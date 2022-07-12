Red Magic 7S, 165Hz ekran ile geliyor

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Red Magic 7S oyuncu odaklı telefon modeli 165hz tazeleme hızı ve 165W GaN şarj adaptörü hediyesi ile Pro modelden aşağı kalır yanının olmadığını gösteriyor. Satışlar ise Çin’de başlayacak.

Red Magic 7S özellikleri

6.8 inçlik 2400x1080 piksel AMOLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

LPDDR5 RAM

UFS 3.1 depolama

8MP ön kamera

64MP+8MP+2MP arka kamera

4500mAh batarya

120W hızlı şarj

9 katmanlı soğutma

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Red Magic 7S fiyatı Red Magic 7S 8GB/128GB 600$ Red Magic 7S Transparent 12GB/256GB 725$ Red Magic 7S Transparent 16GB/512TB 833$

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Red Magic 7S akıllı telefon modeli abisinden batarya, hızlı şarj, bellek gibi alanlarda biraz daha geri kalıyor ve RGB aydınlatma bölgeleri de mevcut değil. Yine de önemli farklılıklara yer verilmiş.

Ekran 165Hz tazeleme hızı ile sınıfının en iyisi olurken dokunmatik tarama hızı 720Hz seviyesine gerilemiş. Ön kamera üst çerçeveye sığdırılmış ve yine etkileyici bir çerçevesiz görünüm elde edilmiş. Sadece fanda RGB olduğu için şeffaf versiyonların aydınlatma avantajı oluyor.

Batarya bir miktar daha düşük olsa da kutu içerisinde 165W GaN şarj adaptörü çıkıyor. Bu da dizüstü gibi diğer uyumlu cihazlarınızı şarj etmenizi sağlıyor. Red Magic 7S modeli sadece Çin’e özgü kalacak.

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Red Magic 7S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı