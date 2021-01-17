Apple'dan sekiz yıl sonra bir ilk: iMac'lerin tasarımı yenileniyor

Bloomberg'in haberine göre Apple, sekiz yılın ardından ilk kez iMac masaüstü bilgisayarlarının tasarımını yenilemeye hazırlanıyor. Şirket 2012 yılından bu yana cihazları aynı tasarımla piyasaya sürüyordu. Yeni iMac'ler Apple Silicon işlemcilerle güçlendirilecek.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm, Apple M1'e rakip yeni işlemci hazırlıyor"
Cupertinolu şirketin 21.5 ve 27 inç olmak üzere iki model çıkaracağı bildiriliyor. Bilgisayarların ekran çerçeveleri daha ince hale getirilecek. Ayrıca arka kapakları mevcut iMac gibi kavisli değil düz olacak. Yeni iMac'lerin 2021 yılında seri üretime gireceği bildiriliyor.
Yeni MacBook Pro'lar geliyor
Bloomberg ayrıca, Apple'ın 2021 ortalarında 14 ve 16 inçlik yeni MacBook Pro modellerinin üretimine başlayacağını söyledi. Bu cihazlarda da şirketin kendi işlemcilerine yer verilecek. Ayrıca daha önce MagSafe manyetik şarj özelliğinin Apple dizüstü bilgisayarlara geri döneceğini duymuştuk.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/apple-plans-redesigned-imac-new-mac-pro-smaller-mac-pro-cheaper-monitor Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü
Fakat, eğer çıkan patent görüntüleri gerçekse güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz.
Standart laptoplarda birseyler yapilabiliyor (bazilarinda hem ram hem ssd ama bazilarinda ram olmasada en azindan ssd falan) ama benzer fiyat seviyesinde premium serilerin çoğunda saniyorum ellenmiyor. Misal benimkinde. :)
Ureticiler seviyorlar bu isi, fazladan ssd yi 6-7 kat daha pahaliya satmak hoslarina gidiyor :)
Tüketiciye de allah kolayliklar versin.