeksiyonlar fajlarla tedavi edilebilir 9 sa. 2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı 10 sa. Yeni çalışmalara göre alkol tüketimi anketleri kullanıcı verilerinden etkilenmiş olabilir 10 sa. Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi Sinovac Türkleri banladı 10 sa. Asus ROG Strix Scar 17 oyuncu dizüstüsü tazeleme hızıyla dikkat çekiyor 11 sa. Ethan Hawke, Marvel'ın yeni dizisi Moon Knight'ın kötü adamı oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız