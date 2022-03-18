Redmi K50 Pro ve Redmi K50 tanıtıldı

Xiaomi’nin Redmi K50 Gaming amiral gemisi akıllı telefonunun ardından serinin orijinal modelleri sayılacak Redmi K50 ve Redmi K50 Pro da tanıtıldı. Yeni modeller yine amiral gemisi seviyesinde yer alıyor.
Redmi K50 Pro özellikleri
- 6.7 inçlik AMOLED 3200x1440 piksel ekran
- Dimensity 9000 yonga seti
- 8GB/12GB
- 128GB/256GB
- 108MP+8MP+2MP arka kamera
- 20MP Sony IMX 582 ön kamera
- 5000mAh batarya
- 120W hızlı şarj
|
Redmi K50 Pro 8GB/128GB
|
472$
|
Redmi K50 Pro 8GB/256GB
|
520$
|
Redmi K50 Pro 12GB/256GB
|
630$
Redmi K50 Pro amiral gemisi Bluetooth 5.3 teknolojisi ile daha düşük gecikme süreleri ve verimlilik sunuyor. Dimensity 9000 benchmark testleri ise Snapdagon 8 Gen 1 yonga setinden daha iyi sonuçlara imza atmıştı. Gorilla Glass Victus ile korunan ekranda 120Hz tazeleme hızı mevcut. Arka kamera OIS ile daha kaliteli görseller üretiyor.
Redmi K50 özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik AMOLED 3200x1440 piksel ekran
- Dimensity 8100 yonga seti
- 8GB/12GB
- 128GB/256GB
- 48MP+8MP+2MP arka kamera
- 20MP Sony IMX 582 ön kamera
- 5500mAh batarya
- 67W hızlı şarj
- 378$ (8GB/128GB), 440$ (12GB/256GB)
Redmi K50 modeli Dimensity 8100 ile en az Snapdragon 888 kadar performans sunuyor. Arka kamerada yine OIS, 120Hz tazeleme hızı, Bluetooth 5.3 bağlantısı, Gorilla Glass Victus şeklinde özellikleri mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara