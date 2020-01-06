Renault Talisman'ın kaputu altında yeni motor seçeneği: 1.3 TCe

Fransız üreticinin büyük sedan modeli Renault Talisman’ın kaputu altında önemli bir değişikliğe imza atıldı. Renault Talisman’da artık 1.3 TCe motor görev yapıyor.
Markanın diğer modellerinde de gördüğümüz 1.33 litre hacimli ünite, Renault Talisman’ın kaputu altında 160 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. 7 ileri EDC şanzımanla kombine edilen motor, Talisman’ın 0-100 km/s hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlamasına ve maksimum 210 km/s hıza ulaşmasına imkan veriyor.
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1.3 TCe motorlu Renault Talisman’ın ortalama yakıt tüketimi WLTP’ye göre 5.6 lt/100 km olarak açıklandı. İlk etapta yalnızca Touch donanım paketiyle satışa sunulan Renault Talisman 1.3 TCe EDC’nin başlangıç fiyatı 249 bin 900 TL olarak belirlenmiş. Daha önce 130 ve 160 beygirlik seçeneklerle sunulan 1.6 dCi EDC ise artık listede yer almıyor.
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Her 3-5 yılda bir model ismiyle niye oynarsın sen arkadaş? Geçmişte laguna vardı, güzel de arabaydı, sonra kayboldu gitti.
Daha düne kadar fluance vardı, durup duruken kaldırdılar, megane sedan onun yerini aldı deniyor.
Latitude vardı, birden kayıplara karıştı, şimdi onun yerinde talisman var. Yakında onun da ipini çekerler.
Yahu bir model ismi belirle ve onu nesilden nesile aktar. Yeni model çıkarmak istiyorsan da mevcut modeli koru, yeni modeli onun yanında sat. Böylece köklü ve daha fazla güven veren bir firma imajına sahip ol, bu kadar basit. Bu zihniyetle devam ederlerse halk arasındaki "alt sınıf marka reno" algısını hiçbir zaman yıkamayacaklar...
Fluence ise samsung markası sm3 ün ta kendisidir. Zaten megane gibi köklü bir model varken niye flü çıkartılır?
Bence megane 2 nin faz1 üretimlerindeki kronik hataların fazlalığıyla olumsuz izlenim oluştu onu kaldırmak için yaptılar. Yoksa hiç mantığı yok.
ultra saçma vergilendirme bu motoru üreten adamı niye gersin? Getirmez buraya olur biter...
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