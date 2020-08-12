ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunu çıkaracağını duyurdu

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ZTE Mobile Başkanı Ni Fei, "dünyanın ilk" ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunu tanıtacaklarını duyurdu. Deneyimli yönetici bu açıklamayı kişisel Weibo hesabı aracılığıyla yaptı.

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Ni Fei bu konuyla ilgili başka herhangi bir detay vermedi. Yani şu an için telefonun ismi ve tanıtılacağı tarih belli değil. Ancak Weibo gönderisindeki meta veriler postun "ZTE A20 5G Under-Screen Camera" isimli bir cihazdan yayınlandığını gösteriyor.

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Visionox'tan yardım alınacak

Visionox, geçtiğimiz Haziran ayında dünyanın seri üretime hazır ilk ekran altı kamera sistemini tanıtmıştı. ZTE'nin bu şirketten yardım alacağı söyleniyor. Visionox, yeni bir piksel teknolojisine sahip ve şeffaf OLED panel kullanan bir çözüm sunmuştu.

Xiaomi, Oppo, Samsung ve diğer önde gelen üreticiler de ön kamerayı ekranın altına yerleştirmeye çalışıyor. Hatta Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunda bu teknolojiye yer vereceği öne sürülmüştü. Ancak dün tanıtılan Mi 10 Ultra'da ekran altı kamera sistemi göremedik.

https://www.gsmarena.com/zte_teases_launch_for_phone_with_underscreen_camera_-news-44711.php

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