Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Note 13 4G serisinin özellikleri ortaya çıktı

    Redmi Note 13 serisi Eylül ayında Çin'de tanıtılmıştı. Ancak bu modeller 5G destekli modellerdi. Xiaomi şimdi de Redmi Note 13'ün 4G destekli versiyonlarını duyurmaya hazırlanıyor.
    Redmi Note 13 4G serisinin özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 13 serisi Eylül ayında Çin'de tanıtılmıştı. Ancak bu modeller 5G destekli modellerdi. Xiaomi şimdi de Redmi Note 13'ün 4G destekli versiyonlarını duyurmaya hazırlanıyor.

    Redmi Note 13 4G ve Redmi Note 13 Pro 4G'nin muhtemel özellikleri

    Redmi Note 13 4G ve Redmi Note 13 Pro 4G isimli iki modele sahip telefonlar önceki seriyle benzer özelliklere sahip olacak.

    Gelen bilgilere göre Redmi Note 13 4G serisi, önceki seri gibi 6.67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çöznürlüğünde, 120 Hz, AMOLED ekrana sahip olacak.

    Redmi Note 13 4G işlemci tarafında da Redmi Note 12 4G ile aynı Snapdragon 685 çipsetine sahip olacak. Note 13 Pro'nun ise Mediatek Helio G99 ile gelmesi bekleniyor. RAM ve depolama tarafında ise 8GB/256GB ve 12GB/ 512GB konfigürasyonları bulunacak.

    Üçlü kamera yapısına sahip olacak telefonlardan standart model 108 megapiksel, Pro modeli ise 200 megapiksel ana kamerayla gelecek. Redmi Note 12 serisinde 50 MP ve 108 MP sensörler kullanılmıştı. Dolayısıyla kamera tarafında gelişme yapılmış.

    Bunların dışında çift SIM desteği, 3.5mm kulaklık çıkışı, Wi-fi 5, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi özellikler de bulunacak. Telefonlar kutudan MIUI 14 tabanlı Android 13 ile çıkacaklar.

    Telefonların çıkış tarihi henüz belli değil. Ülkemizde de satışa sunulacaklarını tahmin ediyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evkur sipariş iptali yeşil sabun saç döker mi qashqai paket sıralaması devir saati çalışmıyor lego star wars the skywalker saga türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 (256 GB) - Siyah
    Apple iPhone 15 (256 GB) - Siyah
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız