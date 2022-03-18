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    Robot çita yapay zeka ve simülasyonla rekor hıza ulaştı

    Son yıllarda çita ve diğer hayvanların hareketlerinden ilham alan dört ayaklı robotlar revaçta. MIT araştırmacıları yeni bir öğrenme metoduyla mini çitanın hız rekoru kırmasını sağladı.
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    Robot çita yapay zeka ve simülasyonla rekor hıza ulaştı
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    MIT'deki robotik araştırmacıları, robot çitalara yürüme tarzlarını gerektiği gibi uyarlamalarını hızlı bir şekilde öğretmek için yapay zeka tabanlı simülasyonlar kullandılar. Bu metot robotun koşmayı öğrenerek her zamankinden daha hızlı hareket etmesini sağladı.

    Robotların gerçek dünyada karşılacakları durumların üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanması ve programlanması oldukça zor bir iş. Zira düz kaldırımdan; kaygan, buz veya çakıl zeminlere kadar sayısız engelle karşılaşmaları mümkün. Bu nedenle iki ayaklı ve hatta dört ayaklı robotlar genellikle çok yavaş ve temkinli hareket ederler.

    Çocukluk dönemi için yapay zeka ve simülasyon desteği

    MIT CSAIL'deki araştırmacılar robotun, çoğu insanın yaşadığı rastgele öğrenmeyle dolu çocukluk dönemini atlamak ve robo-çitanın gelişimini hızlandırmak için yapay zeka ve simülasyonlara yöneldiler. Sadece üç saat içinde robot, çeşitli arazilerde 100 günlük sanal maceralar yaşadı.

    Bunun sonucunda da ayağının altında ne tür bir zemin olursa olsun A noktasından B noktasına etkili bir şekilde hareket edebilmesi için yürüyüşünü değiştirmesini sağlayan sayısız yeni teknik öğrendi. Süreç sonunda mini çita 3.9 m/s'lik bir azami hıza ulaştı. Araştırmacılar bunun bugüne kadar kadar bildirilen en yüksek hız olduğunu söylüyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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