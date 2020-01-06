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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek

    CES 2020'den hemen önce sahneye çıkan Fisker Ocean, güneş panellerinden oluşan cam tavanı, şarkı sözlerini HUD'a yansıtan karaoke modu ve 480 km menziliyle 2022'de satışa sunulmuş olacak.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek
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    Uzun süredir hakkında parça parça bilgiler edindiğimiz Fisker Ocean dün gece Los Angeles’ta resmi olarak tanıtıldı. Okyanustan toplanan plastiklerin geri dönüştürülerek kullanılması nedeniyle Ocean ismi verilen elektrikli SUV’un başlangıç fiyatı 37 bin 499 dolar olarak açıklandı.

    Minimum 80 kWh lityum iyon batarya paketinin kullanılacağı Fisker Ocean, 400 ila 480 kilometre arasında değişen menzil seçeneklerine sahip olacak. Electrify America ile yapılan iş birliği sayesinde ABD’li müşteriler, 30 dakikalık hızlı şarj ile 320 kilometre menzil elde edebilecekler. Güneş panellerinden oluşan panoramik cam tavan da menzile yılda 1,610 kilometre destek sağlayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tek tuşla 9 camı birden açılabilen elektrikli SUV: Fisker Ocean

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı açıklandı"

    Yüzde 100 elektrikli bir SUV olan Fisker Ocean’da kullanılacak motorların sayısı ve teknik verileri henüz belli değil. Söz konusu detaylar önümüzdeki Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda açıklanacak. Dünkü tanıtımda sözü edilen detaylar ise araçta farklı motor-batarya konfigürasyonlarının olacağı, giriş seviyesinde tek bir elektrik motorunun bulunacağı ve aracın performans versiyonunun 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayacağı yönünde.

    Teşviklerle 30 bin dolara alınabilecek

    Tasarımı, güneş panellerinden oluşan panoramik cam tavanı ve tek tuşla 9 camın birden açılıp-kapanmasını sağlayan “California Mode” gibi özellikleriyle dikkat çeken Fisker Ocean 2022’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı 37 bin 399 dolar olan araç, vergi indirimleri göz önüne alındığında 29 bin 999 dolara alınabilecek. 250 dolar depozito ile ön siparişe açılan Fisker Ocean, 3 bin dolar peşin ve ayda 349 dolar ödeyerek dahil olunabilen üyelik programıyla da kullanılabilecek.



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    Steelo 2 hf. en beğenilen
    2022 de bizim araç ölü doğacak gibi ama hadi hayırlısı.
    Yanıtla +8
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    teknokaptan 2 hf.
    5 yil icinde mevcut sirketler bunlardan daha cok model surecekler piyasa kizisacak.
    Yanıtla +5
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    firat_kilic 2 hf.
    AKP milleti pause a aldı. O zamana kadar yabancı araçlar içeriye girer demiştim daha önce dediklerim gerçekleştikçe beni daha çok dinleyin ülkeyi kurtaralım.

    Araba - demir ilişkisi nedir?
    Madenlerimiz? Dünyada demirin ton fiyatı mı var? Dolarla mı? Bu ülke bizim mi? Ben çalışarak ülkemden 1birim demir alırken amerikalı 6birim mi alıyor? Benim alın terim benim toprağımdaki demir ile uyuşmuyor mu? Kendi toprağımda sömürgemiyim?

    Ford adı altında vs diğer. madenlerimizi araç yapıp mı yurtdışına kaçırıyor? madenler sadece kendi iç kullanımımız için olmalı. Bu marul değil. Demir biterse tekrar yetişmiyor. Araçlardan önce insanlarımız. Değersiz insanlarımız değerlendirilmeli. Yani değer vermeli. Almak değersizleştirmek. Vermek değerlendirmek. Birinin canını alırsan değersizleşir ölür. Önce insan !



    Kendi toprağımızdaki metal dolar olarak fiyatlandırılmış. 1dolar 100TL olduğunda örneğin maaşlar aynı vektörde artmayacağını biliyoruz. Buna göre kendi ülkesinde köleleştirilmiş oluyoruz. 10yıl önceki çalışmamla kendi toprağımdaki metali daha az çalışmayla alırken bugün daha çok çalışarak almak ne demek? Cumhuriyet ne demek? re-public. public kime public? herkese açmışsın toprağı kendi vatandaşına re-public olacakken. Senin toprağındaki metal $ olarak fiyatlandırılmış. Buna göre kısılan işçilerin boğazı oluyor. İşçileri boğuyorlar. Aynı işçi ülke değiştirip ülkeyi dışarıdan satın alabilir. TÜM İŞÇİLER KANDIRILIYOR / DOLANDIRILIYOR / DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR ! Sadece işçiler mi? emekliler? çocuklar bu sistemde gelen-ek modu ile büyüyor. (Uyumla) Kim dur diyecek? 80milyon var mı? yok mu? belli değil. Bilinç yok. Olan ama var-olamayan bir 80milyon. Ücretler dolara indekslenmeli. Her türlü mal cansız eşya dolara indeksli. İnsan bir maldan veya eşyadan daha akıllı ve zeki olmalı değil mi? Ayrıca onu ve haklarını kanunlar korumalı***yememeli. İnsanı bu hale getiren devlette ileride var olamaz. Kanunuzu kuralınızı yeniden düşünün. // Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir // Milletimiz daha bu sözü anlayamamış herhalde !!!!!
    AKP milleti pause a aldı. O zamana kadar yabancı araçlar içeriye girer demiştim daha önce dediklerim gerçekleştikçe beni daha çok dinleyin ülkeyi kurtaralım.
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    Yanıtla +4
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    firat_kilic 2 hf.
    AKP milleti pause a aldı. O zamana kadar yabancı araçlar içeriye girer demiştim daha önce dediklerim gerçekleştikçe beni daha çok dinleyin ülkeyi kurtaralım.

