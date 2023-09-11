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    Redmi Note 13 Pro+ artık resmi: İşte özellikleri

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Redmi Note 13 serisi netleşmeye başladı. Bugün Xiaomi, yeni bütçe amiral gemisi Redmi Note 13 Pro+ modelinin bazı özelliklerini doğrulandı.
    Redmi Note 13 Pro+ artık resmi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan Redmi Note 12 ve 12 Pro modellerinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Öyle ki bir süredir Redmi Note 13 serisi hakkında sızıntılar duyuyoruz. Bugün ise Çinli devsürpriz bir paylaşımla Redmi Note 13 Pro+'ın bazı özelliklerine açıklık getirdi. Peki Xiaomi'nin yeni bütçe amiral gemisi neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Redmi Note 13 Pro+ doğrulandı

    Aktarıldığı kadarıyla Redmi Note 13 serisi, Note 13, 13 Pro ve 13 Pro+ olmak üzere en az üç modelden oluşacak. Xiaomi tarafından paylaşılan görüntüler ise, Redmi Note 13 Pro+ modelinin Samsung tarafından geliştirilen 200 MP 1/1,4 inç boyutlarında ISOCELL HP3 Discovery Edition sensörü ile tanıtılacağını doğruladı. Görüntüde yer alan bir diğer detay ise, MediaTek Dimensity 7200-Ultra platformuna işaret ediliyor olması. 

    Raporlara göre 4nm fabrikasyon sürecini temel alacak bu işlemci, 2,8 GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A715 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A510 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir yapılandırma sunacak. Oyun ve grafik tabanlı yüklerde ise işlemciye Mali-G610 GPU ve APU 650 AI çipi eşlik edecek.

    Redmi Note 13 Pro+ artık resmi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu noktada Redmi Genel Müdürü Lu Weibeing, ''Redmi Note 13 serisinin bir kez daha kamera yeteneklerinde sınırları zorlayacağını ve cep telefonu endüstrisindeki görüntü kalitesi standartlarında önemli bir sıçramaya işaret edeceğini'' vurguladı. Tabi ki bunun arkasında Xiaomi ile MediaTek'in ortaklığı yer alıyoruz diyebiliriz. 

    Niketim yeni telefonlar, hem yazılım hem de donanım optimizasyonlarına ek olarak Xiaomi'nin "bionic perception" (Biyonik Algı) ve "fusion optics" (füzyon optik) modülleri gibi görüntüleme teknolojilerini beraberinde getirecek. Redmi Note 13 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni akıllı telefonların ay bitmeden Çin pazarında tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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