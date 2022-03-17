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    Tesla'lar menzil hesaplaması yaparken atmosferik olayları hesaba katacak

    Tesla, elektrikli araçlarındaki menzil hesaplamasını daha doğru hale getirmek için çalışıyor. Şirketin yayınladığı son güncelleme ile rüzgar ve hava yoğunluğu gibi faktörler de dikkate alınacak.
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    Tesla'lar menzil hesaplarken atmosferik olayları hesaba katacak
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    Tesla'nın elektrikli otomobilleri tek şarjla oldukça fazla mesafe kat edebiliyor. Ancak araç içi sistem tarafından hesaplanan menzil tahmini yeterince doğru değildi. Şirketin bu konuya bir el attığı bildiriliyor.

    Tesla menzil tahminini daha doğru hale getirecek bir hamle yaptı. Artık sistem hesaplama yaparken rüzgar, hava yoğunluğu ve diğer birçok veriyi dikkate alıyor. 2018 yılında rakım değişiklikleri ve hava durumu gibi bazı çevresel faktörlerin hesaplamaya dahil edildiğini hatırlatalım.

    Tesla'lar menzil hesaplarken atmosferik olayları hesaba katacak
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    Sürücü psikolojisi için önemli

    Yayınlanan 2022.8.2 numaralı yazılım güncellemesi ile birlikte artık enerji tüketimi hesaplanırken yan rüzgar, karşıdan esen rüzgar, hava yoğunluğu ve nem de dikkate alınıyor. Bu faktörler menzile çok ufak değişiklikler olarak yansıyacak gibi görünse de bazı yolculuklar için büyük fark yaratabilir.

    Menzil hesaplaması sürücüye psikolojik rahatlık sağlaması açısından önemli. Tesla'nın bu konuya da kafa yorduğu ortada. Ayrıca şimdilik sadece Çin'de dağıtılan güncelleme, kullanıcı arayüzüne de birkaç değişiklik getiriyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 23 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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