Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault Talisman'ın kaputu altında yeni motor seçeneği: 1.3 TCe

    Fransız markanın diğer modellerinde karşımıza çıkan 1.3 TCe seçeneği Renault Talisman'ın kaputu altına da eklendi. 1.33 litre hacimli motor Talisman'da 160 beygir güç üretiyor. İşte detaylar:
    2 hf.
    16,2b
    1
    54
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Renault Talisman'ın kaputu altında yeni motor seçeneği: 1.3 TCe
    Tam Boyutta Gör

    Fransız üreticinin büyük sedan modeli Renault Talisman’ın kaputu altında önemli bir değişikliğe imza atıldı. Renault Talisman’da artık 1.3 TCe motor görev yapıyor.

    Markanın diğer modellerinde de gördüğümüz 1.33 litre hacimli ünite, Renault Talisman’ın kaputu altında 160 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. 7 ileri EDC şanzımanla kombine edilen motor, Talisman’ın 0-100 km/s hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlamasına ve maksimum 210 km/s hıza ulaşmasına imkan veriyor.

    Ayrıca Bkz. "Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek"

    1.3 TCe motorlu Renault Talisman’ın ortalama yakıt tüketimi WLTP’ye göre 5.6 lt/100 km olarak açıklandı. İlk etapta yalnızca Touch donanım paketiyle satışa sunulan Renault Talisman 1.3 TCe EDC’nin başlangıç fiyatı 249 bin 900 TL olarak belirlenmiş. Daha önce 130 ve 160 beygirlik seçeneklerle sunulan 1.6 dCi EDC ise artık listede yer almıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    yigit+ 2 hf. en beğenilen
    Reno çıkıp “10 sene daha talisman üretip satacağız” dese hemen alırım. Almamamın tek nedeni 2 sene sonra arabanın kasası değişirken sırf gıcıklık olsun diye “flusman “ diye bir isim uyduracaklarından emin olmam.
    Reno çıkıp “10 sene daha talisman üretip satacağız” dese hemen alırım. Almamamın tek nedeni 2 sene sonra arabanın kasası değişirken sırf gıcıklık olsun diye “f...
    Devamını Gör
    Yanıtla +36
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Serdar 2 hf.
    Motoru kaputunun altında mıymış? Ne ilginç...
    1 Yanıt Yanıtla +33
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    khytr89 2 hf.
    250 bin tl renoya mi verilir, gider insignia ya da super b alirim
    1 Yanıt Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 6 gün
    BEN 3 SENEDİR TALİSMAN EN FUL MODELİNE BİNİYORUM BENCE PASATAN SÜPER B DEN DAHA GÜZEL DAHA KONFORLU BİR ARAÇ BEN ÇOK MEMNUNUM TALİSMAN ADI DEĞİŞTİRİLMEDİĞİ SÜRECE BAŞKA ARACA BİNMEM TALİSMAN D SEGMETİNE GÖRE MÜKEMEL BİR ARAÇ
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ` quaD. 1 hf.
    Talisman once malzeme kalitesini arttirsin. Cok sikayet var bu konuda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mendieta58 1 hf.
    Umarım dahada fazla tutulmaz,tutulmuyor diye gidip ucuza temiz laguna 2 aldım 6 senedir biniyorum.Talismanda tutmasın hatta yeni kasada ismi değişsinde ucuz yollu talismana binelim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zulu1616 2 hf.
    Renodaki yöneticilerin kafası basmıyor abi bu pazarlama işine.

    Her 3-5 yılda bir model ismiyle niye oynarsın sen arkadaş? Geçmişte laguna vardı, güzel de arabaydı, sonra kayboldu gitti.

    Daha düne kadar fluance vardı, durup duruken kaldırdılar, megane sedan onun yerini aldı deniyor.

    Latitude vardı, birden kayıplara karıştı, şimdi onun yerinde talisman var. Yakında onun da ipini çekerler.

    Yahu bir model ismi belirle ve onu nesilden nesile aktar. Yeni model çıkarmak istiyorsan da mevcut modeli koru, yeni modeli onun yanında sat. Böylece köklü ve daha fazla güven veren bir firma imajına sahip ol, bu kadar basit. Bu zihniyetle devam ederlerse halk arasındaki "alt sınıf marka reno" algısını hiçbir zaman yıkamayacaklar...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Türküdiyar 2 hf. zulu1616
    İsim değiştirmede 1. Sırada fiat sonra reno gelir 😂

    Fluence ise samsung markası sm3 ün ta kendisidir. Zaten megane gibi köklü bir model varken niye flü çıkartılır?



