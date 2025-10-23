Rivian, sıra dışı elektrikli bisikletini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Rivian’ın mikromobilite girişimi Also, TM-B isimli ilk elektrikli bisikletini, TM-Q pedal destekli dört tekerlekli aracını ve Alpha Wave isimli kaskını tanıttı.

Pedal-by-wire sistemiyle diğer elektrikli bisikletlerden ayrılıyor

TM-B, ilginç tasarımı ve teknolojisiyle piyasadaki hiçbir bisiklete benzemiyor. Şirketin tamamen kendi geliştirdiği “DreamRide” adlı pedal-by-wire sistemiyle çalışıyor. Bu sistemde sürücü pedal çevirdikçe jeneratör devreye giriyor ve bataryayı şarj ediyor. Arka tekerleği ise ayrı bir yazılım kontrollü motor, Gates Carbon kayış aracılığıyla hareket ettiriyor. Diğer elektrkli bisikletlerin aksine pedalla tekerleğin fiziksel bir bağlantısı bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör Bisikletin çıkarılabilir bataryası iki farklı kapasitede sunuluyor: 538Wh veya 808Wh. Üst versiyonda 160 kilometreye kadar menzil vadediliyor. Batarya üzerinde iki USB-C portu bulunuyor; 240W hızında şarj desteğiyle küçük paket 2 saat 20 dakikada, büyük paket ise 3 saat 45 dakikada tamamen dolabiliyor. Ayrıca, bu bataryalar taşınabilir güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Şarj durumu, E Ink ekran üzerinden görüntüleniyor.

ABD'de Sınıf 3 elektrikli bisiklet olarak piyasaya çıkacak olan TM-B, pedal desteğiyle 45 km/s hıza ulaşabiliyor. Yasal olarak izin verilen yerlerde 20 mph (32 km/s) hıza çıkarabilen bir gaz kolu da mevcut. 180 Nm tork üreten motoru sayesinde dik yokuşları rahatlıkla tırmanabiliyor ve ağır yük taşırken bile güçlü kalkışlar yapabiliyor. Hidrolik disk frenler güvenli duruş sağlarken, rejeneratif fren sistemi menzili %25 oranında artırabiliyor.

Tam Boyutta Gör Modüler üst şasi tasarımı sayesinde TM-B, herhangi bir alet kullanmadan kargo taşıyıcısına, çocuk koltuğuna veya iki kişilik gezi bisikletine dönüştürülebiliyor. 5 inçlik dokunmatik konsola tek dokunuşla sele yüksekliği ayarlanabiliyor. Ters ön çatal süspansiyon ve hava amortisörü, 150-200 cm boy aralığındaki sürücüler için konfor sağlıyor.

Bisiklet, gelişmiş güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Sürücü yaklaştığında veya uzaklaştığında sistem otomatik olarak devreye giriyor. Batarya, arka tekerlek ve kadro kilitleniyor; hırsızlık girişimleri ve bisikletin konumu gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.

TM-B Launch Edition modeli 4.500 dolar fiyatla ön siparişe açıldı ve teslimatlar 2026 baharında başlayacak. 4.000 dolarlık standart model ise 2026’nın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca şirket, Alpha Wave adını verdiği akıllı kaskını da tanıttı. Kask, Release Layer System (RLS) teknolojisi sayesinde dönme etkili darbelerde yeni bir koruma seviyesi sunuyor. Kask ayrıca, entegre aydınlatma, dört hoparlörlü ses sistemi ve gürültü engelleyici iki mikrofon barındırıyor. TM-B’nin konsoluna bağlanarak müzik, çağrı ve podcast kontrollerini doğrudan bisiklet üzerinden kontrole olanak sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak tanıtılan TM-Q, TM-B’nin dört tekerlekli bir versiyonu. Daha ağır yükleri taşımak üzere tasarlanan bu pedal destekli elektrikli araç, şehir içi teslimatlar için bisiklet yollarına uyumlu olacak. Hem ticari hem de bireysel kullanım için iki farklı versiyonu satışa çıkacak.

