Beklenen Redmi Note 13 serisi ortaya çıktı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Redmi, önümüzdeki haftalarda beklenen yeni Redmi Note 13 serisini Çin’de tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G / Note 13 Pro+ 5G ve Redmi Note 13 Turbo modellerinden oluşan seri şimdi Çin sertifika platformlarında ortaya çıktı. Beş modelden oluşması beklenen yeni seri için ayrıca önemli ayrıntılar da paylaşıldı.

Redmi Note 13 serisi detaylandı

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13'ün iki varyantı olacağı söyleniyor: Note 13 4G ve Note 13 4G NFC. Birincisi "Sapphire" kod adına ve N7 model numarasına sahipken, NFC varyantı "Sapphiren" kod adına ve N7N model numarasına sahip. Cihaz henüz modeli tam olarak bilinmeyen Snapdragon çip ile donatılmış olarak gelecek. Bu modelin özellikle Türkiye, Endonezya ve Avrupa gibi bölgelerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 5G ise "gold" kod adına ve "N17" model numarasına sahip. Cihaz, MediaTek işlemciye sahip olacak ve kamera kurulumunda ana sensörbir ultra geniş açılı lens ve makro kamera yer alacak. Raporda Note 13 5G'nin 50 megapiksel, 64 megapiksel ve 108 megapiksel gibi farklı birincil kameralara sahip üç farklı varyantı olduğu belirtiliyor.

Cihazın bir Poco varyantı üzerinde de çalıştığı, "goldp" kod adına sahip olduğu ve 64 megapiksel birincil kamerayla geleceği söyleniyor.

Redmi Note 13 Pro 5G / Note 13 Pro+ 5G

Tam Boyutta Gör "Zircon" kod adlı ve "N16U" kod adlı Redmi Note 13 Pro 5G'nin MediaTek çipine sahip olması bekleniyor. Arka kamera kurulumunda Samsung ISOCELL HP3 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera bulunacak. Özçekimler için 16 megapiksellik bir kameraya sahip olacak. Note 13 Pro+ 5G'nin Note 13 Pro'ya benzer olması bekleniyor ancak özellikleriyle ilgili ayrıntılar mevcut değil.

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Note 13 5G ve Note 13 Pro 5G modellerinin Avrupa ve Hindistan dahil olmak üzere birden fazla pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Redmi Note 13 Turbo

Kod adı "Garnet" olan Redmi Note 13 Turbo'nun Note 13 Pro 5G'ye benzer bir kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte, Snapdragon yongası ile donatılacak ve cihaz birden fazla pazarda piyasaya sürülecek. Cihazın model numarası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Tüm serinin MIUI 14 tabanlı Android 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi ve Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

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Beklenen Redmi Note 13 serisi ortaya çıktı: İşte detaylar