    Bence megane 2 nin faz1 üretimlerindeki kronik hataların fazlalığıyla olumsuz izlenim oluştu onu kaldırmak için yaptılar. Yoksa hiç mantığı yok.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    obsesoz 2 hf. Bloodin
    Dünya kadar 1.33 motor getiren var (misal toyota) bizim ülkeye.Burası için üretilmiyor tabi ki ama burda satanlar açısından yazdım..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    baycihan 2 hf.
    1.6 180hp veya 1.6 225 hp 508 varken hiçbir şansı yok bu motor seçeneğinin veya renonun. Bu paraya hatta daha azınına 1.6 180 beygir 508 e biner geçilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Marineros 2 hf.
    1.33,1.4,1.5,1,6 hepsi aynı vergi dilimindeler.cazibesi güzel ama tutmaz gibi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ilyus 2 hf.
    motor bagajda degilmi ya [8\|]
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    obsesoz 2 hf.
    1.33 mantığını anlayamadım.Muhakkak teknik açıklaması vardır da 0.3 hacim için üst vergi dilimine girmek satış politikasına - akla mantığa - marka yönetimine - pazarlama stratejisine neye uygun..
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bloodin 2 hf. obsesoz
    Adamlar Türkiye'ye mi üretiyor sanki motoru, bizim ülkemizdeki

    ultra saçma vergilendirme bu motoru üreten adamı niye gersin? Getirmez buraya olur biter...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    pesclass 2 hf.
    1.3 motor mu olurcular burda mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    16169 kez okundu.
    31 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    renault talisman, talisman 1.3 tce ve
    9 etiket daha talisman benzinli talisman dizel bitti mi renault talisman fiyat renault talisman touch 1.3 tce edc Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı 2 hf. Ön kamera ile nabız, tansiyon ölçün, alkol durumuna bakın! | Binah.Ai ön inceleme 2 hf. LED ekranlı sırt çantası Pix ön inceleme 2 hf. NASA'dan James Webb Uzay Teleskobu'yla ilgili açıklama 2 hf. Yeni Lenovo Yoga modelleri AMD Ryzen 4000 ile Intel versiyondan daha ucuz 2 hf. Yeni Batman filminin çekimleri resmen start verdi 2 hf. MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor 2 hf. Huawei P40 Pro'nun tasarımını ortaya koyan kılıf görselleri yayınlandı 2 hf. En güçlü Intel NUC kasası tanıtıldı 2 hf. Samsung'un devasa televizyon modeli The Wall TV serisine yeni modeller eklendi 2 hf. Tile takipçili ilk dizüstü HP Elite Dragonfly oldu 2 hf. Sony Xperia XZ2 serisi ve XZ3 için Android 10 güncellemesi yayınlandı 2 hf. Norveç'te elektrikli araç satışları rekor seviyeye ulaştı: Lider Tesla Model 3 2 hf. Withings ScanWatch akıllı saat EKG ve uyku bozukluğunu ölçebiliyor 2 hf. Mikroçip ölçeğinde parçacık hızlandırıcı üretildi 2 hf. Dizüstünde 5GHz ilerisi de geliyor 2 hf. Avrupa'da kurulacak Tesla fabrikasının üretime başlayacağı tarih belli oldu 2 hf. DisplayHDR 1400 sertifikalı Asus ROG Swift PG32UQX oyuncu monitörü duyuruldu 2 hf. Acer'ın 55 inçlik oyuncu monitörü Predator CG552K tanıtıldı 2 hf. Yeni nesil traş bıçağı | Kendinden ısıtmalı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Renault Talisman'ın kaputu altında yeni motor seçeneği: 1.3 TCe Sonraki Köpeğinizin ruh halini bu cihaz ile anlayın 2 hf. Finlandiya'da az mesai, çok tatil sistemine geçiliyor 2 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü ilk kez net bir şekilde görüntülendi 2 hf. Kalem pilde devrim! Tenavolts kalem pil ön inceleme 2 hf. Lenovo Legion Y740S dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla tanıtıldı 2 hf. Samsung CES 2020'de akıllı TV modelleri için gizlilik uygulamasını tanıttı 2 hf. Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek 2 hf. Xiaomi Black Shark 3, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci ile Şubat ayında tanıtılabilir 2 hf. Samsung'un dikey olarak da kullanılabilen televizyonu The Sero, Kore dışında da satılacak 2 hf. İnsansı teslimat robotu Digit satışa sunuldu 2 hf. Oyuncu monitörlerinde 360Hz dönemi 2 hf. Yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı açıklandı 2 hf. Bosch, otomobiller için "Sanal Güneşlik" geliştirdi 2 hf. Altın Küre 2020 sahiplerini buldu: İşte yılın en iyileri 2 hf. 10 saniyede dişleri fırçalayan Y-Brush sonunda satışa çıktı 2 hf. Microsoft otomotiv sektörünü yapay zekanın geleceği için destekliyor 2 hf. Tamamen çerçevesiz Samsung televizyonu tanıtıldı 2 hf. ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojisine ihracat sınırlaması getiriyor 2 hf. 2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi 2 hf. Kemik onarımını hızlandıracak biyomateryal geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim