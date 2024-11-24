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    Oppo Reno 13 serisinin global fiyatları ve teknik özellikleri her detayıyla ortaya çıktı

    Oppo’nun en sevilen serilerinden biri olan Reno serisi, yakın zamanda yeni modeli olan Reno 13 serisiyle global pazar için piyasaya çıkacak. İşte Reno 13 serisinin fiyatı ve özellikleri.

    Oppo Reno 13 serisinin global fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Oppo, Reno 13 ve Reno 13 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni modellerin tanıtımı öncesinde TENAA sertifikasyonu ve Çin Telekom ürün kütüphanesinde görünen cihazlar, birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Oppo'nun paylaştığı bilgilerle birlikte bu yeni telefonlara dair detaylar daha da netleşti.

    Reno 13, 6,59 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geliyor ve 12760 x 1556 piksel çözünürlük sunuyor. 120Hz yenileme hızıyla kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkaran cihaz, Dimensity 8350 işlemciden güç alıyor. 5.600mAh kapasiteli bataryası, 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle donatılmış. Kamera tarafında ise 50 megapiksellik ön kameraya ek olarak, 50 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumu yer alıyor. Toz ve suya karşı IP68/69 sertifikasına sahip olan cihaz, Android 15 ve ColorOS 15 ile çalışıyor. İnce ve hafif yapısıyla dikkat çeken Reno 13, 157,73 x 74,73 x 7,24 mm boyutlarında ve 181 gram ağırlığında.

    Fiyatlandırma kısmında, Reno 13 çeşitli bellek seçenekleriyle sunulacak. 12GB+256GB modeli 385 dolar, 12GB+512GB ve 16GB+256GB modelleri 427 dolar, 16GB+512GB modeli 495 dolar ve 16GB+1TB modeli ise 538 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Renk seçenekleri arasında Gece Siyahı, Kelebek Moru ve Galaxy Mavisi bulunuyor.

    Reno 13 Pro ise 6,83 inçlik daha büyük bir AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. 2800 x 2172 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan ekran, yine Dimensity 8350 işlemciye ev sahipliği yapıyor. Bataryası 5.800mAh kapasitesine ulaşırken, 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor. Kamera sistemi ise daha iddialı: 50 megapiksel ön kameraya ek olarak, 50 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açı lens ve 3,5x optik zoom yapabilen bir periskop lens bulunuyor. Android 15 ve ColorOS 15 ile çalışan cihaz, aynı zamanda IP68/69 sertifikasıyla koruma sunuyor. Boyutları 162,73 x 76,55 x 7,55 mm olan telefonun ağırlığı 197 gram.

    Reno 13 Pro, 12GB+256GB modeli için 485 dolar, 12GB+512GB modeli için 525 dolar, 16GB+512GB ve 16GB+1TB modelleri için ise 565 dolar fiyat etiketiyle sunulacak. Bu modelde ise Gece Siyahı, Kelebek Moru ve Yıldız Pembesi gibi renk seçenekleri bulunuyor.

    Oppo’nun bu yeni modelleri, tasarım detayları ve teknik özellikleriyle dikkat çekerken, hem günlük kullanıcıları hem de fotoğraf meraklılarını hedef alıyor.

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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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