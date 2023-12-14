Xiaomi 14 Pro'dan kötü haber: Çin'e özel olacak

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, Ekim ayının sonunda merakla beklenen Xiaomi 14 ve 14 Pro'yu tanıttı. İlk etapta Çin'de satışa çıkan telefonların yakın gelecekte ise küresel pazara adım atacağı söyleniyordu. Ancak bu gelişme, yalnızca bir model özelinde gerçekleşebilir. Xiaomi 14 Pro'nun Çin'e özel kalacağı ortaya çıktı.

Xiaomi 14 Pro, Çin'e özel kalabilir

Kaçıranlar için Xiaomi, ana akım telefonlarını ilk olarak Çin'de, bundan birkaç ay sonra ise küresel pazarda satışa sunuyor. Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun ise Ekim ayında tanıtıldığını düşünürsek, lansman tarihi için geri sayım başlamıştı. Ancak kötü haber şu ki, Xiaomi 14'ün aksine 14 Pro için devam eden bir Global HyperOS çalışması yok.

Xiaomi'nin neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor. Belki de şirketin pazar araştırması insanların temel modeli daha çok tercih edeceğini gösterdi. Hatırlayacak olursak Xiaomi 14 ve 14 Pro, birbirleri ile benzer özelliklerde tanıtıldı. Her iki telefon arasındaki en büyük fark ise titanyum kasa yapısı. Dolayısıyla Xiaomi, Ultra modelinde de olduğu gibi Pro modeli Çin'de tutmaya karar vermiş olabilir.

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Xiaomi 14 için henüz bir lansman tarihi paylaşılmadı. Bu nedenle Pro modelin hala bir şansı olabilir. Söylentilere göre Xiaomi 14'ün dünya çapındaki tanıtımı Ocak ayında gerçekleşecek.

Xiaomi 14 özellikleri

Ekran : 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit

: 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB ve 16 GB RAM

: 12 GB ve 16 GB RAM Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Kamera : f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP f/2.0, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto

: f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP f/2.0, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto Video: 8K 24fps (HDR), 4K 24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p 30/60/120/240/960fps, 720p 1920fps, gyro-EIS

8K 24fps (HDR), 4K 24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p 30/60/120/240/960fps, 720p 1920fps, gyro-EIS Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 4610mAh 90W kablolu, 50W kablosuz 10W ters

: 4610mAh 90W kablolu, 50W kablosuz 10W ters İşletim sistemi : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Diğer: WiFi 7, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, NFC,USB Type-C 3.2 Gen 2, ekran altı optik parmak izi okuyucu

Xiaomi 14 Pro özellikleri

Ekran : 6,7 inç OLED 12 bit, 2K, 1-120Hz LTPO, 3000 nit

: 6,7 inç OLED 12 bit, 2K, 1-120Hz LTPO, 3000 nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB ve 16 GB RAM

: 12 GB ve 16 GB RAM Depolama : 256 GB / 512 GB ve 1 TB UFS 4.0

: 256 GB / 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 Kamera : f/1.42 ila f/4.0 OIS destekli 50 MP, f/2.2 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP f/2.0 diyafram açıklıklı 3.2x optik zoom ile telefoto

: f/1.42 ila f/4.0 OIS destekli 50 MP, f/2.2 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP f/2.0 diyafram açıklıklı 3.2x optik zoom ile telefoto Video : 8K 24fps (HDR), 4K 24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p 30/60/120/240/960fps, 720p 1920fps, gyro-EIS

: 8K 24fps (HDR), 4K 24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p 30/60/120/240/960fps, 720p 1920fps, gyro-EIS Ön kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 4880mAh, 128W kablolu, 50W kablosuz şarj

: 4880mAh, 128W kablolu, 50W kablosuz şarj İşletim sistemi : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Diğer: WiFi 7, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, NFC,USB Type-C 3.2 Gen 2, ekran altı optik parmak izi okuyucu

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