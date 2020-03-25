Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor 30S, 64 megapiksel kamera ve 3x optik zoom özelliğiyle gelecek

    Honor 30 serisi altında piyasaya sürülecek 30S modeliyle ilgili detaylar internete sızmaya devam ediyor. Bu kez akıllı telefonun kamera özellikleriyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.
    4 sa.
    400
    3
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Honor 30S, 64 megapiksel kamera ve 3x optik zoom özelliğiyle gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Digital Trends internet sitesi Honor'un yakında tanıtacağı yeni akıllı telefonuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı.

    Sızıntıya göre Honor 30S, 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü arka kamera sistemiyle gelecek. Ayrıca 3x optik zoom özelliği sunacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Honor 30S'in tanıtılacağı tarih belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Süresiz olarak kapatılan Apple mağazaları yeniden açılıyor"

    Honor 30S'in entegre 5G modeme sahip Kirin 820 yonga seti, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve 40 watt hızlı şarj teknolojisini destekleyen bir batarya ile geleceği söyleniyor.

    Honor 30S, 64 megapiksel kamera ve 3x optik zoom özelliğiyle gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Lansman tarihi 30 Mart

    Akıllı telefon 300 dolar civarında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Honor 30S herhangi bir aksilik olmazsa 30 Mart'ta Çin'de tanıtılacak.

    Etkinlikte ayrıca 5.000 mAh pille donatılmış bütçe dostu Honor Play 9A modelinin de duyurulması bekleniyor.



    https://www.digitaltrends.com/mobile/honor-30s-camera-leak-exclusive-news/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kntrli (izzet gültekin) 2 sa.
    Honor serisi güncelleme noktasında sorunlu bunun yerine nova dali karşılığına bakmak daha mantıklı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. iPhone 5s, 6 ve eski iPad modelleri için iOS 12.4.6 yayınlandı 14 dk. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti 27 dk. Türkiye dahil koronavirüs ile savaşan 8 ülkeye Binance desteği 57 dk. Realme Watch ilk kez canlı olarak gösterildi 1 sa. Çentiksiz iPhone 12'nin muhtemel tasarımı internete sızdı 1 sa. Boeing, Mayıs ayında 737 MAX üretimine tekrar başlamayı planlıyor 1 sa. Oyak Renault da üretime koronavirüs arası veriyor 2 sa. Koronavirüs nedeniyle Hindistan'daki iPhone üretimi askıya alındı 2 sa. Crysis Remastered yolda 3 sa. Entegre Xe GPU’su en hızlı entegre Vega yongasından hızlı 3 sa. AMD Ryzen dizüstüne girdi Acer Aspire 5 dizüstü inceleme 3 sa. Microsoft, Windows 10’un güvenlik dışı güncelleştirmelerini durduruyor 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Honor 30S, 64 megapiksel kamera ve 3x optik zoom özelliğiyle gelecek Sonraki Samsung’dan kablosuz kulaklıklar için çok yönlü güç yongaları 5 sa. Elektrikli Mercedes-Benz EQV'nin kış testleri tamamlandı 5 sa. Safari artık üçüncü parti çerezleri varsayılan olarak engelliyor 6 sa. Borlu el dezenfektanının seri üretimi başlıyor 6 sa. Süresiz olarak kapatılan Apple mağazaları yeniden açılıyor 7 sa. Firefox ve Scroll ile siteleri reklamsız gezin 7 sa. Realme Narzo serisinin lansmanı koronavirüs nedeniyle iptal edildi 8 sa. YouTube Music iOS ve Android uygulaması artık şarkı sözlerini gösteriyor 8 sa. ABD'nin 1 trilyon dolarlık tek şirketi artık Microsoft 9 sa. Pentair RO-700 su arıtma cihazı | Video İnceleme 9 sa. OİB, sağlık çalışanları için koruyucu kalkan maske üretecek 9 sa. İspanya, günde 80 bin kişiye Koronavirüs testi yapmak için robot filosu kuruyor 10 sa. Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi duyurdu 10 sa. Plague Inc. oyununun geliştiricisinden, Koronavirüs'le mücadeleye 250 bin dolar 11 sa. Dezenfektan, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere 6 milyon TL'ye kadar destek 11 sa. Solunum cihazı, maske ve etil alkole vergi düzenlemesi 11 sa. iQOO Neo 3'ün teknik özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 865 işlemci, 8GB RAM 12 sa. Koronavirüs nedeniyle iptal olan uçuşlara düzenleme 12 sa. Galaxy A31 tanıtıldı: 4 arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya 13 sa. YouTube tüm dünyada yayın kalitesini düşürüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Evde kalma sözü verene belediyeden Netflix hediye
    DonanımHaber
    Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini...
    DonanımHaber
    Jüpiter'i tüm ihtişamıyla gösteren bu inanılmaz fotoğrafa bir ...
    DonanımHaber
    Türkiye PlayStation Store'da Tüm İndirimler Kaldırıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Bushiden 2021'e Ertelendi, Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim