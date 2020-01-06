Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek

Uzun süredir hakkında parça parça bilgiler edindiğimiz Fisker Ocean dün gece Los Angeles’ta resmi olarak tanıtıldı. Okyanustan toplanan plastiklerin geri dönüştürülerek kullanılması nedeniyle Ocean ismi verilen elektrikli SUV’un başlangıç fiyatı 37 bin 499 dolar olarak açıklandı.
Minimum 80 kWh lityum iyon batarya paketinin kullanılacağı Fisker Ocean, 400 ila 480 kilometre arasında değişen menzil seçeneklerine sahip olacak. Electrify America ile yapılan iş birliği sayesinde ABD’li müşteriler, 30 dakikalık hızlı şarj ile 320 kilometre menzil elde edebilecekler. Güneş panellerinden oluşan panoramik cam tavan da menzile yılda 1,610 kilometre destek sağlayacak.İlginizi Çekebilir Tek tuşla 9 camı birden açılabilen elektrikli SUV: Fisker Ocean
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Yüzde 100 elektrikli bir SUV olan Fisker Ocean’da kullanılacak motorların sayısı ve teknik verileri henüz belli değil. Söz konusu detaylar önümüzdeki Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda açıklanacak. Dünkü tanıtımda sözü edilen detaylar ise araçta farklı motor-batarya konfigürasyonlarının olacağı, giriş seviyesinde tek bir elektrik motorunun bulunacağı ve aracın performans versiyonunun 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayacağı yönünde.
Teşviklerle 30 bin dolara alınabilecek
Tasarımı, güneş panellerinden oluşan panoramik cam tavanı ve tek tuşla 9 camın birden açılıp-kapanmasını sağlayan “California Mode” gibi özellikleriyle dikkat çeken Fisker Ocean 2022’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı 37 bin 399 dolar olan araç, vergi indirimleri göz önüne alındığında 29 bin 999 dolara alınabilecek. 250 dolar depozito ile ön siparişe açılan Fisker Ocean, 3 bin dolar peşin ve ayda 349 dolar ödeyerek dahil olunabilen üyelik programıyla da kullanılabilecek.
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Araba - demir ilişkisi nedir?
Madenlerimiz? Dünyada demirin ton fiyatı mı var? Dolarla mı? Bu ülke bizim mi? Ben çalışarak ülkemden 1birim demir alırken amerikalı 6birim mi alıyor? Benim alın terim benim toprağımdaki demir ile uyuşmuyor mu? Kendi toprağımda sömürgemiyim?
Ford adı altında vs diğer. madenlerimizi araç yapıp mı yurtdışına kaçırıyor? madenler sadece kendi iç kullanımımız için olmalı. Bu marul değil. Demir biterse tekrar yetişmiyor. Araçlardan önce insanlarımız. Değersiz insanlarımız değerlendirilmeli. Yani değer vermeli. Almak değersizleştirmek. Vermek değerlendirmek. Birinin canını alırsan değersizleşir ölür. Önce insan !
Kendi toprağımızdaki metal dolar olarak fiyatlandırılmış. 1dolar 100TL olduğunda örneğin maaşlar aynı vektörde artmayacağını biliyoruz. Buna göre kendi ülkesinde köleleştirilmiş oluyoruz. 10yıl önceki çalışmamla kendi toprağımdaki metali daha az çalışmayla alırken bugün daha çok çalışarak almak ne demek? Cumhuriyet ne demek? re-public. public kime public? herkese açmışsın toprağı kendi vatandaşına re-public olacakken. Senin toprağındaki metal $ olarak fiyatlandırılmış. Buna göre kısılan işçilerin boğazı oluyor. İşçileri boğuyorlar. Aynı işçi ülke değiştirip ülkeyi dışarıdan satın alabilir. TÜM İŞÇİLER KANDIRILIYOR / DOLANDIRILIYOR / DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR ! Sadece işçiler mi? emekliler? çocuklar bu sistemde gelen-ek modu ile büyüyor. (Uyumla) Kim dur diyecek? 80milyon var mı? yok mu? belli değil. Bilinç yok. Olan ama var-olamayan bir 80milyon. Ücretler dolara indekslenmeli. Her türlü mal cansız eşya dolara indeksli. İnsan bir maldan veya eşyadan daha akıllı ve zeki olmalı değil mi? Ayrıca onu ve haklarını kanunlar korumalı***yememeli. İnsanı bu hale getiren devlette ileride var olamaz. Kanunuzu kuralınızı yeniden düşünün. // Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir // Milletimiz daha bu sözü anlayamamış herhalde !!!!!