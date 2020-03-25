Realme Watch ilk kez canlı olarak gösterildi

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Realme çok yakında ilk akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket CEO'su Madhav Sheth, verdiği son röportajda Realme Watch'u bizzat kendi kolunda gösterdi.

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Röportajın başlarında çok fazla dikkat çekmeyen bu detay beşinci dakikanın ortalarında açığa çıktı. Deneyimli yöneticiye Realme Watch hakkında bazı detaylar paylaşıp paylaşmayacağı soruldu.

"Saat zaten bileğimde"

Madhav Sheth bu soruya "Realme Watch zaten bileğimde ve yakında sizin de bileğinizde olacak" şeklinde karşılık verdi. Akıllı saat görünüm olarak Apple Watch'u andırıyor. Dikdörtgen kasası ve siyah kayışı var.

Daha önce Realme Watch'un yuvarlak kasayla geleceğini gösteren bir fotoğraf internete düşmüştü. Ancak şimdi o görselin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Realme Watch çok yakında tanıtılacak.

https://www.youtube.com/watch?v=DpLvQJdm4QU&feature=youtu.be&t=327

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