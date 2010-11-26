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RIM Playbook'un en düşük kapasiteli modeli 399 dolardan satışa sunulacak (?)

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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RIM'in deyimiyle, Blackberry'i teknoloji severlere çok farklı gösterecek olan Playbook hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 2011 yılının ilk döneminde Amerika'da ve 2011 yılının ortasına doğru diğer pazarlarda satışa sunulacak olan tablet; tahmin edilenden çok daha uygun fiyatla raflardaki yerini alacak.

Yakın zamanda Bloomberg'e konuşan RIM'in yardımcı tepe yöneticisi Jim Balsillie'nin "Playbook, Amerika'da 500 dolardan daha düşük bir fiyatla kullanıcıyla buluşacak" açıklamasıyla da örtüşen Mobility Insider sitesinin kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Playbook 8, 16 ve 32GB olmak üzere sırasıyla 399, 499 ve 599 dolardan satışa sunulacak.

Fakat Crackberry sitesi, Mobility Insider'ın kaynağının depolama alanlarında hata yaptığını düşünüyor. Site; RIM'den edindiği bilgiler ışığında Playbook'un 8, 16 ve 32GB olarak değil; 16, 32 ve 64GB olarak satışa sunulacağını, Mobility Insider'ın fiyatlarının bu üç kapasite için geçerli olmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.


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BarGoS 8 yıl
sabırsızlıkla bekleyenlerdenim.bakalım bizde fiyatı ne olacak
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boranstabu 8 yıl
ios calıstırmıyor, 299 olsa neyleyim 199 olsa neyleyim? app store yok, sağ kulağını yine sol elle tutturuyor neyleyeyim... bana göre bu tip oyuncaklar herhangi bir Apple ürünü ile mukayese edilemez. İşletim sisteminin kullanım kolaylığı bile yeter. Ancak şiddetle bu ve benzeri ürünlerin daha fazla firma tarafından üretilmesini istiyorum, rekabet iyidir.
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thorismund 8 yıl
piyasada o kadar ipad killer var ya, işte buna en çok yaklaşan cihaz bunu gördüm...
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thorismund 8 yıl
Fiyatları boyle olursa güzel satar ama hala ipadi uygulama bollugu ve uygulama hızları olarak yakalayamadılar..
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selahattın ısık 8 yıl
desenize kardayız.
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