Apple'dan sekiz yıl sonra bir ilk: iMac'lerin tasarımı yenileniyor

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Bloomberg'in haberine göre Apple, sekiz yılın ardından ilk kez iMac masaüstü bilgisayarlarının tasarımını yenilemeye hazırlanıyor. Şirket 2012 yılından bu yana cihazları aynı tasarımla piyasaya sürüyordu. Yeni iMac'ler Apple Silicon işlemcilerle güçlendirilecek.

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Cupertinolu şirketin 21.5 ve 27 inç olmak üzere iki model çıkaracağı bildiriliyor. Bilgisayarların ekran çerçeveleri daha ince hale getirilecek. Ayrıca arka kapakları mevcut iMac gibi kavisli değil düz olacak. Yeni iMac'lerin 2021 yılında seri üretime gireceği bildiriliyor.

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Yeni MacBook Pro'lar geliyor

Bloomberg ayrıca, Apple'ın 2021 ortalarında 14 ve 16 inçlik yeni MacBook Pro modellerinin üretimine başlayacağını söyledi. Bu cihazlarda da şirketin kendi işlemcilerine yer verilecek. Ayrıca daha önce MagSafe manyetik şarj özelliğinin Apple dizüstü bilgisayarlara geri döneceğini duymuştuk.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/apple-plans-redesigned-imac-new-mac-pro-smaller-mac-pro-cheaper-monitor

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