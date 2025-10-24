Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri gizlice kayıt alacak şekilde modlanabiliyor

Tam Boyutta Gör Özellikle Ray-Ban ortaklığında geliştirdiği ürünleriyle akıllı gözlükleri genel kullanıcı kitlesi için çok daha cazip hâle getiren Meta, entegre bir kamerayla gelen bu gözlüklerin sebep olabileceği mahremiyet sorunlarını ortadan kaldırmak için, gözlüklere bir de uyarı ışığı ekledi. Gözlüğün sağ üst köşesinde bulunan bu LED ışık, gözlük kamerası görüntü aldığı sürece yanarak, çevredeki insanların durumdan haberdar olmasını sağlıyor. Ne var ki bu sistem, ilk başta düşünüldüğü kadar işlevsel değil.

Meta Gözlüklerdeki Uyarı Işığını Devre Dışı Bırakan Mod, 60 Dolara Satılıyor

Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerde bulunan LED ışık, üzeri örtülerek gizlenebiliyor. Hatta doğrudan buna yönelik aparatlar, çeşitli e-ticaret platformlarında açıkça satılıyor. Ancak Meta gözlüğüyle kayıt aldığının anlaşılmasını istemeyen kişiler, böyle bir aparata bile gerek duymayabilir. Çünkü yeni geliştirilen korsan bir mod, Meta gözlüklerindeki uyarı ışığını devre dışı bırakabiliyor. Bong Kim adlı yazılımcı, Meta Ray-Ban gözlükleri için geliştirdiği bu korsan yazılımı, 60 dolara isteyenin gözlüğüne ekliyor. Ayrıca direk bu mod kurulu şekilde gelen Meta Ray-Ban gözlükleri de "standart fiyat + 60 dolar hizmet bedeli" şeklinde bir fiyatlandırmayla internet sitesi üzerinden satıyor.

Meta'nın akıllı gözlüklerindeki uyarı ışığının bu kadar basit bir şekilde devre dışı bırakılabiliyor olması, kameralı akıllı gözlüklerin sebep olabileceği mahremiyet sorunlarını yeniden tartışmaya açıyor. Çünkü bu son örnekten görüleceği üzere, kötü niyetli kişiler, çevrediklerin haberi olmadan başkalarının görüntülerini rahatlıkla kaydedebiliyor. Meta, gözlüklerine eklediği uyarı ışığıyla kendince bu soruna bir çözüm getirmiş olsa da ortaya çıkan bu son bilgiler, bunun güvebilir bir önlem olmadığını ispatlıyor.

Meta akıllı gözlükler gizlice kayıt alacak şekilde modlanabiliyor

