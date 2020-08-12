Redmi, ilk G serisi oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor

WeChat mesajlaşma uygulamasındaki Xiaomi Mi Notebook kanalında, Redmi'nin yeni ürünlerinin lansman tarihi açıklandı. Yayınlanan postere göre şirket 14 Ağustos tarihinde bir etkinlik düzenleyecek.

Ayrıca Bkz. "ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunu çıkaracağını duyurdu"

İlginizi Çekebilir

Lenovo Legion Y740S dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla tanıtıldı

Çinli marka söz konusu etkinlik kapsamında ilk G serisi oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtacak. Yayınlanan lansman posteri zaten bu konuda net bir ipucu veriyor.

Redmi G neler sunacak?

Dizüstü bilgisayarın donanım konfigürasyonu hakkında çok fazla bilgi yok. Ancak en az GeForce GTX 1650 Ti ekran kartı ve 10. nesil Intel Core i5/i7 işlemcilerle donatılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Ana marka Xiaomi geçen yıl oyun odaklı Mi Gaming Laptop 2019 modelini piyasaya sürmüştü. Oyun canavarı olarak nitelendirilen cihaz 9. Nesil Intel i5/i7 H serisi işlemcilerle geldi.

Ayrıca dizüstü bilgisayar GeForce GTX 1660 Ti veya RTXTM 2060 ekran kartı ve 16 GB'a kadar DDR4 RAM'le piyasaya sürüldü. Mi Gaming Laptop 2019'un 1.080 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulduğunu belirtelim.

https://weibo.com/xiaomihongmi?is_all=1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.