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    Realme yeni bir bütçe dostu akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor

    Bütçe dostu akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Realme, portföyünü genişletecek yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. İşte Realme Note 60x modeli hakkındaki ilk bilgiler.

    Realme yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör

    Realme'nin yeni bir bütçe dostu akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. RMX3938 model numarasına sahip bu cihazın, Realme Note 60x adıyla piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Ancak bu modelin Narzo 60x ile karıştırılmaması gerekiyor. Sadece 4G bağlantı destekleyen telefon, kısa bir süre önce Avrupa, FCC ve Tayland'ın NBTC kurumları tarafından sertifikalandırıldı.

    Sertifikalandırma süreciyle birlikte, cihazın ismi ve bazı temel özellikleri de netlik kazandı. Realme Note 60x, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak ve 10W hızında kablolu şarj desteği sunacak. Telefon, kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak ve üzerinde Realme UI kullanıcı arayüzünü barındıracak.

    Boyutları 167.26 x 76.67 x 7.84 mm olan cihaz, 187 gram ağırlığında. Kablosuz bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve 802.11ac standartları yer alırken, Bluetooth desteği de bulunuyor. Ayrıca cihaz, Galileo, GLONASS, GPS, BDS ve SBAS gibi konum servislerini destekliyor.

    Kameralara gelince, arka kamera çözünürlüğü konusunda bazı kafa karışıklıkları var. Bazı kaynaklar 32 MP olarak belirtirken, bazıları ise 8 MP çözünürlükten bahsediyor. Bu durum, sensörün 32 MP çözünürlükte olup 8 MP görüntüler üretmesi ve daha sonra bu görüntüleri 32 MP olarak yeniden ölçeklendirme tekniğiyle açıklanabilir. Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip.

    Şu an için elimizdeki bilgiler bu kadarla sınırlı. Realme Note 60x'in diğer teknik detayları ve lansman tarihine dair yeni bilgiler ortaya çıktıkça, sizlerle paylaşacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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