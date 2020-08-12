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    ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunu çıkaracağını duyurdu

    Çinli teknoloji devi ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunu piyasaya süreceğini resmen açıkladı. Şirketin üst düzey yöneticisinin bu konudaki açıklamaları haberimizde.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunu çıkaracağını duyurdu
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    ZTE Mobile Başkanı Ni Fei, "dünyanın ilk" ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunu tanıtacaklarını duyurdu. Deneyimli yönetici bu açıklamayı kişisel Weibo hesabı aracılığıyla yaptı.

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    Ni Fei bu konuyla ilgili başka herhangi bir detay vermedi. Yani şu an için telefonun ismi ve tanıtılacağı tarih belli değil. Ancak Weibo gönderisindeki meta veriler postun "ZTE A20 5G Under-Screen Camera" isimli bir cihazdan yayınlandığını gösteriyor.

    ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunu çıkaracağını duyurdu
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    Visionox'tan yardım alınacak

    Visionox, geçtiğimiz Haziran ayında dünyanın seri üretime hazır ilk ekran altı kamera sistemini tanıtmıştı. ZTE'nin bu şirketten yardım alacağı söyleniyor. Visionox, yeni bir piksel teknolojisine sahip ve şeffaf OLED panel kullanan bir çözüm sunmuştu.

    Xiaomi, Oppo, Samsung ve diğer önde gelen üreticiler de ön kamerayı ekranın altına yerleştirmeye çalışıyor. Hatta Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunda bu teknolojiye yer vereceği öne sürülmüştü. Ancak dün tanıtılan Mi 10 Ultra'da ekran altı kamera sistemi göremedik.



    https://www.gsmarena.com/zte_teases_launch_for_phone_with_underscreen_camera_-news-44711.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    White Water 1 hf.
    Olmasını istediğim bir gelişme olsa da, herkesin aynı tasarıma kendi markasını basacak olması beni rahatsız ediyor.
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