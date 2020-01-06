Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek

Tam Boyutta Gör

Uzun süredir hakkında parça parça bilgiler edindiğimiz Fisker Ocean dün gece Los Angeles’ta resmi olarak tanıtıldı. Okyanustan toplanan plastiklerin geri dönüştürülerek kullanılması nedeniyle Ocean ismi verilen elektrikli SUV’un başlangıç fiyatı 37 bin 499 dolar olarak açıklandı.

Minimum 80 kWh lityum iyon batarya paketinin kullanılacağı Fisker Ocean, 400 ila 480 kilometre arasında değişen menzil seçeneklerine sahip olacak. Electrify America ile yapılan iş birliği sayesinde ABD’li müşteriler, 30 dakikalık hızlı şarj ile 320 kilometre menzil elde edebilecekler. Güneş panellerinden oluşan panoramik cam tavan da menzile yılda 1,610 kilometre destek sağlayacak.

İlginizi Çekebilir

Tek tuşla 9 camı birden açılabilen elektrikli SUV: Fisker Ocean

Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı açıklandı"

Yüzde 100 elektrikli bir SUV olan Fisker Ocean’da kullanılacak motorların sayısı ve teknik verileri henüz belli değil. Söz konusu detaylar önümüzdeki Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda açıklanacak. Dünkü tanıtımda sözü edilen detaylar ise araçta farklı motor-batarya konfigürasyonlarının olacağı, giriş seviyesinde tek bir elektrik motorunun bulunacağı ve aracın performans versiyonunun 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayacağı yönünde.

Teşviklerle 30 bin dolara alınabilecek

Tasarımı, güneş panellerinden oluşan panoramik cam tavanı ve tek tuşla 9 camın birden açılıp-kapanmasını sağlayan “California Mode” gibi özellikleriyle dikkat çeken Fisker Ocean 2022’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı 37 bin 399 dolar olan araç, vergi indirimleri göz önüne alındığında 29 bin 999 dolara alınabilecek. 250 dolar depozito ile ön siparişe açılan Fisker Ocean, 3 bin dolar peşin ve ayda 349 dolar ödeyerek dahil olunabilen üyelik programıyla da kullanılabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.