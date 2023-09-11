Redmi Note 13 Pro+ artık resmi: İşte özellikleri

Redmi Note 13 Pro+ doğrulandı
Aktarıldığı kadarıyla Redmi Note 13 serisi, Note 13, 13 Pro ve 13 Pro+ olmak üzere en az üç modelden oluşacak. Xiaomi tarafından paylaşılan görüntüler ise, Redmi Note 13 Pro+ modelinin Samsung tarafından geliştirilen 200 MP 1/1,4 inç boyutlarında ISOCELL HP3 Discovery Edition sensörü ile tanıtılacağını doğruladı. Görüntüde yer alan bir diğer detay ise, MediaTek Dimensity 7200-Ultra platformuna işaret ediliyor olması.
Raporlara göre 4nm fabrikasyon sürecini temel alacak bu işlemci, 2,8 GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A715 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A510 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir yapılandırma sunacak. Oyun ve grafik tabanlı yüklerde ise işlemciye Mali-G610 GPU ve APU 650 AI çipi eşlik edecek.
Niketim yeni telefonlar, hem yazılım hem de donanım optimizasyonlarına ek olarak Xiaomi'nin "bionic perception" (Biyonik Algı) ve "fusion optics" (füzyon optik) modülleri gibi görüntüleme teknolojilerini beraberinde getirecek. Redmi Note 13 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni akıllı telefonların ay bitmeden Çin pazarında tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.