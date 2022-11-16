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    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 tanıtıldı: Ray tracing, WiFi 7 desteğiyle daha hızlı ve daha verimli

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tanıtıldı. Yeni üst seviye Android işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 özellikleri resmileşti. Snapdragon Gen 2 işlemcili telefonlar ne zaman gelecek? belli oldu.
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    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, büyük ölçüde yapay zeka performansına odaklanan yeni üst seviye Android çipi olan Snapdragon 8 Gen 2’yi tanıttı. Snapdragon 8 Gen 1 modeline kıyasla her yönden iyileştirme söz konusu. SM8550-AB olarak da bilinen Qualcomm’un yeni mobil işlemcisi, 4nm üretim sürecinden geçmiş. İşte Snapdragon 8 Gen 2 kaç GHz? başta olmak üzere tüm merak edilenler

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 özellikleri ile neler sunuyor?

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, güç verimliliğine odaklanıyor ancak kayda değer hız artışı da getiriyor. Yeni Kryo CPU üçlüsü, %40’a kadar daha yüksek verimlilik, %35’e kadar daha yüksek performans sunuyor. Saat hızı açısından bir geliştirme söz konusu değil; Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile aynı ancak çekirdek bileşimi aynı değil. Tek Kryo Prime çekirdeği (Cortex-X3 tabanlı), yüksek tek iş parçacıklı performans sunmak için 3.2GHz hızda çalışıyor. Ancak yeni işlemci, çok iş parçacıklı iş yüklerini daha iyi işlemek için üç yerine dört performans çekirdeği ile (2.8GHz hızda çalışıyor) destekleniyor. Üç verimlilik çekirdeği 2.0GHz hızda çalışıyor.

    En yeni Adreno GPU, %45’e kadar daha yüksek güç verimliliği, %25’e kadar daha yüksek performans sunuyor. Gen 2, Snapdragon platformuna donanım hızlandırmalı ışın izleme (ray tracing) desteği getiriyor. Bu grafik işlemci birimi OpenGL ES 3.2 ile birlikte Vulkan 1.3’ü destekleyen ilk GPU olma özelliğini taşıyor.

    Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, daha hızlı bellek teknolojileri ile geliyor. RAM tarafında LP-DDR5X 4200MHz (LP-DDR5 3200MHz) hız, depolama tarafında yeni UFS 4.0 formatını destekliyor.

    Ekran tarafında, yeni Qualcomm işlemci, 144Hz’e kadar QHD+ çözünürlüğünde, 60Hz’e kadar 4K çözünürlüklü ekranları çalıştırabiliyor. 60Hz 4K çözünürlüğe çıkabilen harici ekranlara da destek sağlıyor. AV1 video kod çözme desteğinin gelmesiyle 60FPS (HDR ile) 8K videolar izlenebiliyor.

    Snapdragon 8 Gen 2 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Gen 2 de selefi gibi aynı anda üç adet 36MP kamera (30fps) veya tek 200MP kamerayı destekliyor. 108MP sensörler sıfır deklanşör gecikmesiyle destekleniyor. Video tarafında yeni yonga seti, 30fps hızda 8K HDR video kaydı, 120fps hızda 4K ve ağır çekim video kaydına izin veriyor. HDR10+, HLG, Dolby Vision dahil çeşitli HDR formatlarını destekliyor.

    Yeni Qualcomm işlemci, hem mmWave hem de sub-6GHz 5G destekleyen yeni Snapdragon X70 modem ile geliyor. Modem, maksimum indirme (download) hızı 10Gbps, maksimum yükleme (upload) hızı 3.5Gbps sunuyor. Ayrıca iki 5G SIM veya 5G ve 4G aynı anda etkin çift SIM’i destekliyor. WiFi 7 (802.11be) standardı ile kablosuz ağ bağlantı hızı 5.8Gb/sn’ye çıkıyor. Ayrıca Qualcomm, gecikme süresinin azaldığını, kablolu bağlantıya yakın olduğunu iddia ediyor. Bluetooth 5.3, 48kHz kayıpsız müzik dinleme, uzamsal ses, Quick Charge 5 (USB 3.1), bağlantı tarafındaki diğer iyileştirmeler.

    Qualcomm, yeni Hexagon işlemci ile yapay zeka performansının 4 kat artırıldığını iddia ediyor. Bu da yüz, saç, giysi, arka plan gibi detayların daha iyi ortaya çıkacağı portre fotoğraflar demek.

    Snapdragon 8 Gen 2 hangi telefonlara gelecek sorusuna ise; Qualcomm, net bir model vermese de markaları paylaştı. Asus ROG Phone, Honor, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, Oppo, Red Magic, Sharp, Sony, vivo, Xiaomi, Meizu ve ZTE’nin 2022 sonunda çıkacak Android telefonlarında yeni Qualcomm Snapdragon Gen 2 işlemciyi göreceğiz.

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