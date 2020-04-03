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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi ilk akıllı bilekliğini tanıttı: Karşınızda uygun fiyatlı Redmi Band

    Redmi markası bugün ilk akıllı bilekliğini resmen duyurdu. Renkli ekrana sahip Redmi Band, tek şarjla 14 gün pil ömrü sunuyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Redmi ilk akıllı bilekliğini tanıttı: Karşınızda uygun fiyatlı Redmi Band
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    Redmi beklenildiği gibi bugün ilk akıllı bilekliğini tanıttı. Redmi Band olarak adlandırılan cihaz 1.08 inç boyutunda renkli bir ekrana sahip. Ayrıca tasarım olarak Xiaomi Mi Band serisinden belirgin şekilde farklı.

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    Çinli şirket, USB portundan şarj edilebilen akıllı bilekliğin 14 güne kadar pil ömrü sunduğunu söylüyor. Redmi Band'in beş farklı fiziksel aktiviteyi takip edebildiğini belirtelim. Ayrıca içerdiği optik sensör sayesinde kalp atış hızını ölçebiliyor.

    Redmi ilk akıllı bilekliğini tanıttı: Karşınızda uygun fiyatlı Redmi Band
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    Fiyat etiketi de açıklandı

    Uyku kalitesini ve süresini de izleyebilen akıllı bilekliğin en büyük eksiği, temassız ödemelerde kullanılan NFC modülüne sahip olmaması.

    Redmi Band, 9 Nisan'dan itibaren turuncu, zeytin yeşili, mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Akıllı bilekliğin fiyat etiketi ise 14 dolar.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sirchade 5 gün en beğenilen
    Düşünsenize adamlar 14 birim paraya alıyor şu aleti... Burda 200'e çıkıyor. Coğrafya kaderdir.
    2 Yanıt Yanıtla +21
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    Rammercan ( Rammercan) 5 gün Sirchade
    200 tlye cakma akilli saat satiyorlar hatta bunlari 400-500 e satiyorlar bize saticida kendi payini ekliyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    coolblack1903 (Halit Soysal) 4 gün Sirchade
    1 tane kendimize alırken 15 tane devlete ve bunu satanlara alıyoruz
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 4 gün
    Tek aradığım özellik hoparlör; onu koysunlar ve fiyatı ucuz olsun bilenen bir marka olsun diye baktım ama gene yok ve bunu öğrenmek için başka sitelere bakmak zorunda kalmak da çok acı nasıl bir donanım sitesiyse!
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 5 gün
    14 dolar Turkiyeye yollayınca mazot yol ücreti kdv si ötv si vb saçma sapan vergileri eklenince 150 bandından aşağıya Turkiyeye gelmez
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    kingsansar 5 gün
    Mi band 4 görünüş ve özellik olarak daha iyi
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    alkanadem2 (Adem Alkan) 5 gün
    Türkiye satış fiyatı tahminen 140-160₺ olur.

    Neyse ki mi band 4 aldım

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    Sirchade 5 gün en beğenilen
    Düşünsenize adamlar 14 birim paraya alıyor şu aleti... Burda 200'e çıkıyor. Coğrafya kaderdir.
    2 Yanıt Yanıtla +21
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    Rammercan ( Rammercan) 5 gün Sirchade
    200 tlye cakma akilli saat satiyorlar hatta bunlari 400-500 e satiyorlar bize saticida kendi payini ekliyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    coolblack1903 (Halit Soysal) 4 gün Sirchade
    1 tane kendimize alırken 15 tane devlete ve bunu satanlara alıyoruz
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