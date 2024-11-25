Realme yeni bir bütçe dostu akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor

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Realme'nin yeni bir bütçe dostu akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. RMX3938 model numarasına sahip bu cihazın, Realme Note 60x adıyla piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Ancak bu modelin Narzo 60x ile karıştırılmaması gerekiyor. Sadece 4G bağlantı destekleyen telefon, kısa bir süre önce Avrupa, FCC ve Tayland'ın NBTC kurumları tarafından sertifikalandırıldı.

Sertifikalandırma süreciyle birlikte, cihazın ismi ve bazı temel özellikleri de netlik kazandı. Realme Note 60x, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak ve 10W hızında kablolu şarj desteği sunacak. Telefon, kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak ve üzerinde Realme UI kullanıcı arayüzünü barındıracak.

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Boyutları 167.26 x 76.67 x 7.84 mm olan cihaz, 187 gram ağırlığında. Kablosuz bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve 802.11ac standartları yer alırken, Bluetooth desteği de bulunuyor. Ayrıca cihaz, Galileo, GLONASS, GPS, BDS ve SBAS gibi konum servislerini destekliyor.

Kameralara gelince, arka kamera çözünürlüğü konusunda bazı kafa karışıklıkları var. Bazı kaynaklar 32 MP olarak belirtirken, bazıları ise 8 MP çözünürlükten bahsediyor. Bu durum, sensörün 32 MP çözünürlükte olup 8 MP görüntüler üretmesi ve daha sonra bu görüntüleri 32 MP olarak yeniden ölçeklendirme tekniğiyle açıklanabilir. Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip.

Şu an için elimizdeki bilgiler bu kadarla sınırlı. Realme Note 60x'in diğer teknik detayları ve lansman tarihine dair yeni bilgiler ortaya çıktıkça, sizlerle paylaşacağız.

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Realme yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor