Red Magic 7S, 165Hz ekran ile geliyor

Red Magic 7S oyuncu odaklı telefon modeli 165hz tazeleme hızı ve 165W GaN şarj adaptörü hediyesi ile Pro modelden aşağı kalır yanının olmadığını gösteriyor. Satışlar ise Çin’de başlayacak.
Red Magic 7S özellikleri
- 6.8 inçlik 2400x1080 piksel AMOLED ekran
- Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti
- LPDDR5 RAM
- UFS 3.1 depolama
- 8MP ön kamera
- 64MP+8MP+2MP arka kamera
- 4500mAh batarya
- 120W hızlı şarj
- 9 katmanlı soğutma
|Red Magic 7S 8GB/128GB
|600$
|Red Magic 7S Transparent 12GB/256GB
|725$
|Red Magic 7S Transparent 16GB/512TB
|833$
Red Magic 7S akıllı telefon modeli abisinden batarya, hızlı şarj, bellek gibi alanlarda biraz daha geri kalıyor ve RGB aydınlatma bölgeleri de mevcut değil. Yine de önemli farklılıklara yer verilmiş.
Ekran 165Hz tazeleme hızı ile sınıfının en iyisi olurken dokunmatik tarama hızı 720Hz seviyesine gerilemiş. Ön kamera üst çerçeveye sığdırılmış ve yine etkileyici bir çerçevesiz görünüm elde edilmiş. Sadece fanda RGB olduğu için şeffaf versiyonların aydınlatma avantajı oluyor.
Batarya bir miktar daha düşük olsa da kutu içerisinde 165W GaN şarj adaptörü çıkıyor. Bu da dizüstü gibi diğer uyumlu cihazlarınızı şarj etmenizi sağlıyor. Red Magic 7S modeli sadece Çin’e özgü kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...