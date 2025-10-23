Rivian, sıra dışı elektrikli bisikletini tanıttı

Pedal-by-wire sistemiyle diğer elektrikli bisikletlerden ayrılıyor
TM-B, ilginç tasarımı ve teknolojisiyle piyasadaki hiçbir bisiklete benzemiyor. Şirketin tamamen kendi geliştirdiği “DreamRide” adlı pedal-by-wire sistemiyle çalışıyor. Bu sistemde sürücü pedal çevirdikçe jeneratör devreye giriyor ve bataryayı şarj ediyor. Arka tekerleği ise ayrı bir yazılım kontrollü motor, Gates Carbon kayış aracılığıyla hareket ettiriyor. Diğer elektrkli bisikletlerin aksine pedalla tekerleğin fiziksel bir bağlantısı bulunmuyor.
ABD'de Sınıf 3 elektrikli bisiklet olarak piyasaya çıkacak olan TM-B, pedal desteğiyle 45 km/s hıza ulaşabiliyor. Yasal olarak izin verilen yerlerde 20 mph (32 km/s) hıza çıkarabilen bir gaz kolu da mevcut. 180 Nm tork üreten motoru sayesinde dik yokuşları rahatlıkla tırmanabiliyor ve ağır yük taşırken bile güçlü kalkışlar yapabiliyor. Hidrolik disk frenler güvenli duruş sağlarken, rejeneratif fren sistemi menzili %25 oranında artırabiliyor.
Bisiklet, gelişmiş güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Sürücü yaklaştığında veya uzaklaştığında sistem otomatik olarak devreye giriyor. Batarya, arka tekerlek ve kadro kilitleniyor; hırsızlık girişimleri ve bisikletin konumu gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.
TM-B Launch Edition modeli 4.500 dolar fiyatla ön siparişe açıldı ve teslimatlar 2026 baharında başlayacak. 4.000 dolarlık standart model ise 2026’nın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak.