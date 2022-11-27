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    Anlık Bildirim

    Red Magic 8 Pro, 165W hızlı şarj ile geliyor

    Red Magic 8 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili ilk oyun telefonlarından biri olacak. Sertifika sitelerinde görülen telefon, Red Magic 7 Pro gibi etkileyici özelliklerle gelecek.
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    red magic 8 pro 165w hızlı şarj Tam Boyutta Gör
    Red Magic 8 Pro, TENNA ve Bluetooth SIG sitelerinde görüldü. Sertifika sitelerine bakılırsa, yeni Red Magic 8 Pro, tam bir oyuncu telefonu olacak.

    Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceği tahmin edilen oyun telefonunun bataryasının 165W hızlı şarj desteği sunacağı kesinleşti.

    Red Magic 8 Pro 3c Tam Boyutta Gör
    Red Magic 8 Pro, NX729J model numarasıyla Çin’in sertifika sitesinde görüldü.

    Red Magic 8 Pro özellikleri hakkında bildiklerimiz şimdilik  bu yılın başlarında tanıtılan Red Magic 7 Pro’nun halefi olarak gelecek. Red Magic 7 Pro özelliklerini hatırlayacak olursak; 6.8 inç, full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen OLED ekrana sahip. 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanına sahip. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle geliyor. Oyunculara özel tuşların dahil edildiği telefonda 65W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor. Son olarak, telefon, üçlü kamera kurulumuna (64MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP makro) sahip.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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