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    Redmi, ilk G serisi oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor

    Redmi çok yakında oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar tanıtacak. G serisi altında piyasaya sürülecek cihazın ilk görüntüleri ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi, ilk G serisi oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor

    WeChat mesajlaşma uygulamasındaki Xiaomi Mi Notebook kanalında, Redmi'nin yeni ürünlerinin lansman tarihi açıklandı. Yayınlanan postere göre şirket 14 Ağustos tarihinde bir etkinlik düzenleyecek.

    Ayrıca Bkz. "ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunu çıkaracağını duyurdu"

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    Çinli marka söz konusu etkinlik kapsamında ilk G serisi oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtacak. Yayınlanan lansman posteri zaten bu konuda net bir ipucu veriyor.

    Redmi G neler sunacak?

    Dizüstü bilgisayarın donanım konfigürasyonu hakkında çok fazla bilgi yok. Ancak en az GeForce GTX 1650 Ti ekran kartı ve 10. nesil Intel Core i5/i7 işlemcilerle donatılması bekleniyor.

    Redmi, ilk G serisi oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor
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    Ana marka Xiaomi geçen yıl oyun odaklı Mi Gaming Laptop 2019 modelini piyasaya sürmüştü. Oyun canavarı olarak nitelendirilen cihaz 9. Nesil Intel i5/i7 H serisi işlemcilerle geldi.

    Ayrıca dizüstü bilgisayar GeForce GTX 1660 Ti veya RTXTM 2060 ekran kartı ve 16 GB'a kadar DDR4 RAM'le piyasaya sürüldü. Mi Gaming Laptop 2019'un 1.080 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulduğunu belirtelim.



    https://weibo.com/xiaomihongmi?is_all=1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    435 1 hf.
    Bence çok zamansız çıkarıyorlar.
    yeni nesil AMD'lerin çekirdek hızları artacak, intel yerine AMD'nin yeni nesil işlemcisini kullanmasını tercih ederdim. En azından yeni nesil Intel olurdu.
    Aynı şekilde NVIDIA' da 1 ay içinde yeni kartlarını duyuracak. Hemen ardından AMD'de yeni gpu serisini duyurur. yani hem cpu hem gpu tarafında yeni nesil gelirken bu bilgisayarı çıkarmak yanlış bir hamle bence.
    gpu tarafında aynı fiyata %20 daha fazla hız bekliyorum. bu makine bir ay içinde satışa girmezse ölü doğar. Çünkü yeni nesil cpu gpu'lar çıktıktan sonra fiyatı yerlere çekmeleri gerekiyor ki insanlar yeni nesil alacağına eski nesil bu makinayı alsınlar. bu da markaya prestij olarak zarar verir.
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    iamgireyziboi (Batuhan ) 1 hf.
    Ucuz olursa diğer ürünleri gibi alınır
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    Jilet43 1 hf. yeni yorumcu iamgireyziboi
    Aynen umarım dolardan dolayı yüksek olmaz
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