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Ricoh Caplio 500G Wide; Darbeye, Suya, Toza dayanıklı dijital fotoğraf makinası

13 yıl (Son Güncelleme: 13 yıl)
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Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bir çoğumuzun sahip olduğu dijital fotoğraf makinaları, analog fotoğraf makinalarına nazaran fotoğraf ön izleme, film banyo derdinin olmayışı ve geniş depolama kapasiteleri sunabilmeleri gibi bir çok avantaja sahipler. Gün geçtikçe ufalan boyutlarıyla her zaman yanımızda bulundurabileceğimiz hale gelen bu güzel cihazlar, sundukları kolaylıklar kadar da hassaslar.

Bir çok elektronik eşyada olduğu gibi suya, toza ve düşmeye karşı zaafları bulunan dijital fotoğraf makinalarını, plajlar, yağmurlu veya yüksek neme sahip yerler, şantiyeler gibi bir çok olumsuz etkenin bir arada bulunduğu ortamlarda kullanmak oldukça riskli. Bu tip ortamlarda fotoğraf makinanızın her an toz, nem veya alacağı sert bir darbeden dolayı bozulma ihtimali bulunuyor.

Ricoh, 1999 yılından bu yana üretimini sürdürdüğü G serisi fotoğraf makinalarının en son üyesi Caplio 500G Wide ile kullanıcılara, biraz evvel saydığımız olağan dışı ortamlarda rahatlıkla kullanabilecekleri, dayanıklı bir fotoğraf makinası sunuyor. Suya, toza, darbelere ve ısı farklarına karşı koruması bulunan 500G Wide, 1 metreye kadar yükseklikten düşmeye, 1 metre derinliğe kadar suya ve -10 dereceye kadar soğuğa dayanıklı.

Ricoh Caplio 500G Wide, 3x optik yakınlaştırma yeteneği bulunan 28-85mm geniş açılı lenslere sahip. Makina her türlü kötü koşula hazır olacak şekilde dizayn edildiğinden, lenslerde darbelere ve benzer etkilere karşı iyi bir şekilde korunuyorlar. 8.3MP çözünürlüğe sahip resimler çekebilen cihaz, 320x240 piksel çözünürlükte video kaydı da yapabilmekte. Resim çekmeden evvel ve resim çektikten sonra izleme yapabileceğiniz 2.5" boyutlarında 153.000 piksel çözünürlüğe sahip LCD ekranı bulunan 500G Wide, ayrıca ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılabilmesi için optik bir vizörede sahip.

8, 4, 2, 1 ve 1/2000 pozlama hızlarına sahip olan makinanın ISO seçenekleri otomatik, 64, 100, 200, 400, 800 ve 1600 olarak sunulmuş. Yüksek ISO değerleri sayesinde az ışıklı ortamlarda düşük pozlama süreleri ile resim çekebilmeniz mümkün oluyor. Karanlık ortamlarda çekim için bir flaşada sahip olan 500G Wide, geniş açı çekimde 10 metre, 3x optik yakınlaştırmada 6 metre flaş mesafesi sunuyor.

133 x 78.5 x 74 mm boyutlarında ve 400gram ağırlığında olan 500G Wide, şarj edilebilir pillerle geliyor ve kullanıcı ihtiyaç duyduğu taktirde makinaya AA piller takarak çalışmaya devam edebiliyor. 26MB dahili belleği bulunan fotoğraf makinası, SD / MMC genişleme kartlarını desteklemekte. 500G Wide bilgisayar ile bağlantısını USB 2.0 üzerinden sağlamakta. USB 2.0'ın yüksek band genişliği sayesinde 8.3MP çözünürlülteki büyük boyutlu resimleri, en kısa sürede bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Çektiğiniz görüntüleri TV'ye aktarabilmenize de olanak veren makinada, AV video (NTSC / PAL) çıkışıda bulunuyor.

Ricoh Caplio 500G Wide, her koşulda yanınızda bulundurabileceğiniz ve boyutlarına göre yüksek teknik özellikler taşıyan bir makina. Her ne kadar şantiyeler ve açık arazi çalışmaları için önerilen bir ürün olsada plajlarda, bu olağan dışı ağır şartların olduğu yerler arasındalar. Güneş, kum ve deniz'in bir arada olduğu bir ortamda suyun içinde dahi çekim yapabilmenize olanak veren ürün çok yakın bir zamanda raflardaki yerini alacak. Ricoh, Caplio 500G Wide'ın piyasaya sürüleceği tarih ve satış fiyatı ile ilgili olarak bilgi vermemiş durumda.


http://www.ricoh.com/r_dc/press/release/nr_500gwide_a.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JakX 13 yıl
Süper makina..

Zaten ricoh çok iyi makineler yapıyor.. Objektifin üzerindeki korumayı çok beğendim. Ama lcd ekranın üstü açık gibi..
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gun 13 yıl
Kayak yaparken dağda, denize girerkende plajda müthiş derecede kullanılabilir bir ürün zira uzun süre soğukda kayarak resim çekmek yada plajda ince kumun kaçması derdi olmadan çalışmak süper bir olay. Hatta havaya girip boynunda suya girip suyun altında resim çekmek müthiş olsa gerek.
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