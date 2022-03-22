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    Redmi K50 serisine büyük ilgi: Dakikalar içinde tükendi

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen fiyat ve performans odaklı Redmi K50 serisi, Çin'de gerçekleştirilen ilk gün satışında 330.000 adet satarak yeni bir rekora imza attı. 
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    Redmi K50 serisi yalnızca beş dakikada tükendi
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    Xiaomi tarafından geçtiğimiz hafta duyurulan Redmi K50 serisi büyük bir ilgi ile karşılaştı. Bugün itibari ile Çin’de satışa sunulan Redmi K50 ve Redmi K50 Pro modelleri yalnızca beş dakikada 330.000 satış rakamına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

    Bildirilenlere göre selefinin 300.000 adet ilk gün satışısını geride bırakmayı başaran K50 serisinin stokları hızlı bir şekilde tükenmiş durumda. Bununla birlikte önümüzdeki Salı günü tekrar satışa sunulması beklenen yeni telefonların küresel pazara çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

    Neler sunuyor?

    Yonga seti tarafından büyük geliştirmeler alan K50 serisinin Pro modeli Dimensity 9000, K50 modeli ise Dimensity 8100 yongasından güç alıyor. 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED panel ile kullanıcılara sunulan serinin Pro modeline, OIS destekli 108MP Samsung ana kamera, 8MP Ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera eşlik ediyor. Üst modelin sahip olduğu üçlü kamera tasarımını koruyan K50 modeli ise 48MP Sony IMX 582 ana kamera, 8MP Ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera kurulumuna sahip.  

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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