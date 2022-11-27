Tam Boyutta Gör Red Magic 8 Pro, TENNA ve Bluetooth SIG sitelerinde görüldü. Sertifika sitelerine bakılırsa, yeni Red Magic 8 Pro, tam bir oyuncu telefonu olacak.

Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceği tahmin edilen oyun telefonunun bataryasının 165W hızlı şarj desteği sunacağı kesinleşti.

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Red Magic 8 Pro özellikleri hakkında bildiklerimiz şimdilik bu yılın başlarında tanıtılan Red Magic 7 Pro’nun halefi olarak gelecek. Red Magic 7 Pro özelliklerini hatırlayacak olursak; 6.8 inç, full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen OLED ekrana sahip. 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanına sahip. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle geliyor. Oyunculara özel tuşların dahil edildiği telefonda 65W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor. Son olarak, telefon, üçlü kamera kurulumuna (64MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP makro) sahip.

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Red Magic 8 Pro, 165W hızlı şarj ile geliyor