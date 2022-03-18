Redmi K50 Pro ve Redmi K50 tanıtıldı

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Xiaomi’nin Redmi K50 Gaming amiral gemisi akıllı telefonunun ardından serinin orijinal modelleri sayılacak Redmi K50 ve Redmi K50 Pro da tanıtıldı. Yeni modeller yine amiral gemisi seviyesinde yer alıyor.

Redmi K50 Pro özellikleri

6.7 inçlik AMOLED 3200x1440 piksel ekran

Dimensity 9000 yonga seti

8GB/12GB

128GB/256GB

108MP+8MP+2MP arka kamera

20MP Sony IMX 582 ön kamera

5000mAh batarya

120W hızlı şarj

Redmi K50 Pro fiyatı Redmi K50 Pro 8GB/128GB 472$ Redmi K50 Pro 8GB/256GB 520$ Redmi K50 Pro 12GB/256GB 630$

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Redmi K50 Pro amiral gemisi Bluetooth 5.3 teknolojisi ile daha düşük gecikme süreleri ve verimlilik sunuyor. Dimensity 9000 benchmark testleri ise Snapdagon 8 Gen 1 yonga setinden daha iyi sonuçlara imza atmıştı. Gorilla Glass Victus ile korunan ekranda 120Hz tazeleme hızı mevcut. Arka kamera OIS ile daha kaliteli görseller üretiyor.

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Redmi K50 özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik AMOLED 3200x1440 piksel ekran

Dimensity 8100 yonga seti

8GB/12GB

128GB/256GB

48MP+8MP+2MP arka kamera

20MP Sony IMX 582 ön kamera

5500mAh batarya

67W hızlı şarj

378$ (8GB/128GB), 440$ (12GB/256GB)

Redmi K50 modeli Dimensity 8100 ile en az Snapdragon 888 kadar performans sunuyor. Arka kamerada yine OIS, 120Hz tazeleme hızı, Bluetooth 5.3 bağlantısı, Gorilla Glass Victus şeklinde özellikleri mevcut.

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Redmi K50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı