Honor 30S, 64 megapiksel kamera ve 3x optik zoom özelliğiyle gelecek

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Digital Trends internet sitesi Honor'un yakında tanıtacağı yeni akıllı telefonuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Sızıntıya göre Honor 30S, 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü arka kamera sistemiyle gelecek. Ayrıca 3x optik zoom özelliği sunacak.

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Honor 30S'in entegre 5G modeme sahip Kirin 820 yonga seti, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve 40 watt hızlı şarj teknolojisini destekleyen bir batarya ile geleceği söyleniyor.

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Lansman tarihi 30 Mart

Akıllı telefon 300 dolar civarında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Honor 30S herhangi bir aksilik olmazsa 30 Mart'ta Çin'de tanıtılacak.

Etkinlikte ayrıca 5.000 mAh pille donatılmış bütçe dostu Honor Play 9A modelinin de duyurulması bekleniyor.

https://www.digitaltrends.com/mobile/honor-30s-camera-leak-exclusive-news/

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