Tam Boyutta Gör Redmi Note 13 serisi Eylül ayında Çin'de tanıtılmıştı. Ancak bu modeller 5G destekli modellerdi. Xiaomi şimdi de Redmi Note 13'ün 4G destekli versiyonlarını duyurmaya hazırlanıyor.

Redmi Note 13 4G ve Redmi Note 13 Pro 4G'nin muhtemel özellikleri

Redmi Note 13 4G ve Redmi Note 13 Pro 4G isimli iki modele sahip telefonlar önceki seriyle benzer özelliklere sahip olacak.

Gelen bilgilere göre Redmi Note 13 4G serisi, önceki seri gibi 6.67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çöznürlüğünde, 120 Hz, AMOLED ekrana sahip olacak.

Redmi Note 13 4G işlemci tarafında da Redmi Note 12 4G ile aynı Snapdragon 685 çipsetine sahip olacak. Note 13 Pro'nun ise Mediatek Helio G99 ile gelmesi bekleniyor. RAM ve depolama tarafında ise 8GB/256GB ve 12GB/ 512GB konfigürasyonları bulunacak.

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Üçlü kamera yapısına sahip olacak telefonlardan standart model 108 megapiksel, Pro modeli ise 200 megapiksel ana kamerayla gelecek. Redmi Note 12 serisinde 50 MP ve 108 MP sensörler kullanılmıştı. Dolayısıyla kamera tarafında gelişme yapılmış.

Bunların dışında çift SIM desteği, 3.5mm kulaklık çıkışı, Wi-fi 5, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi özellikler de bulunacak. Telefonlar kutudan MIUI 14 tabanlı Android 13 ile çıkacaklar.

Telefonların çıkış tarihi henüz belli değil. Ülkemizde de satışa sunulacaklarını tahmin ediyoruz.

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Redmi Note 13 4G serisinin özellikleri ortaya çıktı