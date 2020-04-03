Redmi ilk akıllı bilekliğini tanıttı: Karşınızda uygun fiyatlı Redmi Band

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Redmi beklenildiği gibi bugün ilk akıllı bilekliğini tanıttı. Redmi Band olarak adlandırılan cihaz 1.08 inç boyutunda renkli bir ekrana sahip. Ayrıca tasarım olarak Xiaomi Mi Band serisinden belirgin şekilde farklı.

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Çinli şirket, USB portundan şarj edilebilen akıllı bilekliğin 14 güne kadar pil ömrü sunduğunu söylüyor. Redmi Band'in beş farklı fiziksel aktiviteyi takip edebildiğini belirtelim. Ayrıca içerdiği optik sensör sayesinde kalp atış hızını ölçebiliyor.

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Fiyat etiketi de açıklandı

Uyku kalitesini ve süresini de izleyebilen akıllı bilekliğin en büyük eksiği, temassız ödemelerde kullanılan NFC modülüne sahip olmaması.

Redmi Band, 9 Nisan'dan itibaren turuncu, zeytin yeşili, mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Akıllı bilekliğin fiyat etiketi ise 14 dolar.

https://www.weibo.com/5578564422/IBtORBsoD

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