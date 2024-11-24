Oppo Reno 13 serisinin global fiyatları ve teknik özellikleri her detayıyla ortaya çıktı

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Oppo, Reno 13 ve Reno 13 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni modellerin tanıtımı öncesinde TENAA sertifikasyonu ve Çin Telekom ürün kütüphanesinde görünen cihazlar, birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Oppo'nun paylaştığı bilgilerle birlikte bu yeni telefonlara dair detaylar daha da netleşti.

Reno 13, 6,59 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geliyor ve 12760 x 1556 piksel çözünürlük sunuyor. 120Hz yenileme hızıyla kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkaran cihaz, Dimensity 8350 işlemciden güç alıyor. 5.600mAh kapasiteli bataryası, 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle donatılmış. Kamera tarafında ise 50 megapiksellik ön kameraya ek olarak, 50 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumu yer alıyor. Toz ve suya karşı IP68/69 sertifikasına sahip olan cihaz, Android 15 ve ColorOS 15 ile çalışıyor. İnce ve hafif yapısıyla dikkat çeken Reno 13, 157,73 x 74,73 x 7,24 mm boyutlarında ve 181 gram ağırlığında.

Oppo Reno 13’ün gerçek görüntüleri sızdırıldı 1 hf. önce eklendi

Fiyatlandırma kısmında, Reno 13 çeşitli bellek seçenekleriyle sunulacak. 12GB+256GB modeli 385 dolar, 12GB+512GB ve 16GB+256GB modelleri 427 dolar, 16GB+512GB modeli 495 dolar ve 16GB+1TB modeli ise 538 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Renk seçenekleri arasında Gece Siyahı, Kelebek Moru ve Galaxy Mavisi bulunuyor.

Reno 13 Pro ise 6,83 inçlik daha büyük bir AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. 2800 x 2172 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan ekran, yine Dimensity 8350 işlemciye ev sahipliği yapıyor. Bataryası 5.800mAh kapasitesine ulaşırken, 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor. Kamera sistemi ise daha iddialı: 50 megapiksel ön kameraya ek olarak, 50 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açı lens ve 3,5x optik zoom yapabilen bir periskop lens bulunuyor. Android 15 ve ColorOS 15 ile çalışan cihaz, aynı zamanda IP68/69 sertifikasıyla koruma sunuyor. Boyutları 162,73 x 76,55 x 7,55 mm olan telefonun ağırlığı 197 gram.

Reno 13 Pro, 12GB+256GB modeli için 485 dolar, 12GB+512GB modeli için 525 dolar, 16GB+512GB ve 16GB+1TB modelleri için ise 565 dolar fiyat etiketiyle sunulacak. Bu modelde ise Gece Siyahı, Kelebek Moru ve Yıldız Pembesi gibi renk seçenekleri bulunuyor.

Oppo’nun bu yeni modelleri, tasarım detayları ve teknik özellikleriyle dikkat çekerken, hem günlük kullanıcıları hem de fotoğraf meraklılarını hedef alıyor.

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