    Araba - demir ilişkisi nedir?
    Madenlerimiz? Dünyada demirin ton fiyatı mı var? Dolarla mı? Bu ülke bizim mi? Ben çalışarak ülkemden 1birim demir alırken amerikalı 6birim mi alıyor? Benim alın terim benim toprağımdaki demir ile uyuşmuyor mu? Kendi toprağımda sömürgemiyim?

    Ford adı altında vs diğer. madenlerimizi araç yapıp mı yurtdışına kaçırıyor? madenler sadece kendi iç kullanımımız için olmalı. Bu marul değil. Demir biterse tekrar yetişmiyor. Araçlardan önce insanlarımız. Değersiz insanlarımız değerlendirilmeli. Yani değer vermeli. Almak değersizleştirmek. Vermek değerlendirmek. Birinin canını alırsan değersizleşir ölür. Önce insan !



    Kendi toprağımızdaki metal dolar olarak fiyatlandırılmış. 1dolar 100TL olduğunda örneğin maaşlar aynı vektörde artmayacağını biliyoruz. Buna göre kendi ülkesinde köleleştirilmiş oluyoruz. 10yıl önceki çalışmamla kendi toprağımdaki metali daha az çalışmayla alırken bugün daha çok çalışarak almak ne demek? Cumhuriyet ne demek? re-public. public kime public? herkese açmışsın toprağı kendi vatandaşına re-public olacakken. Senin toprağındaki metal $ olarak fiyatlandırılmış. Buna göre kısılan işçilerin boğazı oluyor. İşçileri boğuyorlar. Aynı işçi ülke değiştirip ülkeyi dışarıdan satın alabilir. TÜM İŞÇİLER KANDIRILIYOR / DOLANDIRILIYOR / DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR ! Sadece işçiler mi? emekliler? çocuklar bu sistemde gelen-ek modu ile büyüyor. (Uyumla) Kim dur diyecek? 80milyon var mı? yok mu? belli değil. Bilinç yok. Olan ama var-olamayan bir 80milyon. Ücretler dolara indekslenmeli. Her türlü mal cansız eşya dolara indeksli. İnsan bir maldan veya eşyadan daha akıllı ve zeki olmalı değil mi? Ayrıca onu ve haklarını kanunlar korumalı***yememeli. İnsanı bu hale getiren devlette ileride var olamaz. Kanunuzu kuralınızı yeniden düşünün. // Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir // Milletimiz daha bu sözü anlayamamış herhalde !!!!!
    Yanıtla +4
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    TIGERSHARK 2 hf.
    Amerika için normal fiyatlar. Chevrolet firması bolt evs versiyonu da bu fiyatlardan satıyor. Gerçi sınıf farklılığı var ama...
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    ilkerinanç 2 hf.
    Fena değil.Arka kısımda Range Roverdan aşırı esinlenilmiş.Ön taraf da azıcık.Sadece bu resme göre söylemedim internetten baktım.
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    DoğanGörünümlüToros 2 hf.
    Karma’nin tam elektriklisini yapsalar ya. Model s e tek rakip o olur bence.
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    fuckulteli 2 hf.
    Güneş paneli araçlar pek mantıklı değil gibi.

    Günlük 12-13 saat güneş altında kalınca menzile ancak 5 km katkı sağlıyor. Boşuna maliyet! Ayrıca aracı güneş altında tutman gerek, kapalı park yerlerini kullanmak güneş panelli otomobile ters. Bir kaza vb durumda güneş panelinin kullanılmaz olma olasılığı var.

    Bunun yerine güneş panellerini çatılara kurup, şarja destek olarak düşünmek daha mantıklı..



    Elektrikli otomobil alacak olsam şu anki otomobili kapalıdan açık otoparka alır kapalı otoparka da elektrikliyi koyarım, birde şarj istasyonu..
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Hemican 2 hf. fuckulteli
    Hocam gunes paneli su anki teknoloji ile mantikli degil diyelim:) Ileri de belki mantikli olabilir.
    Ama dediginiz gibi kim arabasini gunesin altinda birakmak isterki en buyuk sorun orada basliyor. Gerci atiyorum 12 saat yol gideceksiniz tatile o zaman iste yolda giderken sarj olacak 5 km ekstra yeeyyy:)

    Bunlar sonucta daha gelistirme asamasi. onceleri cok az kazanc sagliyor diye stop starta da burun kivirdik. aktif izgaraya da burun kivirdik. turbo motorlara da burun kivirdik.
    Hepsi de standart oldu.
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    spencermila 2 hf.
    şu aracı 30 bin liraya almak bu ülkede zannımca hayel olacaktır heleki yerli otomobilde 200 binin altına inmeyecek adamlar ülkelerinde otuz bine hangi araclara biniyor biz hangi araca biniyoruz...
    Yanıtla +2
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    Sipihrz 2 hf.
    Bizim araçta yerli olduğuna göre vatandaşın rahatlıkla alabileceği bir araç olacak..
    Yanıtla +1
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    Steelo 2 hf. en beğenilen
    2022 de bizim araç ölü doğacak gibi ama hadi hayırlısı.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    teknokaptan 2 hf.
    5 yil icinde mevcut sirketler bunlardan daha cok model surecekler piyasa kizisacak.
    Yanıtla +5
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    3759 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

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