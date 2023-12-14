Redmi Note 13 4G serisinin özellikleri ortaya çıktı

Redmi Note 13 4G ve Redmi Note 13 Pro 4G'nin muhtemel özellikleri
Redmi Note 13 4G ve Redmi Note 13 Pro 4G isimli iki modele sahip telefonlar önceki seriyle benzer özelliklere sahip olacak.
Gelen bilgilere göre Redmi Note 13 4G serisi, önceki seri gibi 6.67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çöznürlüğünde, 120 Hz, AMOLED ekrana sahip olacak.
Redmi Note 13 4G işlemci tarafında da Redmi Note 12 4G ile aynı Snapdragon 685 çipsetine sahip olacak. Note 13 Pro'nun ise Mediatek Helio G99 ile gelmesi bekleniyor. RAM ve depolama tarafında ise 8GB/256GB ve 12GB/ 512GB konfigürasyonları bulunacak.
Üçlü kamera yapısına sahip olacak telefonlardan standart model 108 megapiksel, Pro modeli ise 200 megapiksel ana kamerayla gelecek. Redmi Note 12 serisinde 50 MP ve 108 MP sensörler kullanılmıştı. Dolayısıyla kamera tarafında gelişme yapılmış.
Bunların dışında çift SIM desteği, 3.5mm kulaklık çıkışı, Wi-fi 5, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi özellikler de bulunacak. Telefonlar kutudan MIUI 14 tabanlı Android 13 ile çıkacaklar.
Telefonların çıkış tarihi henüz belli değil. Ülkemizde de satışa sunulacaklarını tahmin ediyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.