Renault Talisman'ın kaputu altında yeni motor seçeneği: 1.3 TCe

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Fransız üreticinin büyük sedan modeli Renault Talisman’ın kaputu altında önemli bir değişikliğe imza atıldı. Renault Talisman’da artık 1.3 TCe motor görev yapıyor.

Markanın diğer modellerinde de gördüğümüz 1.33 litre hacimli ünite, Renault Talisman’ın kaputu altında 160 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. 7 ileri EDC şanzımanla kombine edilen motor, Talisman’ın 0-100 km/s hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlamasına ve maksimum 210 km/s hıza ulaşmasına imkan veriyor.

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1.3 TCe motorlu Renault Talisman’ın ortalama yakıt tüketimi WLTP’ye göre 5.6 lt/100 km olarak açıklandı. İlk etapta yalnızca Touch donanım paketiyle satışa sunulan Renault Talisman 1.3 TCe EDC’nin başlangıç fiyatı 249 bin 900 TL olarak belirlenmiş. Daha önce 130 ve 160 beygirlik seçeneklerle sunulan 1.6 dCi EDC ise artık listede yer almıyor.

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