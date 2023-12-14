Xiaomi 14 Pro'dan kötü haber: Çin'e özel olacak

Xiaomi 14 Pro, Çin'e özel kalabilir
Kaçıranlar için Xiaomi, ana akım telefonlarını ilk olarak Çin'de, bundan birkaç ay sonra ise küresel pazarda satışa sunuyor. Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun ise Ekim ayında tanıtıldığını düşünürsek, lansman tarihi için geri sayım başlamıştı. Ancak kötü haber şu ki, Xiaomi 14'ün aksine 14 Pro için devam eden bir Global HyperOS çalışması yok.
Xiaomi'nin neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor. Belki de şirketin pazar araştırması insanların temel modeli daha çok tercih edeceğini gösterdi. Hatırlayacak olursak Xiaomi 14 ve 14 Pro, birbirleri ile benzer özelliklerde tanıtıldı. Her iki telefon arasındaki en büyük fark ise titanyum kasa yapısı. Dolayısıyla Xiaomi, Ultra modelinde de olduğu gibi Pro modeli Çin'de tutmaya karar vermiş olabilir.
Xiaomi 14 için henüz bir lansman tarihi paylaşılmadı. Bu nedenle Pro modelin hala bir şansı olabilir. Söylentilere göre Xiaomi 14'ün dünya çapındaki tanıtımı Ocak ayında gerçekleşecek.
Xiaomi 14 özellikleri
- Ekran: 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
- Kamera: f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP f/2.0, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto
- Video: 8K 24fps (HDR), 4K 24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p 30/60/120/240/960fps, 720p 1920fps, gyro-EIS
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 4610mAh 90W kablolu, 50W kablosuz 10W ters
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
- Diğer: WiFi 7, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, NFC,USB Type-C 3.2 Gen 2, ekran altı optik parmak izi okuyucu
Xiaomi 14 Pro özellikleri
- Ekran: 6,7 inç OLED 12 bit, 2K, 1-120Hz LTPO, 3000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB ve 1 TB UFS 4.0
- Kamera: f/1.42 ila f/4.0 OIS destekli 50 MP, f/2.2 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP f/2.0 diyafram açıklıklı 3.2x optik zoom ile telefoto
- Video: 8K 24fps (HDR), 4K 24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p 30/60/120/240/960fps, 720p 1920fps, gyro-EIS
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya: 4880mAh, 128W kablolu, 50W kablosuz şarj
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
- Diğer: WiFi 7, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, NFC,USB Type-C 3.2 Gen 2, ekran altı optik parmak izi okuyucu
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.