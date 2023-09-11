Redmi Note 13 Pro+ artık resmi: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan Redmi Note 12 ve 12 Pro modellerinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Öyle ki bir süredir Redmi Note 13 serisi hakkında sızıntılar duyuyoruz. Bugün ise Çinli dev, sürpriz bir paylaşımla Redmi Note 13 Pro+'ın bazı özelliklerine açıklık getirdi. Peki Xiaomi'nin yeni bütçe amiral gemisi neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Redmi Note 13 Pro+ doğrulandı

Aktarıldığı kadarıyla Redmi Note 13 serisi, Note 13, 13 Pro ve 13 Pro+ olmak üzere en az üç modelden oluşacak. Xiaomi tarafından paylaşılan görüntüler ise, Redmi Note 13 Pro+ modelinin Samsung tarafından geliştirilen 200 MP 1/1,4 inç boyutlarında ISOCELL HP3 Discovery Edition sensörü ile tanıtılacağını doğruladı. Görüntüde yer alan bir diğer detay ise, MediaTek Dimensity 7200-Ultra platformuna işaret ediliyor olması.

Raporlara göre 4nm fabrikasyon sürecini temel alacak bu işlemci, 2,8 GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A715 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A510 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir yapılandırma sunacak. Oyun ve grafik tabanlı yüklerde ise işlemciye Mali-G610 GPU ve APU 650 AI çipi eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör Bu noktada Redmi Genel Müdürü Lu Weibeing, ''Redmi Note 13 serisinin bir kez daha kamera yeteneklerinde sınırları zorlayacağını ve cep telefonu endüstrisindeki görüntü kalitesi standartlarında önemli bir sıçramaya işaret edeceğini'' vurguladı. Tabi ki bunun arkasında Xiaomi ile MediaTek'in ortaklığı yer alıyoruz diyebiliriz.

Beklenen Redmi Note 13 serisi ortaya çıktı: İşte detaylar 4 gün önce eklendi

Niketim yeni telefonlar, hem yazılım hem de donanım optimizasyonlarına ek olarak Xiaomi'nin "bionic perception" (Biyonik Algı) ve "fusion optics" (füzyon optik) modülleri gibi görüntüleme teknolojilerini beraberinde getirecek. Redmi Note 13 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni akıllı telefonların ay bitmeden Çin pazarında tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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