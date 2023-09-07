Beklenen Redmi Note 13 serisi ortaya çıktı: İşte detaylar

- Redmi Note 13 serisi detaylandı
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G / Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Turbo
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Redmi Note 13 serisi detaylandı
Redmi Note 13 4G
Redmi Note 13'ün iki varyantı olacağı söyleniyor: Note 13 4G ve Note 13 4G NFC. Birincisi "Sapphire" kod adına ve N7 model numarasına sahipken, NFC varyantı "Sapphiren" kod adına ve N7N model numarasına sahip. Cihaz henüz modeli tam olarak bilinmeyen Snapdragon çip ile donatılmış olarak gelecek. Bu modelin özellikle Türkiye, Endonezya ve Avrupa gibi bölgelerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 5G ise "gold" kod adına ve "N17" model numarasına sahip. Cihaz, MediaTek işlemciye sahip olacak ve kamera kurulumunda ana sensörbir ultra geniş açılı lens ve makro kamera yer alacak. Raporda Note 13 5G'nin 50 megapiksel, 64 megapiksel ve 108 megapiksel gibi farklı birincil kameralara sahip üç farklı varyantı olduğu belirtiliyor.
Cihazın bir Poco varyantı üzerinde de çalıştığı, "goldp" kod adına sahip olduğu ve 64 megapiksel birincil kamerayla geleceği söyleniyor.
Redmi Note 13 Pro 5G / Note 13 Pro+ 5G
Note 13 5G ve Note 13 Pro 5G modellerinin Avrupa ve Hindistan dahil olmak üzere birden fazla pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Redmi Note 13 Turbo
Kod adı "Garnet" olan Redmi Note 13 Turbo'nun Note 13 Pro 5G'ye benzer bir kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte, Snapdragon yongası ile donatılacak ve cihaz birden fazla pazarda piyasaya sürülecek. Cihazın model numarası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Tüm serinin MIUI 14 tabanlı Android 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi ve Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.